ألمانيا وهولندا والدنمارك تعلن عزمها إرسال أكثر من 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا

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ألمانيا وهولندا والدنمارك تعلن عزمها إرسال أكثر من 100 دبابة ليوبارد تم تجديدها. هذا الأمر كشف عنه وزير الدفاع الألماني خلال رحلة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف
قال وزير الدفاع الألماني خلال زيارته إلى كييف، إنه من المنتظر أن تحصل أوكرانيا على نحو178 دبابة من طراز ليوبارد 1 من عدة دول أوروبية. كما أشار إلى أن ألمانيا سترسل صواريخ وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى خلال هذا الشهر.
سيقوم يقوم وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس بزيارة لأكرانيا وسط احتدام الجدل بشأن توريد دبابات ألمانية لكييف، فيما دعت دول البلطيق الثلاثة لاتفيا واستونيا وليتوانيا، برلين للإسراع بالإقدام على هذه الخطوة.
تشغلة مسألة تسليم دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا مساحة واسعة من النقاش بين الحلفاء الغربيين. وأكد وزير الدفاع الألماني أن بلاده لم تتخذ إلى الآن قراراً بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد، رغم الضغوط الأوكرانية والدولية.
أخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق بين الدول الداعمة لأوكرانيا على تزويدها بدبابات "ليوبارد 2" القتالية لشن هجوم مضاد للقوات الروسية. فما الذي يجعل هذه الدبابة مميزة؟ وكيف يمكن أن تساعد أوكرانيا في حسم المعركة؟
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