ألمانيا وهولندا والدنمارك تعلن عزمها إرسال أكثر من 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا

برلين أعطت الضوء الأخضر لتسليم أوكرانيا 178 دبابة "ليوبارد 1"

قال وزير الدفاع الألماني خلال زيارته إلى كييف، إنه من المنتظر أن تحصل أوكرانيا على نحو178 دبابة من طراز ليوبارد 1 من عدة دول أوروبية. كما أشار إلى أن ألمانيا سترسل صواريخ وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى خلال هذا الشهر.