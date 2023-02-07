 ألمانيا وهولندا والدنمارك تعلن عزمها إرسال أكثر من 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 08.02.2023

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ألمانيا وهولندا والدنمارك تعلن عزمها إرسال أكثر من 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا

ألمانيا وهولندا والدنمارك تعلن عزمها إرسال أكثر من 100 دبابة ليوبارد تم تجديدها. هذا الأمر كشف عنه وزير الدفاع الألماني خلال رحلة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف

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بينما تواصل فرق الإنقاذ التركية جهودها للعثور على ناجين، تتضافر الجهود الدولية لإرسال مساعدات طبية وإنسانية.

تسارع الجهود الدولية لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية لتركيا 07.02.2023

Iraqi security forces process aid from Red Crescent that will be shipped on a plane of emergency relief to Syria to support victims of the deadly earthquake, at a military airbase near Baghdad International Airport in Baghdad, Iraq, February 6, 2023. REUTERS/Ahmed Saad

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فرق الانقاذ في مناطق المعارضة في سوريا تواجه صعوبات كبيرة في انتشال العالقين وسط مناشدات دولية للدعم

تواصل عمليات الانقاذ في إدلب ونواحيها وسط ظروف صعبة 07.02.2023

تسببت الزلازل أيضًا في دمار في الأجزاء الشمالية من سوريا، حيث تتواصل مجهودات رجال الإنقاذ بحثا عن ناجين.

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استمرار عمليات الإنقاذ في الشمال السوري رغم الصعوبات البالغة 08.02.2023

عمال الإنقاذ في الشمال السوري يطالبون بفتح ممرات المساعدة إلى المناطق المنكوبة هناك

عمال الإنقاذ في الشمال السوري يطالبون بفتح ممرات المساعدة إلى المناطق المنكوبة هناك 08.02.2023

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استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وسط ظروف طقس صعبة 08.02.2023

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Unser Bild zeigt Bundeswehr-Kampfpanzer Leopard 1 in Munster, 03.02.1995, © by picture alliance/photothek

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Ein Leopard-2-Panzer der Bundeswehr, der von der NATO Enhanced Forward Presence Battle Group (eFP-Bataillon) eingesetzt wird, fährt beim Besuch von Bundeskanzler Scholz durch das Camp Adrian Rohn. Scholz hat Litauen zusätzliche militärische Unterstützung für die Verteidigung gegen einen möglichen russischen Angriff zugesagt. +++ dpa-Bildfunk +++

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ARCHIV - Ein Kampfpanzer «Leopard 2 A6» fährt am 02.10.2013 bei einer Bundeswehrübung in Bergen (Niedersachsen). Der Rüstungs- und Automobilkonzern Rheinmetall hat einen 118-Millionen-Euro-Großauftrag für die Modernisierung von Leopard-Kampfpanzern der Bundeswehr bekommen. Dabei würden insgesamt 104 Leopard-2-Panzer im Kampfwert gesteigert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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