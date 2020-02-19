ألمانيا ومنظمات حقوقية تدين اعتقال الناشط التركي كافالا مجددا

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية مساء الثلاثاء (18 شباط/ فبراير 2020) قرار السلطات التركية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا، بعد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئته.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة عبر تويتر: "نحن مصدمون لإعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة". ودعت الوزارة إلى "توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا".

كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذا الاعتقال. كما دفع اعتقال كافالا مجددا، مراقبين أجانب ونوابا من المعارضة ونشطاء حقوقيين للتعبير عن الدهشة وخيبة الأمل.

وكتب مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور على تويتر "لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام. عودة من جديد إلى العصر المظلم".

ووصفت إيما سينكلير-ويب مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بتركيا أمر الاعتقال بأنه "غير قانوني وثأري" ويتجاهل حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر كانون الأول يطالب بإخلاء سبيله فورا.

وكان المدعي العام التركي أصدر مذكرة اعتقال بحق كافالا في تحقيق جديد، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أمس الثلاثاء. ويتعلق التحقيق بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016 في تركيا.

وقضى كافالا أكثر من عامين في السجن في قضية حديقة "غيزي بارك". وكان متهما بمحاولة الإطاحة بالحكومة بتنظيم الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الآلاف في مسيرات في أرجاء تركيا ضد خطط أردوغان لتطوير حديقة بوسط اسطنبول.

وكافالا محتجز حاليا فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في عام 2016 تقول أنقرة إنها من تنفيذ أنصار رجل الدين فتح الله كولن. واعتقلت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص في حملة أعقبت الانقلاب الفاشل.

ع.ج/ ح.ز (د ب أ، رويترز)