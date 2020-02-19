ألمانيا ومنظمات حقوقية تدين اعتقال الناشط التركي كافالا مجددا

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية مساء الثلاثاء (18 شباط/ فبراير 2020) قرار السلطات التركية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا، بعد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئته.
وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة عبر تويتر: "نحن مصدمون لإعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة". ودعت الوزارة إلى "توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذا الاعتقال. كما دفع اعتقال كافالا مجددا، مراقبين أجانب ونوابا من المعارضة ونشطاء حقوقيين للتعبير عن الدهشة وخيبة الأمل.
وكتب مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور على تويتر "لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام. عودة من جديد إلى العصر المظلم".
ووصفت إيما سينكلير-ويب مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بتركيا أمر الاعتقال بأنه "غير قانوني وثأري" ويتجاهل حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر كانون الأول يطالب بإخلاء سبيله فورا.
وكان المدعي العام التركي أصدر مذكرة اعتقال بحق كافالا في تحقيق جديد، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أمس الثلاثاء. ويتعلق التحقيق بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016 في تركيا.
وقضى كافالا أكثر من عامين في السجن في قضية حديقة "غيزي بارك". وكان متهما بمحاولة الإطاحة بالحكومة بتنظيم الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الآلاف في مسيرات في أرجاء تركيا ضد خطط أردوغان لتطوير حديقة بوسط اسطنبول.
وكافالا محتجز حاليا فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في عام 2016 تقول أنقرة إنها من تنفيذ أنصار رجل الدين فتح الله كولن. واعتقلت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص في حملة أعقبت الانقلاب الفاشل.
ع.ج/ ح.ز (د ب أ، رويترز)
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"بينالي اسطنبول" لهذا العام، دعم لمحتجي حديقة غيزي
الفضاء العام في خدمة السياسية
" الفضاء العام في خدمة السياسة" حُدّد كشعار للدورة الثالثة عشر للمهرجان "بينالي اسطنبول"، وذلك قبل فترة طويلة من اندلاع احتجاجات حديقة غيزي التي انضم إليها غالبية الفاعلين في المشهد الثقافي في اسطنبول. من المؤكد أن الأحداث تجاوزت اليوم شعار دورة المهرجان وبرنامجه. ورغم الحديث عن الفضاء العام، إلا أن الأعمال الفنية تقدم في القاعات.
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"بينالي اسطنبول" لهذا العام، دعم لمحتجي حديقة غيزي
" القصر"
أتاح العرض داخل القاعات المسقفة الفرصة للفنانين لعرض لوحاتهم بأشكال جديدة لم تكن متاحة في الفضاء العام. وقام الفنان خورخي مينديس بلاك بوضع نسخة من رواية الكاتب فرانس كافكا فوق جدار، يظهر وكأنه مائل وغير ثابت. والهدف إظهار أن الأشياء الصغيرة بإمكانها التأثير على بنية نظام كبير.
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"بينالي اسطنبول" لهذا العام، دعم لمحتجي حديقة غيزي
إفطار سياسي
يعالج الفنان الألماني كريستوف شيفر في أعماله موضوع الفضاء العام كمنبر سياسي. وتظهر اللوحة في الوسط، "إفطارا سياسيا"، وذلك في شهر رمضان في منطقة يانيكوي في اسطنبول. وأعقبت وجبة الإفطار هذه نقاشات سياسية بناءة، حسب الفنان كريستوفر وهو ما ترك انطباعا قويا لديه.
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"بينالي اسطنبول" لهذا العام، دعم لمحتجي حديقة غيزي
"حديقة الخيال" في هامبورغ
تظهر لوحة أخرى للفنان كريستوفر "حديقة الخيال" في هامبورغ، التي خرج إليها سكان هامبورغ لإظهار تعاطفهم مع متظاهري حديقة غيزي فور اندلاع الاحتجاجات في تركيا. وكريستوفر نفسه، خرج قبل خمسة عشر عاما للتظاهر دفاعا عن "حديقة الخيال" بمدينته.
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"بينالي اسطنبول" لهذا العام، دعم لمحتجي حديقة غيزي
احتجاجات من أجل التغيير
هذا العمل المشترك بعنوان "حرر" بطول عشر أمتار، والذي ساهم في إنجازه البريطانيون دايف بيش وأندي ويويت وميل جردون، هو إشارة إلى أن التحركات الجماعية قادرة على إحداث تغييرات داخل المجتمع. وفي الأصل، كان هذا الملصق معلق في العاصمة لندن.
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"بينالي اسطنبول" لهذا العام، دعم لمحتجي حديقة غيزي
المدرسة كفضاء فني
أيضا المدرسة الابتدائية الأرثوذكسية الواقعة في منطقة كراكوي باسطنبول تعد من أماكن العرض الخمسة لمهرجان "بينالي اسطنبول". وهنا يقدم طلاب المعاهد الفنية رسوما فنية وعروضا راقصة وأمسيات شعرية.
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"بينالي اسطنبول" لهذا العام، دعم لمحتجي حديقة غيزي
"بين بحرين"
يعالج المصور الفوتوغرافي سيركان تايسان من خلال مشروعه الفني الانتشار الهائل والمثير للجدل للمشاريع العقارية في أكبر المدن التركية. وقد صور ذلك عبر شريط لورش بناء بحدود ستين كيلومترا، يمتد من ضفاف البحر الأسود إلى بحر مرمرة. الأمر الذي دفعه إلى إطلاق عنوان "بين بحرين" على مشروعه.
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"بينالي اسطنبول" لهذا العام، دعم لمحتجي حديقة غيزي
استراحة فنية
"آرتير- مكان للفن" يعد من بين أهم القاعات الفنية العشر في المدينة، خاصة وأنه يقع على شارع الاستقلال، أهم شوارع اسطنبول المؤدية إلى ساحة "تقسيم". ويضمن تواجده في هذا الموقع توافد عدد كبير من الزوار على المعرض.
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"بينالي اسطنبول" لهذا العام، دعم لمحتجي حديقة غيزي
فن من فلسطين
وداخل رواق "آرتير" بشارع الاستقلال، يقدم الفنان باسل عباس وروان أبو رحمان من رام الله، أعمالهما التي تناقش موضوع سياسية الأطماع وسخافة السلطة. واستندا في أعمالهما على وقائع تاريخية وصور ومخطوطات، من بينها مخطوطات للفيلسوف الألماني فالتر بينيامين تعود إلى عام 1930 والتي تتحدث عن الفاشية في أوروبا.
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"بينالي اسطنبول" لهذا العام، دعم لمحتجي حديقة غيزي
الفوضى والفن
أيضا قاعة "بيوغلو" تقع في مركز المدينة. وفيها قام الفنان الأرجنتيني ديغو بيانشي بتقديم نسخة عجيبة من سوق، حيث يباع ويشترى كل شيء. والفريد في أعمال بيانشي، الطريقة الفوضوية والمثيرة لتقديم الأشياء، وذلك في غرف غير منتهية البناء.
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"بينالي اسطنبول" لهذا العام، دعم لمحتجي حديقة غيزي
"الرجل الواقف"
اشتهر الفنان ارديم غوندوز عالميا أثناء احتجاجات حديقة غيزي بابتكاره أسلوبا احتجاجيا جديدا، وذلك حين ظل صامتا ودون حركة لمدة طويلة في ساحة "تقسيم"، فأطلق عليه الناشطون في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اسم "الرجل الواقف". أراد غوندوز أن يقدم بديلا عن الشعارات الصاخبة، وقلده مئات الآلاف من الأتراك. أما خلال المهرجان فيمكن سماع صوته من خلال عروضه الشعرية والموسيقية.
الكاتب: سينادا سوكولو/ وفاق بنكيران