 ألمانيا ومساجدها.. حيرة الحكومة في مراقبة التمويل الخارجي! | سياسة واقتصاد | DW | 31.12.2018

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سياسة واقتصاد

ألمانيا ومساجدها.. حيرة الحكومة في مراقبة التمويل الخارجي!

تسعى الحكومة الألمانية ومنذ فترة ليست بالقصيرة من أجل وضع التمويل الخارجي لمساجد المسلمين في البلاد تحت الرقابة بهدف وقفه في المستقبل. ولهذا الغرض تجري برلين محادثات خصوصا في منطقة الخليج، حيث يتعدى الأمر حدود المال.

Deutschland Köln Tag der Offenen Moschee (DW/Julia Vergin)

قصة قطعة الأرض في مدينة فيلباخ بالقرب من شتوتغارت تظهر تعقيدات وخطورة ملف التمويل الخارجي للجمعيات الدينية الإسلامية في ألمانيا: وتبدأ القصة عندما حولت شركة العقارات أي. أم. سي مبلغا ماليا ضخما ثمنا لقطعة أرض في بلدة فيلباخ بمساحة نصف ملعب كرة قدم. وكشف المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة في شتوتغارت النقاب عن الجهة التي كانت تختفي وراء شركة العقار الألمانية التي حولت ثمن الأرض: والجهة كانت "جمعية إحياء التراث الإسلامي" الكويتية. وكانت الجمعية المذكورة تنوي بناء مركز إسلامي "لخطة استراتيجية للدعوة للإسلام في جنوب ألمانيا" على قطعة الأرض المذكورة، حسب ما نقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في حزيران/ يونيو عام 2017 عن تقرير سري لهيئة حماية الدستور (الأمن الداخلي الألماني). وعلى الفور منعت بلدية بلدة فيلباخ تنفيذ خطط البناء وغيرت الخرائط.

مختارات

ليس بالأمر السهل محاربة السلفيين وتطرفهم، المرشدة الاجتماعية سلوى محمد أخذت على عاتقها مواجهتهم من خلال الإصغاء للآباء الذين يتطرف أبناؤهم، وللشباب الذين يمجدون السلفية والشابات العائدات من جحيم "داعش" في سوريا والعراق. (12.10.2018)

يوجد في ولاية شمال الراين فستفاليا أكبر عدد من السلفيين مقارنة بأي ولاية أخرى، ورغم أن الوسط السلفي بات قليل الظهور في العلن، لكنه مازال ناشطا ويتغير مع مرور الوقت. (15.10.2018)

قصة فيلباخ تظهر مدى نشاط وفاعلية وخلاقية الجمعيات العاملة في دول الخليج، عندما يتعلق الأمر بنشر الإسلام في ألمانيا وأوروبا. فهذه الجمعيات تحاول منذ سنوات نشر مفهومها المحافظ جدا والمتشدد عن الإسلام في العالم الغربي. وفي هذه الحالة، كما رأينا، كانت الجمعية كويتية الجنسية. كما يتم ذكر المملكة العربية السعودية دوما كمصدّر للإيديولوجية السلفية على الغرب وبقية دول العالم.

شبكة واسعة من المؤسسات والمساجد والدعاة

في هذا السياق يقول الخبير في شؤون السعودية في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية سيباستيان زونس إن العائلة المالكة في السعودية ترى نفسها قائدة للطائفة السنية في العالم. ولهذا يجب أن يتم نشر وترسيخ الإسلام الوهابي كمفهوم كوني في عموم العالم. ولهذا الغرض دعم الحكام السعوديون في العقود الأخيرة كل المؤسسات الدينية التي تنشر الفكر الوهابي في العالم. وأسفرت السياسية في تطور وظهور شبكة واسعة متشابكة من المؤسسات والمساجد والمدارس الدينية والدعاة التي تعمل بمفهوم الفكر الوهابي وتنشره في كل مكان في العالم. أما تمويل هذه الشبكة فكان مزيجا من أموال الدولة ومن القطاع الخاص، أو من أفراد واشخاص ومؤسسات دينية غير تابعة للدولة، حيث تم إغراق دول البلقان مثلا ودول في جنوب شرق آسيا ودول أوروبية بهذه الأموال لدعم الفكر السلفي الوهابي وتمويل مدارسه الدينية وتوزيع القرآن مجانا إلى جانب توزيع المواد التعليمية الدينية والكراسات مجانا أيضا.

Deutschland Kundgebung von Salafisten und Gegendemonstration | VERPIXELT (picture alliance/dpa/C. Jaspersen)

الشرطة تراقب نشاط السلفيين وتفتش النشطاء اثناء فعالياتهم

لكن الحكومة الألمانية تسعى إلى وقف هذا التطور ومنع استمراره ومكافحته. وإحدى الخطوات في هذا الاتجاه تتمثل في محاولة منع تمويل المساجد في المانيا بأموال قادمة من الخارج. وإذا نظرنا بدقة إلى جوهر الأمر، فإن هذه الأموال في أسوء الحالات تدعم إيديولوجية تتعارض تماما وبكل معنى الكلمة مع قيم الديمقراطية الليبرالية الراسخة في ألمانيا. في هذا السياق يقول الخبير الألماني سيباستيان زونس في كتاب له نشر دراسته عن السعودية المعاصرة فيه "الكثير من المساجد والمدارس الدينية التي تدعمها السعودية تنشر الكراهية تجاه اتباع المعتقدات الأخرى وتُنمّي التطرف وتغسل ادمغة الشباب ليتحولوا إلى مدافعين عنيدين عن الفكر الوهابي المتشدد وغير المتسامح.

محادثات ناجحة مع الكويت

وتكافح الحكومة الألمانية هذا التوجه بحدة، لكنها تواجه معضلة حقيقية، فهي من جانب تترك للطوائف الدينية حرية التمويل لنشاطاتها كتعبير عن حرية ممارسة المعتقد الديني وهو حق مضمون دستوريا. لكنها ومن جانب آخر عليها التصرف بجدية عندما يتعلق الأمر بخطر الإرهاب وبشكل ملموس، عندها لابد للسلطات الأمنية أن تقوم بواجبها. ولهذا تحاول الحكومة الألمانية منع حركة المال من مصدره في دول الخليج قبل وصوله إلى ألمانيا.

والمحادثات التي أجرتها الحكومة الألمانية بهذا الصدد في الكويت مثلا كانت ناجحة للغاية، كما يقول كرستوفر بورغير، أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع المنصرم، مضيفاً: "إن تعاونا وثيقا انبثق عن مبادرة كويتية. وتسعى الحكومة الكويتية وبكل دقة إلى فحص ودراسة كل عملية تمويل لمشاريع في ألمانيا بأموال كويتية. ونتبادل الآراء والمعلومات باستمرار عبر السفارة الكويتية في برلين وذلك بهدف توفير شفافية كافية لأي دعم كويتي لمؤسسات دينية في المانيا".

Deutschland Salafismus Frauen (picture alliance/dpa/C. Charisius)

تجري محاولات لمنع النقاب في الأماكن العامة في ألمانيا

لا يمكن السيطرة على نظام الحوالة

وفي الحقيقة يبدو الأمر أصعب مما هو متوقع، فالرقابة وتتبع مسار المال في دول المصدر ليس بالسهل كما يعتقد أحد أو يتمنى ذلك. فالأموال المحولة إلى المانيا مثلا لا يتم تحويلها عن طريق المصارف الرسمية. التحويلات المصرفية تشمل فقط جزءا يسيرا من المال المتوجه نحو ألمانيا أو أوروبا، أما بقية الأموال وهي الأجزاء الكبيرة منها فيتم تحويلها في إطار ما يسمى بنظام الحوالة: وهو نظام يستند في الأساس على اساس الثقة، لكنه يعتمد أيضا نظام الشفرة. فمقابل شفرة ـ مثلا عدة ارقام متتالية أو آية قرآنية متفق عليها مسبقا، يمكن استلام المال المحول نقدا من قبل المرسل إليه. فالمال يجب أن يستلمه فقط المرسل إليه ولا يجوز أن يستلم بدلا عنه أي شخص آخر. وبهذه الطريقة يتم تجنب رقابة الدولة على حركة المال من دول الخليج إلى أوروبا وألمانيا. علاوة على ذلك توجد طريقة التحويلات عبر الهاتف للمبالغ الأصغر والتي تستمر لفترات غير محدودة، وتسجل بمجموعها أرقاما هائلة. وإذا أرادت الدولة فرض رقابة على نظام الحوالة، عليها أن تضع قواعد قانونية لنظام الحوالة، وهو أمر غير ممكن، لأن نظام الحوالة يعتمد في استمراره على الطابع غير الرسمي وعلى الثقة الشخصية غالبا في التعامل مع الأموال المتحركة من دول الخليج إلى أي رقعة في العالم.

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النقاش في تطبيق ضريبة المسجد على المسلمين في ألمانيا

وعلى هذا الأساس لا بد من القول إنّ مكافحة التطرف تجري بطرق مختلفة، بينها خوض الصراع الإيديولوجي وهو أمر ضروري ومهم للغاية. فعدد الأشخاص الذين يعتنقون الفكر السلفي في تزايد مستمر. في عام 2018 وثقت هيئة حماية الدستور(جهاز الأمن الداخلي) عدد السلفيين في عموم المانيا بـ 11.200 شخص، في حين كان هذا العدد في عام 2014 لا يتجاوز 7000 شخص. ويشير جهاز الأمن الداخلي (حماية الدستور) في ورقة عمل له إلى أن "زيادة عدد السلفيين يعود إلى نشاطات متنوعة للسلفيين في ألمانيا والتي تجري تحت واجهة الدعوة إلى الإسلام دون إثارة مخاوف فعلية. ولكن في الحقيقة تشكل تلك النشاطات عملية غسل أدمغة وأدلجة الشباب على طريق طويل ينتهي بالتطرف". وتشير الوثيقة الأمنية إلى "أن الحركة السلفية تشكل أكبر تيار إسلامي وهو في نمو متزايد في ألمانيا".

كيرستن كنيب/ حسن ع. حسين

  • Berlin Al-Nur-Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية

    تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.

  • Dortmund Islamisten Werbung fuer den Koran (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    توزيع القرآن بالمجان

    بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!

  • Bonn Demonstrierende Muslime gegen Rechtsradikalismus (dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    صلاة وسط شارع عمومي

    يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.

  • Deutschland Scharia-Polizei Wuppertal (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    "شرطة الشريعة"

    عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان

    هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

  • Bonn Pro NRW Salafisten Ausschreitungen (picture-alliance/dpa)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استعداد للقيام بأعمال عنف

    ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.

  • Bogida-Demonstranten protestieren am 22.12.2014 in Bonn (picture-alliance/dpa/Roberto Pfeil)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    جماعات مناهضة للسلفيين

    مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.

  • Deutschland Vollverschleierte Frauen bei Kundgebung von Pierre Vogel (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مشاركة نسائية في التحركات السلفية

    المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.

  • Deutschland Razzia in Hildesheim (picture-alliance/dpa/C. Gossmann)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم

    تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.

  • Deutschland - Ibrahim Abou-Nagie verteilt Korane in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/R. Harde)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    حظر جميعة سلفية متشددة

    يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.

  • Bonn Salafist Messerangriff Gericht Urteil (Hermann J. Knippertz/dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    محاكمة مشتبه به

    من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.

    الكاتب: عارف جابو


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السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد  

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النقاش في تطبيق ضريبة المسجد على المسلمين في ألمانيا  

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