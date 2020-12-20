ألمانيا.. ولاية بافاريا تطالب بتسريع وتيرة شراء لقاح كورونا

طالب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، بتسريع وتيرة شراء لقاح كورونا. وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (20 كانون الأول/ ديسمبر 2020): "يجب توجيه كل شيء نحو الحصول على المزيد من اللقاح وتوزيعه بعد ذلك بشكل أسرع".

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعا لمعهد (كانتار) لقياس الرأي كشف أن 62 بالمائة من سكان ألمانيا أعلنوا اعتزامهم أخذ تطعيم كورونا، فيما أبدى 32 بالمائة رفضهم لهذه الخطوة.

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قد أعلن أمس السبت أن من المنتظر توفير "عرض تطعيم" في أقرب وقت ممكن لكل شخص يرغب في تلقي التطعيم في 2021، مضيفاً بالقول: "لدينا بالفعل جرعات كافية من اللقاحين اللذين يجري التصريح بهما حالياً".

وأفادت وزارة الصحة الألمانية بأن لديها ما مجموعه 136.3 مليون جرعة من هذين المستحضرين، وهما لقاح شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك، ولقاح شركة موديرنا الأمريكية.

وحسابيا، فإن هذه الكمية ستكفي لتطعيم 62.2 بالمائة من إجمالي عدد سكان ألمانيا البالغ 83 مليون نسمة، وذلك على اعتبار أن كل شخص يلزمه الحصول على جرعتين من اللقاح.

ورفض زودر مناقشة تخفيفات محتملة لإجراءات مكافحة كورونا وقال "الأعداد الحالية عالية بشكل يجعل من الخطأ البدء الآن في نقاش حول إجراء تخفيفات". وأعرب زودر عن أسفه لأن "شتاء كورونا سيكون طويلاً".

ويسري الإغلاق الصارم في ألمانيا حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير المقبل، وستعقد ميركل مجدداً مؤتمراً مع رؤساء حكومات الولايات في الخامس من الشهر المقبل للوقوف على آخر تطورات الوضع.

يأتي ذلك في وقت أعرب نصف الألمان عن تأييدهم لفرض حظر على الطقوس الدينية العامة لعيد الميلاد بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) لقياس الرأي لحساب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وقال 50 بالمائة من بين 2042 ألمانياً شملهم الاستطلاع إنهم يدعمون فرض حظر على الطقوس الدينية بالكنائس، بينما يؤيد 35 بالمائة استمرار عمل الكنائس، فيما لم يعرب 15 بالمائة عن رأيهم.

من جانب آخر أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 22771 حالة إلى مليون و494009 حالات في المجمل. وذكر المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 409 إلى 26049 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)