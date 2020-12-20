ألمانيا.. ولاية بافاريا تطالب بتسريع وتيرة شراء لقاح كورونا

طالب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، بتسريع وتيرة شراء لقاح كورونا. وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (20 كانون الأول/ ديسمبر 2020): "يجب توجيه كل شيء نحو الحصول على المزيد من اللقاح وتوزيعه بعد ذلك بشكل أسرع".
تجدر الإشارة إلى أن استطلاعا لمعهد (كانتار) لقياس الرأي كشف أن 62 بالمائة من سكان ألمانيا أعلنوا اعتزامهم أخذ تطعيم كورونا، فيما أبدى 32 بالمائة رفضهم لهذه الخطوة.
وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قد أعلن أمس السبت أن من المنتظر توفير "عرض تطعيم" في أقرب وقت ممكن لكل شخص يرغب في تلقي التطعيم في 2021، مضيفاً بالقول: "لدينا بالفعل جرعات كافية من اللقاحين اللذين يجري التصريح بهما حالياً".
وأفادت وزارة الصحة الألمانية بأن لديها ما مجموعه 136.3 مليون جرعة من هذين المستحضرين، وهما لقاح شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك، ولقاح شركة موديرنا الأمريكية.
وحسابيا، فإن هذه الكمية ستكفي لتطعيم 62.2 بالمائة من إجمالي عدد سكان ألمانيا البالغ 83 مليون نسمة، وذلك على اعتبار أن كل شخص يلزمه الحصول على جرعتين من اللقاح.
ورفض زودر مناقشة تخفيفات محتملة لإجراءات مكافحة كورونا وقال "الأعداد الحالية عالية بشكل يجعل من الخطأ البدء الآن في نقاش حول إجراء تخفيفات". وأعرب زودر عن أسفه لأن "شتاء كورونا سيكون طويلاً".
ويسري الإغلاق الصارم في ألمانيا حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير المقبل، وستعقد ميركل مجدداً مؤتمراً مع رؤساء حكومات الولايات في الخامس من الشهر المقبل للوقوف على آخر تطورات الوضع.
يأتي ذلك في وقت أعرب نصف الألمان عن تأييدهم لفرض حظر على الطقوس الدينية العامة لعيد الميلاد بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) لقياس الرأي لحساب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وقال 50 بالمائة من بين 2042 ألمانياً شملهم الاستطلاع إنهم يدعمون فرض حظر على الطقوس الدينية بالكنائس، بينما يؤيد 35 بالمائة استمرار عمل الكنائس، فيما لم يعرب 15 بالمائة عن رأيهم.
من جانب آخر أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 22771 حالة إلى مليون و494009 حالات في المجمل. وذكر المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 409 إلى 26049 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.
ع.غ/ ح.ز (د ب أ)
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
جيف بيزوس
شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
إيلون ماسك
يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
إريك يوان
يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
جون فولي
لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
توبياس لوتكه
تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
ملياردير بين عشية وضحاها
في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
مقومات النجاح
ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا