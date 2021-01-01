ألمانيا - وقف شرطي عن العمل بسبب "دردشات" يمينية متطرفة

قرر رئيس الشرطة في مدينة مونستر غربي ألمانيا إيقاف شرطي من وحدة القوات الخاصة على خلفية إرساله محتويات يمينية متطرفة وتمجيد العنف عبر خدمة رسائل، وفقا لما أعلنته رئاسة الشرطة في مونستر اليوم الاثنين (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021).

وتعتقد السلطات الألمانية أن الشرطي تبادل الرسائل بشكل خاص مع أحد الأشخاص المنتمين إلى الجيش الألماني. وحقق الادعاء العام في الواقعة لكنه لم يتمكن من التثبت من ارتكاب سلوك يقع تحت طائلة القانون؛ لأن المحتويات لم يتم نشرها بشكل عام.

من جانبه، قال رئيس الشرطة فالك شنابل في بيان إن "مسار الدردشة أثر فيّ بشكل عميق، وحتى لو كانت هذه التصريحات ليس لها صلة جنائية، فإنها ترسم صورة شرطي نأى بنفسه على نحو خطير عن أسس دولة القانون عندنا والحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي".

ص.ش/أ.ح (د ب أ)