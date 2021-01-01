 ألمانيا - وقف شرطي عن العمل بسبب ″دردشات″ يمينية متطرفة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.11.2021

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ألمانيا - وقف شرطي عن العمل بسبب "دردشات" يمينية متطرفة

اتخذت الشرطة في مدينة مونستر الألمانية إجراءات تأديبية ضد شرطي بسبب دردشات تتضمن محتويات يمينية متطرفة مع أحد الأشخاص المنتمين للجيش الألماني.

صورة رمزية لعناصر من القوات الخاصة في الشرطة الألمانية

صورة رمزية لعناصر من القوات الخاصة في الشرطة الألمانية

مختارات

كشفت السلطات في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية أنه تم تنفيذ إجراءات تأديبية ضد رجال شرطة في الولاية بسبب تداول صور ورموز يمينية متطرفة عبر مجموعة دردشة. واكتشفت مؤخرا سلوكيات مماثلة داخل أجهزة الشرطة في ولايات أخرى. 

تتزايد كل يوم حالات الاشتباه في وجود عناصر يمينية متطرفة في صفوف الشرطة الألمانية. وقدم وزير الداخلية زيهوفر تقييما غير مسبوق للوضع في الأجهزة الأمنية. ويتزامن ذلك مع وقف شرطي عن العمل بسبب تصريحات يمينية متطرفة.

قرر رئيس الشرطة في مدينة مونستر غربي ألمانيا إيقاف شرطي من وحدة القوات الخاصة على خلفية إرساله محتويات يمينية متطرفة وتمجيد العنف عبر خدمة رسائل، وفقا لما أعلنته رئاسة الشرطة في مونستر اليوم الاثنين (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021).

وتعتقد السلطات الألمانية أن الشرطي تبادل الرسائل بشكل خاص مع أحد الأشخاص المنتمين إلى الجيش الألماني. وحقق الادعاء العام في الواقعة لكنه لم يتمكن من التثبت من ارتكاب سلوك يقع تحت طائلة القانون؛ لأن المحتويات لم يتم نشرها بشكل عام.

من جانبه، قال رئيس الشرطة فالك شنابل في بيان إن "مسار الدردشة أثر فيّ بشكل عميق، وحتى لو كانت هذه التصريحات ليس لها صلة جنائية، فإنها ترسم صورة شرطي نأى بنفسه على نحو خطير عن أسس دولة القانون عندنا والحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي".

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

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