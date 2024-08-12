برلين وباريس ولندن تدعو إيران وحلفاءها لعدم مهاجمة إسرائيل

دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إيران وحلفاءها لعدم شن هجمات على إسرائيل، مؤكدين على ضرورة التفاوض لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. في حين أمر وزير الدفاع الأمريكي حاملة طائرات "بتسريع وصولها" للشرق الأوسط.

قال زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية صباح اليوم الاثنين (12 آب/ أغسطس 2024) إنهم يدعونإيران وحلفاءها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن للخطر. كما دعوا إسرائيل وحماس إلىالتفاوض على وقف إطلاق الناردون أي تأخير.

وأضافت الدول في البيان أن القتال يجب أن يتوقف الآن وكذلك يتعين الإفراج عن كل الرهائنالذين تحتجزهم حماس. وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى "إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل".

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

توجه حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة

أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن بـ"تسريع وصولها" إلى الشرق الأوسط حسبما أعلن البنتاغون أمس الأحد، في وقت يتهدد التصعيد العسكري المنطقة بأسرها على خلفية الحرب في قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن أوستن أمر الأسطول الذي تقوده يو إس إس أبراهام لينكولن ويضم مقاتلات من طراز إف-35 سي، بالتحرك على نحو أسرع، فيمواجهة خطر هجوم واسع النطاق من جانب حزب الله اللبناني المدعوم من طهران أو من إيران نفسها ضد إسرائيل.

وأضاف رايدر أن أوستن أجرى محادثة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد، وأمر أيضا بإرسال غواصة الصواريخ "يو إس إس جورجيا" في المنطقة نفسها.

وذكر أن الرجُلين ناقشا "أهمية الحد من الأذى اللاحق بالمدنيين، وإحراز تقدم نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة"، إضافة إلى ردع الجماعات المدعومة من إيران عن شن هجمات.

وكانت واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والمقاتلات. ومن المقرر أن تنضم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى حاملة طائرات أميركية أخرى في المنطقة هي يو إس إس ثيودور روزفلت.

وارتفع منسوب التوتر في الآونة الأخيرة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ع.ج/ ح.ز/م.س (أ ف ب، رويترز)