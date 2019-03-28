 ألمانيا وفرنسا.. تعاون وثيق وأهداف مشتركة في مجلس الأمن الدولي | سياسة واقتصاد | DW | 02.04.2019

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سياسة واقتصاد

ألمانيا وفرنسا.. تعاون وثيق وأهداف مشتركة في مجلس الأمن الدولي

منذ مطلع السنة تشغل ألمانيا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وفي بداية نيسان/ أبريل تولت رئاسته، وهي تريد أن تتابع التنسيق الوثيق مع فرنسا وتحقيق أهدافهما وسياستهما المشتركة في المجلس، فما هي ملامح هذه السياسة؟

Deutsch-französischer Doppel-Vorsitz im UN-Sicherheitsrat (picture-alliance/dpa/J. Schmitt-Tegge)

مندوبا ألمانيا وفرنسا في مجلس الأمن الدولي كريستوف هويسغن (يسار) وفرانسوا دولاتر (يمين)

تشغل ألمانيا وفرنسا حاليا مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. فرنسا هي عضو دائم في المجلس، في حين تم انتخاب ألمانيا عضوا غير دائم في المجلس لعامي 2019 و 2020، وكلا البلدين يرأسان المجلس بالتتابع، فر نسا في مارس/ آذار وألمانيا في أبريل/ نيسان. وكمؤشر على التنسيق والتعاون الوثيق بينهما وتماثل سياستهما في المجلس ينظر البلدان إلى رئاستهما كـ "توأمين". وحتى لو أنه مع انتقال الرئاسة رسيما من فرنسا إلى ألمانيا في بداية أبريل/ نيسان، فإنه لا توجد في الواقع تغييرات في برنامجهما لرئاسة المجلس، إذ أن البلدين اتفاقا على هذا التعاون الوثيق بينهما في الأمم المتحدة في اتفاقية آخن.

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ندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وبشدة بظاهرة استخدام النساء والعنف الجنسي ضدها كسلاح في معظم مناطق الأزمات المسلحة في العالم مثل سوريا وغيرها من المناطق، مطالبا الأمم المتحدة بتوفير حماية أكبر للمرأة في كل مكان. (25.01.2019)

صراع الولايات المتحدة وحلفائها مع روسيا يعود إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، هذه المرة من بوابة فنزويلا، ففي الوقت الذي دعا فيه وزير الخارجية الأمريكي بومبيو للوقوف إلى جانب المعارضة، حاولت روسيا والصين عرقلة مسار الجلسة. (26.01.2019)

أجندة ألمانيا وفرنسا في المجلس

نقطة رئيسية تتمثل في الوقاية من الأزمات في إفريقيا. فألمانيا وفرنسا تعتزمان مواصلة دعم مهمة الأمم المتحدة في مالي، وحتى مع بوركينا فاسو يُتوقع في مجال السلم والأمن التعاون بشكل وثيق. كما يجب تسهيل عمل موظفي الإغاثة في العالم، إذ يجب تحسين تجهيزاتهم وحمايتهم، وفي هذا الإطار يعتزم وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس عرض مبادرة على المجلس في بداية أبريل/ نيسان. وتتمثل نقطة رئيسية إضافية في مكافحة تجارة الأسلحة الخفيفة في البلقان|، والتعاون الأفضل للسلطات في هذا المجال يُراد له أن يكون نموذجا لمناطق أخرى. كما أن ألمانيا تسعى للتنسيق مع فرنسا للعمل من أجل مشاركة سياسية أكبر للنساء والعمل ضد العنف الجنسي في النزاعات. كما أن نزع السلاح يعتبر نقطة مشتركة أخرى في برنامج البلدين، وسترأس ألمانيا في أبريل/ نيسان جلسة لمجلس الأمن حول وقف انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.

Verteidigungsministerin von der Leyen in Mali (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

في مهمة الأمم المتحدة لإحلال السلام في مالي تشارك ألمانيا بنحو 1000 جندي

ومنذ البداية كان مهما بالنسبة لألمانيا الترويج لفكرة الأمم المتحدة أي التعاون الدولي. وتنوي ألمانيا وفرنسا مجابهة القومية المتزايدة على نموذج دونالد ترامب بعملهما المتعدد الأطراف، و"توأمة الرئاسة" هي إشارة لهذه الفكرة، علما أن التنسيق حاصل أيضا مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي أعضاء في مجلس الأمن حاليا وهي العضو الدائم بريطانيا وبولندا وبلجيكا. وتدافع دول الاتحاد الأوروبي عن الحفاظ على التفاهمات الدولية والاتفاقيات مثل اتفاقية باريس حول المناخ أو اتفاقية نزع الأسلحة النووية. كما أن ألمانيا وفرنسا تشددان على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة في مجلس الأمن. ومن هذا المنطلق اتهم سفير ألمانيا في الأمم المتحدة مؤخرا أمريكا القانون الدولي من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان في خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة في هذا المجال.

لماذا تبدو الأمم المتحدة عاجزة أمام الأزمات الكبرى؟

في الحقيقة غالبا ما يكون مجلس الأمن منقسما في القضايا السياسية العالمية الكبرى، فهو لم يتفق ومنذ سنوات على قرار بشأن سوريا، لأن الولايات المتحدة وروسيا تتبعان مصالح مختلفة، وتملكان حق الفيتو داخل مجلس الأمن. وحتى فيما يخص الأزمة في فنزويلا لم يتمكن مجلس الأمن من الاتفاق على موقف مشترك. ودعمت ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى مشروع قرار للولايات المتحدة يطالب بإرسال مساعدات إنسانية وتنظيم انتخابات نزيهة في فنزويلا، لكن روسيا والصين كعضوين دائمين عرقلتا مشروع القرار من خلال استخدام حق النقص- الفيتو. وبهذا كان مجلس الأمن مرة أخرى غير متفق على تقييم نزاع وعكس ذلك مرة أخرى انقسام المجتمع الدولي.

طموح للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن

منذ إعادة توحيد ألمانيا تسعى برلين للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. وأعلنت ألمانيا وفرنسا مؤخرا في اتفاقية آخن إصلاح الأمم المتحدة ومنح مقعد دائم لألمانيا هدفا مشتركا لهما. وتتوفر ألمانيا على حجج كثيرة، إذ أنها رابع أكبر مانح للأمم المتحدة وأكبر دولة تقدم جنودا في إطار مهام الأمم المتحدة وملتزمة عالميا في أهم المجالات التي تعمل  فيها الأمم المتحدة مثل سياسة المناخ وحقوق الإنسان ونزع السلاح. وألمانيا ليست وحيدة في المطالبة بإصلاح الأمم المتحدة، فحتى البرازيل والهند واليابان تعمل جاهدة من أجل الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وفيما يخص إصلاح الأمم المتحدة، فإنه يتم ببطء، كما صرح مؤخرا دبلوماسي في الأمم المتحدة. فعلى ألمانيا أن تستفيد من فترة عضويتها المؤقتة في مجلس الأمن، لأن حصولها على مقعد دائم لا يلوح في الأفق.

فابيان فون دير مارك/ م.أ.م

  • Bildergalerie UN Gaddafi Rede will nicht enden (STAN HONDA/AFP/Getty Images)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    القذافي لا يلتزم بالوقت المحدد أمام الجمعية العامة. الخطب أمام الجمعية العامة تستمر في العادة 15 دقيقة. وللالتزام بهذه المدة توجد أضواء محذرة فوق المنصة تذكر المتحدث بالوقت. لكن حاكم ليبيا السابق معمر القذافي تجاوز هذا الالتزام وتحدث لمدة 96 دقيقة أمام الجمعية العامة عام 2009.

  • UN Generalversammlung 1979 in New York | Fidel Castro, Staatschef Kuba (picture-alliance/dpa/Arnie Sachs/Consolidated)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    زعيم كوبا الراحل فيدل كاسترو المعروف بخطبه المسهبة: إسهاب حاكم ليبيا السابق معمر القذافي يعتبر قصيرا من حيث المدة الزمنية مقارنة ً بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو الذي ألقى أطول كلمة مسجلة استمرت أربع ساعات و29 دقيقة. هذه الصورة من عام 1979.

  • Vijaya Lakshmi Pandit indische Politikerin (Getty Images/Keystone/Hulton Archive)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    كل من يتقدم إلى المنصة يجب عليه انتظار كلمة رئيس الجمعية العامة. عام 1953 شغلت امرأة لأول مرة هذا المنصب: فيجايا لاكشمي بانديت كمندوبة للهند.

  • USA Nikita Chruschtschow spricht vor der UN Vollversammlung 1960 (picture-alliance/UPI)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    مغادرة القاعة شيء، والضرب بالحذاء على الطاولة في غضب شيء آخر، وهذا ما يجلب الانتقاد للرئيس السوفييتي السابق نيكيتا خروتشوف. ويبدو أنه كان يحتج على خطاب معاد للاتحاد السوفييتي ألقاه مندوب فليبيني عام 1960، أثناء الحرب الباردة. لكن هل الحادثة صحيحة؟ حفيدة خروتشوف كتبت على كل حال في عام 2000 أن العائلة تعتقد أنه ضرب بحذائه على الطاولة. في هذه الصورة، خروتشوف يهدد بالأمم المتحدة بقبضة يده.

  • Bildergalerie Politiker Gestik Hugo Chavez (Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    تشافيز يقترح على الجمعية العامة قراءة كتاب نعوم تشومسكي: "الهيمنة أو البقاء على قيد الحياة: البحث الأمريكي عن الهيمنة العالمية". هذا ما قام به الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز أمام الجمعية العامة عام 2006. ففي كلمته التي وصف فيها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بأنه "شيطان" عرض كتابا للمؤلف نعوم تشومسكي وحث الحاضرين على قراءته. إعداد: إعداد: مالتيه روفير-كالمان


مختارات

لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

تعتبر الجمعية العامة الجهاز الرئيسي في مجال التداول وتقرير السياسات والتمثيل بالأمم المتحدة. وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة، نتعرف هنا على لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة. (20.09.2017)  

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