ألمانيا- وصول أول دفعة من اللاجئين القصر من مخيمات اليونان

حطت طائرة على متنها 47 لاجئا قاصرا من غير المصحوبين بذويهم، كانوا يقيمون في مخيمات لجوء بجزر يونانية في مطار مدينة هانوفر الألمانية اليوم السبت (18 نيسان/ أبريل 2020). ومن المقرر أن يخضع اللاجئون للحجر الصحي لمدة أسبوعين في مدينة أوسنابروك الألمانية قبل أن يتم توزيعهم على الولايات.

وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية المحلية لولاية سكسونيا السفلى أن اللاجئين هم 42 طفلا و 5 مراهقين، من بينهم 4 برفقة أشقائهم الأصغر سنا، كما تضم المجموعة أربع فتيات قاصرات.

وقال وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر "أنا سعيد بأننا تمكنا اليوم من استقبال أول دفعة من الأطفال الذين ليس لديهم مرافق - رغم الأعباء الكبيرة التي تسببها أزمة كورونا".

وكان هؤلاء القصر يقيمون في مخيمات لجوء في جزر ليسبوس وساموس وخيوس اليونانية، وينحدرون من أفغانستان وسوريا وإريتريا. وكانت وزارة الهجرة اليونانية تحدثت عقب إقلاع الطائرة عن نقل 49 لاجئا إلى ألمانيا، لكن بحسب بيانات السلطات الألمانية كان على متن الطائرة 47 لاجئا وطفلان اختطفهما والدهما إلى اليونان وتم إعادتهما إلى والدتهما المقيمة في ألمانيا.

ويأتي استقبال هؤلاء تنفيذا لالتزام ألمانيا وسبع دول أوروبية أخرى بنقل واستقبال 1600 لاجئا قاصر من غير المصحوبين بذويهم من مخيمات الجزر اليونانية المكتظة.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)