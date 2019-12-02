ألمانيا- وزير الخارجية ينتقد مشروع توسيع مهام الجيش في الخارج

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الجدل الذي أثارته وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور بشأن تعزيز دور الجيش الألماني في العالم. وقال ماس اليوم الأحد (8 ديسمبر/ كانون الأول 2019) أمام المؤتمر العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه، إن التجربة أظهرت أن إحلال سلام عسكري لا يسير بشكل جيد، مضيفا بالقول: "نتولى المسؤولية... عندما يتعلق الأمر بضمان سلام دائم على طاولة المفاوضات، لأنه يتم ضمان السلام كذلك، وليس في ساحات القتال في هذا العالم". وأكد وزير الخارجية أن ضبط النفس العسكري يعد عنصرا أساسيا في سياسة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي ينتمي إليه.

ويجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه وزيرة الدفاع الألمانية خلفا للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وكذلك من الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

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انتقاد كرامب- كارنباور من داخل حزبها

وكانت كرامب-كارنباور قد دعت في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي إلى تولي ألمانيا بالتعاون مع شركائها مزيدا من المسؤولية، ولوحت بإمكانية تولي الجيش الألماني مهام في آسيا.

ومن جهته انتقد أرمين لاشيت، نائب كرامب-كارنباور في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، حملة رئيسة الحزب بشأن قيام الجيش الألماني بمهام إضافية في الخارج وقال لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد "في كل حالة على حدة يجب دائما الإجابة على السؤال عما إذا كان التهديد بالنسبة لألمانيا حقا أم لا، وإذا ما كان لابد من تدخل بتفويض من الأمم المتحدة أم لا". وأوضح لاشيت: "إنه أمر صائب أن يتعين علينا جميعا تحمل المزيد من المسؤولية. ولكن من الصائب أيضا أن يتوافق ذلك من اتخاذ موقف متحفظ نوعا ما مع تقليد ألماني حكيم".

وأضاف السياسي الألماني البارز: "هناك حاليا أيضا عدد كبير للغاية من المهام التي تطلب من جنودنا الكثير. إننا في أفغانستان ومالي ونحلق جوا في استطلاع فوق سوريا ونقوم بتدريب في العراق".

م.أ.م/ ص.ش ( د ب أ)