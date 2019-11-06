 ألمانيا - وزيرة الدفاع تثير جدلا بشأن ″سياسة أمنية أكثر حزما″ | أخبار | DW | 07.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا - وزيرة الدفاع تثير جدلا بشأن "سياسة أمنية أكثر حزما"

تسعى وزيرة الدفاع الألمانية إلى تنسيق مركزي للسياسة الأمنية وتسريع اتخاذ القرارات وحزم أكبر في مكافحة الإرهاب لذلك تقترح إنشاء مجلس للأمن الوطني وزيادة مشاركة الجيش في مهمات خارج البلاد. لكن المقترح يثير جدلا واسعا.

Nordirak l Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will die Bundeswehr im Ausland stärken (picture alliance/dpa/M. Kappeler)

تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب- كارنباور إنشاء مجلس أمني وطني في ألمانيا. وقالت كرامب- كارنباور التي تشغل أيضا منصب رئيسة حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي اليوم الخميس(السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) في كلمة أمام طلاب جامعة الجيش الألماني في ميونخ، إنه من المقرر أن يقوم هذا المجلس بتنسيق آليات السياسة الأمنية وتسريع اتخاذ القرارات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية وكذلك تحديد آليات تخص الأمن الداخلي والتعاون التنموي.

مختارات

أكد سياسي ألماني بارز ضرورة متابعة سلاح الجو الألماني مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، معتبراً أن ما تقوم به ألمانيا أمر مجد عسكرياً. يشار إلى أن الطائرات الألمانية المشاركة في المهمة تعمل من قاعدة عسكرية في الأردن. (14.07.2019)

تعاني الغابات الألمانية من آفة "خنفساء اللحاء" المنتشرة في كثير من المناطق. وقد طُلب من الجيش الألماني التدخل للمساعدة في مكافحة هذه الآفة التي يطلق عليها ملاك الغابات في ألمانيا "كارثة القرن". فهل يستجيب الجيش الألماني؟ (20.08.2019)

كما دعت الوزيرة المحافظة إلى توسيع نطاق مشاركة الجيش الألماني في المهمات العسكرية خارج البلاد وخصت منطقة الساحل الأفريقي بالذكر في هذا السياق، حيث أوضحت أن هذه المنطقة تشهد تنامي نشاط الجماعات الإسلموية المتطرفة، كما تشهد نشاطا عسكريا دوليا، خصوصا في مالي حيث تشارك قوات فرنسية في عمليات مكافحة الإرهاب هناك إلى جانب قوة ألمانية.

بيد أن مقترح الوزيرة كرامب ـ كارنباور يثير جدلا واسعا في أوساط عديدة بينها الحليف الاشتراكي  الديمقراطي، حيث شدد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على ضرورة أن تعزز أوروبا مساهمتها العسكرية في حل الأزمات الدولية، بدلا من خطوات وطنية أحادية.

وجاء تصريح ماس للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني ردا على اقتراح وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارينباور، توسيع المهام الخارجية للجيش الألماني. ورأى ماس ضرورة "تعريف المسؤولية التي تقع على عاتقنا بشكل أوروبي"، وقال: "نعلم أن علينا تحمل المزيد من المسؤولية". كما شدد ماس، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أهمية الإسهامات الألمانية في المساعدات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وقال إنه من الضروري دائما القيام بالاثنين معا، المساهمة المدنية والعسكرية أيضا.

مشاهدة الفيديو 01:50

الجيش الألماني ومهماته خارج حدود الوطن

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارينباور، قد استبقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى ألمانيا، بالتأكيد على ضرورة إشراك الجيش في مزيد من المهام خارج ألمانيا. وفي تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الخميس، قالت الوزيرة إن على ألمانيا مستقبلا أن "تتعامل بصراحة مع حقيقة أننا، وكأي دولة أخرى في هذا العالم، لنا مصالح استراتيجية خاصة بنا".

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)

  • Bundeswehrsoldaten kehren von einem Einsatz aus dem Sudan zurück. (Bild: Karl-Josef Hildenbrand dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    البداية كانت قبل 20 عاما

    قررت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 المشاركة بجنود ألمان ضمن عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوغوسلافيا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها جنود ألمان في عملية عسكرية دولية منذ الحرب العالمية الثانية.

  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    جدل سياسي حول المهمة

    ساعدت القوات الألمانية على مراقبة حظر التسلح في نطاق البحر الأدرياتيكي وفرض حظر الطيران فوق البوسنة. أثارت المشاركة الألمانية في مهام خارج منطقة الناتو الكثير من الجدل السياسي إذ وصفتها الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر بأنها مخالفة للدستور ولمبادئ القانون الأساسي الألماني.

  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    ضوء أخضر من المحكمة الدستورية

    سمحت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 12 تموز/يوليو 1994 ، بمشاركة ألمانيا بقوات مسلحة في مهام حلف الناتو والأمم المتحدة بوصفها عضو في المؤسستين لكن المحكمة شددت في الوقت نفسه على ضرورة تصويت البرلمان على المهمة.

  • Zwei ECR-Tornados starten nebeneinander am 21.1.1999 im bayerischen Lechfeld. (Bild: picture-alliance/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    كوسوفو..عملية عسكرية دون تفويض من مجلس الأمن

    قامت القوات الألمانية في ربيع عام 1999 بأكبر عملية قتالية في تاريخها ضمن مهمة الناتو في كوسوفو والمعروفة بعملية " Allied Force" إذ شاركت طائرات الاستطلاع الألمانية في عمليات جوية ضد مواقع دفاع صربية. أثارت هذه المهمة جدلا من ناحية مطابقتها للقانون الدولي خاصة مع عدم صدور تفويض واضح من مجلس الأمن بشأنها.

  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    مأزق لحزب الخضر

    تسببت المشاركة في عملية كوسوفو في جدل سياسي داخل ألمانيا وتعرضت الحكومة الائتلافية المكونة آنذاك من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر ، لانتقادات شديدة وتم وصفها بالحكومة الداعية للحرب.وزادت حدة النقد ضد حزب الخضر تحديدا ووصلت لضرب وزير الخارجية آنذاك يوشكا فيشر ، بكيس يحتوي على ألوان أثناء مؤتمر عام الحزب ، الأمر الذي تسبب في إصابة فيشر بمشكلة في غشاء طبلة الأذن..

  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    "الحرب ضد الإرهاب"

    دعا حلف الناتو-للمرة الأولى في تاريخه- إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة واشنطن والتي تنص على مبدأ التضامن وذلك عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 . وأكدت الحكومة الألمانية وقتها دعمها لما عرف بـ "الحرب ضد الإرهاب" وشاركت بجنود ضمن عملية "الحرية الدائمة" في أفغانستان والقرن الأفريقي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    شرودر يطلب الاقتراع على الثقة في حكومته

    تسببت مسألة المشاركة الألمانية في عملية "مكافحة الإرهاب" في خلاف داخل الحكومة الألمانية الائتلافية آنذاك الأمر الذي دفع المستشار الألماني وقتهما غيرهارد شرودر للدعوة إلى إجراء اقتراع ثقة على حكومته وربط المشاركة الألمانية في عملية أفغانستان بنتيجة الاقتراع الذي فاز فيه بأغلبية محدودة.

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    أفغانستان

    تشارك ألمانيا بقوات في مهمة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) منذ عام 2002 في أفغانستان.يقدر عدد الجنود الألمان في أفغانستان حاليا بحوالي 4628 جنديا. وقتل 52 جنديا ألمانيا في أفغانستان خلال عمر المهمة البالغ أكثر من 11 عاما. ومن المقرر سحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014.

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    قصف بأمر ألماني

    تسبب قصف صهريجي وقود في مدينة قندز في الرابع من أيلول/سبتمبر 2009 في مقتل أكثر من مائة شخص بينهم أطفال. استهدف القصف صهريجي وقود قالت قوات الناتو إن طالبان خطفتهما وجاء أمر القصف من قائد القوات الألمانية في أفغانستان جيورج كلاين.

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    بطاريات دفاع صاروخي في تركيا

    قامت ألمانيا بنصب بطاريات أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" في جنوب شرق تركيا نهاية العام الماضي كإجراء وقائي تحسبا لهجمات صاروخية من سوريا. ويتمركز حاليا 298 جنديا ألمانيا في مدينة مرعش التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شمالي الحدود مع سوريا.

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    إحياء ذكرى جنود قتلوا في مهام خارجية

    بلغ عدد الجنود الألمان الذين قتلوا في مهام خارجية منذ عام 1992 حوالي 100 جندي. ويحيي النصب التذكاري للجيش الألماني في العاصمة برلين والذي تم افتتاحه في الـ 27 من تشرين ثان/نوفمبر 2008 ، ذكرى جنود الجيش الألماني الذين قتلوا في مهام خارجية.

    الكاتب: سفن بوله/ ابتسام فوزي


مختارات

تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

قبل 20 عاما وتحديدا في نيسان/ أبريل 1993 قررت ألمانيا المشاركة بجنود في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوغوسلافيا في أول مشاركة لجنود ألمان في عملية دولية منذ الحرب العالمية الثانية. (02.04.2013)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الجيش الألماني ومهماته خارج حدود الوطن  

مواضيع ذات صلة

Annegret Kramp-Karrenbauer im Interview zu Sicherheitszone in Syrien

كرامب ـ كارنباور: يجب أن يكون لألمانيا حضور عالمي أكبر 06.11.2019

بعد مقترحها بإنشاء منطقة آمنة بإشراف دولي بشمال سوريا، قالت زعيمة المحافظين ووزيرة الدفاع كرامب ـ كارنباور إنها تسعى لإشراك الجيش الألماني في مزيد من المهمات الخارجية. فهل ألمانيا بصدد تغيير استراتيجيتها العسكرية؟

Irak Kurdistan AKK bei Peschmerga Training

ألمانيا تحذر تركيا من "استمرار زعزعة المنطقة" 08.10.2019

في موقف ألماني جديد من تهديد تركيا بتنفيذ هجوم في شمال شرق سوريا بعد إعلان الرئيس ترامب سحب عدد من جنوده، حذرت زعيمة المحافظين الألمان ووزيرة الدفاع كرامب ـ كارنباور أنقرة من ما وصفته بـ"استمرار زعزعة المنطقة".

Verteidigungsministerin besucht Einsatzführungskommando

وزيرة دفاع ألمانيا: مهمة مكافحة داعش لا تزال "ضرورية تماما" 25.07.2019

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنغريت كرامب ـ كارنباور على موقف بلادها المبدئي من ملف الحرب على داعش مشيرة إلى أن مهمة مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف لا تزال "ضرورية تماما".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  