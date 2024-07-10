ألمانيا: بيربوك لن تترشح مجددا لمنصب المستشار

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأنها لا تسعى إلى الترشح لمنصب المستشار في خريف العام المقبل، وقالت إنها عازمة على تكريس كل جهودها بشكل كامل تماما لمنصبها كوزيرة خارجية.

في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأمريكية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الأمريكية واشنطن، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها تود أن تكرس كل طاقتها لمهمتها الحالية في ضوء الأزمات الدولية بدلاً من الانشغال بالترشح لمنصب المستشار.

وحسب الترجمة الرسمية لوزارة الخارجية في برلين، قالت بيربوك: "من الواضح أن العالم مختلف تماماً عما كان عليه خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة". وأضافت: "في ضوء الحرب الروسية والوضع المأساوي الآن في الشرق الأوسط، فإننا بحاجة إلى المزيد من الدبلوماسية وليس التقليل منها، وإلا فإن آخرين سيملؤون الفراغ".

وأضافت بيربوك في المقابلة التي أجرتها معها كريستيان أمانبور الصحفية في المحطة الأمريكية: "لهذا السبب، فإن المسؤولية السياسية للدولة تعني بالنسبة لي كوزيرة خارجية في هذه الأوقات العصيبة أن أقوم بتكريس طاقتي بالكامل لمهمتي الحالية لبناء الثقة والتعاون والهياكل الموثوقة - من أجل ومع العديد من الشركاء في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا الذين يبنون على ذلك، بدلاً من أتقيد بالترشح لمنصب المستشار".

وكانت بيربوك اتفقت مع زميلها في الحزب روبرت هابيك الذي يشغل حالياً منصب نائب المستشار أولاف شولتس ووزير الاقتصاد، على أن تترشح لمنصب المستشار عن حزب الخضر في انتخابات عام 2021.

في الوقت نفسه، أكدت بيربوك: "بالطبع فإنني سأبذل كل ما في وسعي خلال الحملة الانتخابية من أجل دعم حزبي كما فعلت في المرة الأخيرة".

يذكر أن من الواضح منذ فترة طويلة أن بيربوك أو هابيك سيقود حزب الخضر خلال الحملة الانتخابية القامة للبرلمان الاتحادي.

ويمكن ملاحظة رغبة هابيك في الترشح لمنصب المستشار على نحو واضح لكنه لم يتحدث عن ذلك بشكل صريح.

خ.س/أ.ح (د ب أ)