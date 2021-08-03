ألمانيا: وزارة الصحة تقترح إلغاء مجانية فحوص كورونا

اقترحت وزارة الصحة الألمانية إنهاء توفير اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بالمجان للمواطنين في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول. وجاء في تقرير الوزارة عن مقترح لإجراءاتها المقبلة في الخريف والشتاء، الذي تم إرساله للولايات وللبرلمان الألماني "بوندستاغ"، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أنه نظراً لأن من الممكن الآن توفير عرض تطعيم مباشر لجميع المواطنين، لم تتم الإشارة إلى تحمل تكلفة دائمة (للاختبارات) من خلال الضرائب.

وأضاف التقرير أنه لهذا السبب سيتم اقتراح أن تنهي الحكومة الاتحادية عرض اختبارات الكشف المجانية لجميع المواطنين في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، بداية من 11 أو 18 من ذلك الشهر، على سبيل المثال.

وبالنسبة لمن لا يمكن تطعيمهم أو لا تسري عليهم توصية عامة بتلقي اللقاح، مثل الحوامل ومن هم دون الثامنة عشر من العمر، من المقرر أن تظل اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس مجانية، بحسب التقرير.

وجاء في التقرير أيضاً أن "الاختبارات المجانية أسفرت عن إنجاز مهم من أجل كسر الموجة الثالثة ومنح المواطنات والمواطنين مزيداً من الأمن في حياتهم اليومية".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر مناقشة الموضوع في العاشر من أغسطس/ آب الجاري خلال اجتماع بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، إنه يجب ألا تصبح اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس "ذات تكلفة بشكل مفاجئ بين ليلة وضحاها".

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من جهة أخرى، دافع وزير الصحة الألماني ينس شبان عن إتاحة عروض التطعيم ضد كورونا للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. وقال شبان في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورغ" الثلاثاء (الثالث من أغسطس/ آب 2021) إن الأمر يتعلق بإتاحة العرض بصورة أكبر من ذي قبل، لأنه تتوفر الآن لقاحات كافية.

وأضاف الوزير: "من يريد، يمكنه الحصول على التطعيم - لا إجبار في ذلك". وذكر شبان أنه لا بأس في أن يقول الآباء والأطفال إنهم يريدون انتظار المزيد من البيانات، وقال: "لا يتعلق الأمر بممارسة ضغط، ونحن لا نفعل ذلك". ونفى شبان وجود تعارض مع لجنة التطعيم الدائمة في الجدل حول هذا الشأن، مؤكداً أن قرار الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في هذا الشأن "يتماشى تماماً مع (توصيات) اللجنة".

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية صرحت في مايو/ أيار بمنح لقاح "بيونتيك/فايزر" للأطفال والمراهقين بدءاً من 12 عاماً، ثم صرحت قبل أيام بمنحهم لقاح "موديرنا".

وبالنسبة لألمانيا، لم تصدر اللجنة الدائمة حتى الآن أي توصية عامة لإعطاء لقاح كورونا للأطفال والمراهقين بدءاً من عمر 12 عاماً، وذلك رغم الضغط السياسي الشديد في هذا الشأن. ولكنها توصي فقط بالتطعيم للمراهقين بين 12 و17 عاماً لمن يعانون من أمراض معينة، مثل السمنة أو السكري أو أمراض الرئة المزمنة، حيث تزداد لديهم إمكانية الإصابة بمسارات مرضية خطيرة في حال التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد شبان أن أكثر من 900 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً قد تم تطعيمهم بالفعل بجرعة واحدة على الأقل ضد كورونا، وهو ما يعادل حوالي 20 في المائة من هذه الفئة العمرية. وقال شبان إنه لا يسعه سوى أن يحثّ أكبر عدد ممكن من العائلات على القيام بهذا الأمر، موضحاً أنه بالنظر إلى متحور "دلتا" الأكثر عدوى، فإن القاعدة العامة هي: "إما أن تصاب بالعدوى دون حماية التطعيم، أو لديك حماية عبر التطعيم".

وفي إشارة إلى تباطؤ معدل التطعيم بوجه عام في ألمانيا، دعا الوزير المواطنين مجدداً إلى استغلال هذه الفرصة للحصول على التطعيم بسهولة.

ي.أ/ خ.س (د ب أ)