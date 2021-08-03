ألمانيا: وزارة الصحة تقترح إلغاء مجانية فحوص كورونا

اقترحت وزارة الصحة الألمانية إنهاء توفير اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بالمجان للمواطنين في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول. وجاء في تقرير الوزارة عن مقترح لإجراءاتها المقبلة في الخريف والشتاء، الذي تم إرساله للولايات وللبرلمان الألماني "بوندستاغ"، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أنه نظراً لأن من الممكن الآن توفير عرض تطعيم مباشر لجميع المواطنين، لم تتم الإشارة إلى تحمل تكلفة دائمة (للاختبارات) من خلال الضرائب.
وأضاف التقرير أنه لهذا السبب سيتم اقتراح أن تنهي الحكومة الاتحادية عرض اختبارات الكشف المجانية لجميع المواطنين في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، بداية من 11 أو 18 من ذلك الشهر، على سبيل المثال.
وبالنسبة لمن لا يمكن تطعيمهم أو لا تسري عليهم توصية عامة بتلقي اللقاح، مثل الحوامل ومن هم دون الثامنة عشر من العمر، من المقرر أن تظل اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس مجانية، بحسب التقرير.
وجاء في التقرير أيضاً أن "الاختبارات المجانية أسفرت عن إنجاز مهم من أجل كسر الموجة الثالثة ومنح المواطنات والمواطنين مزيداً من الأمن في حياتهم اليومية".
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر مناقشة الموضوع في العاشر من أغسطس/ آب الجاري خلال اجتماع بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، إنه يجب ألا تصبح اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس "ذات تكلفة بشكل مفاجئ بين ليلة وضحاها".
اقرأ أيضا: ألمانيا ـ تزوير شهادات تطعيم وتحايل في اختبارات كورونا
من جهة أخرى، دافع وزير الصحة الألماني ينس شبان عن إتاحة عروض التطعيم ضد كورونا للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. وقال شبان في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورغ" الثلاثاء (الثالث من أغسطس/ آب 2021) إن الأمر يتعلق بإتاحة العرض بصورة أكبر من ذي قبل، لأنه تتوفر الآن لقاحات كافية.
وأضاف الوزير: "من يريد، يمكنه الحصول على التطعيم - لا إجبار في ذلك". وذكر شبان أنه لا بأس في أن يقول الآباء والأطفال إنهم يريدون انتظار المزيد من البيانات، وقال: "لا يتعلق الأمر بممارسة ضغط، ونحن لا نفعل ذلك". ونفى شبان وجود تعارض مع لجنة التطعيم الدائمة في الجدل حول هذا الشأن، مؤكداً أن قرار الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في هذا الشأن "يتماشى تماماً مع (توصيات) اللجنة".
وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية صرحت في مايو/ أيار بمنح لقاح "بيونتيك/فايزر" للأطفال والمراهقين بدءاً من 12 عاماً، ثم صرحت قبل أيام بمنحهم لقاح "موديرنا".
وبالنسبة لألمانيا، لم تصدر اللجنة الدائمة حتى الآن أي توصية عامة لإعطاء لقاح كورونا للأطفال والمراهقين بدءاً من عمر 12 عاماً، وذلك رغم الضغط السياسي الشديد في هذا الشأن. ولكنها توصي فقط بالتطعيم للمراهقين بين 12 و17 عاماً لمن يعانون من أمراض معينة، مثل السمنة أو السكري أو أمراض الرئة المزمنة، حيث تزداد لديهم إمكانية الإصابة بمسارات مرضية خطيرة في حال التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد شبان أن أكثر من 900 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً قد تم تطعيمهم بالفعل بجرعة واحدة على الأقل ضد كورونا، وهو ما يعادل حوالي 20 في المائة من هذه الفئة العمرية. وقال شبان إنه لا يسعه سوى أن يحثّ أكبر عدد ممكن من العائلات على القيام بهذا الأمر، موضحاً أنه بالنظر إلى متحور "دلتا" الأكثر عدوى، فإن القاعدة العامة هي: "إما أن تصاب بالعدوى دون حماية التطعيم، أو لديك حماية عبر التطعيم".
وفي إشارة إلى تباطؤ معدل التطعيم بوجه عام في ألمانيا، دعا الوزير المواطنين مجدداً إلى استغلال هذه الفرصة للحصول على التطعيم بسهولة.
ي.أ/ خ.س (د ب أ)
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
احترام مسافة الأمان
إذا أصيب أحد الأشخاص بفيروس كورونا، فعليه أخذ مسافة من كلبه أو قطته التي تعيش معه في البيت. باحثون من مدينة أوتريخت الهولندية أخذوا عينات دم ومسحات من أنف قطط وكلاب أصيب أصحابها بفيروس كورونا خلال الـ200 يوم الماضية، وجاءت النتائج كالآتي: في 17.4 بالمئة من الحالات تم العثور على الفيروس و4.2 في المائة من الحيوانات ظهرت عليها أعراض المرض.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
حتى الحيوانات تمرض جراء الإصابة بكورونا
أظهرت الدراسة أن ربع الحيوانات التي أصيبت بالعدوى ظهرت عليها أعراض المرض رغم أن مساره لم يكن خطيرا. ورغم ذلك يؤكد الباحثون أن الحيوانات لا تلعب دورا مهما في نقل العدوى، كما هو الحال بشأن انتقالها من شخص إلى آخر.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
هل تنشر القطط فيروس كورونا؟
معلومة أن القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا معروفة منذ مارس/آذار 2020. آنذاك، أظهر معهد البحوث البيطرية في هاربين بالصين لأول مرة أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشر بين القطط، حيث أكد الطبيب البيطري هوالان تشن في ذلك الوقت أن القطط يمكنها أيضًا نقل الفيروس فيما بينها، لكن ذلك لا يتم بسهولة كبيرة.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
لا داعي للقلق
لا ينبغي على أصحاب القطط والكلاب أن يشعروا بالقلق: فالحيوانات تطور بسرعة أجسامًا مضادة للفيروس، وبذلك لا تظل معدية لفترة طويلة جدًا. يجب على أي شخص مصاب بكورونا أن يقيد حركة القطط مؤقتا، كما يجب على الأشخاص الأصحاء غسل أيديهم جيدًا بعد مداعبة الحيوانات.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
من يعدي من؟
هل يجب أن يبتعد هذا الخنزير المنزلي عن هذا الكلب عند التقائهما في الفضاء الخارجي؟ قد يحتاج هذا الأمر الآن أيضًا إلى إعادة التقييم. فقد أكد أطباء بيطريون في هاربين، عام 2020، على أن الخنازير لا تصاب بفيروس كورونا. لكن في ذلك الوقت قالوا أيضا إن الكلاب هي الأخرى بعيدة عن الإصابة بالفيروس. فهل هذا التقييم لا يزال قائما؟
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
عندما يشكل الإنسان خطرا
كانت أنثى النمر الماليزية ناديا البالغة من العمر أربع سنوات واحدة من أوائل الحيوانات البرية التي أصيبت بعدوى فيروس كورونا عام 2020 في إحدى حدائق الحيوانات بمدينة نيويورك. وقال كبير الأطباء البيطريين في الحديقة لمجلة "ناشيونال جيوغرافيك": "إنها - على حد علمنا - المرة الأولى التي يصاب فيها حيوان بري بفيروس كوفيد 19 بعد تلقيه العدوى من إنسان".
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
هل تم اتهام الخفافيش على غير وجه حق؟
من ناحية أخرى، هناك شبه اتفاق على أن مصدر الفيروس هي الحيوانات البرية. إذ تعتبر الخفافيش المصدر الأكثر احتمالا لظهور فيروس كورونا المستجد، لكن أطباء بيطريين يفترضون أن يكون هناك نوع آخر لعب دور "الوسيط" لنقل الفيروس بين الخفافيش والبشر في ديسمبر/ كانون الثاني 2019 بمدينة وووهان. الشيء الوحيد الذي يبقى غير واضح هو أي نوع يمكن أن يكون هذا "الوسيط".
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
كلب الراكون "المشتبه به الرئيسي"
كلب الراكون هذا معروف بأنه ناقل لفيروس كورونا المستجد. لذلك يشك عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن بأن يكون المصدر الذي نقل الفيروس للإنسان. وقال دروستن "كلاب الراكون يتم اصطيادها على نطاق واسع في الصين، حيث تتم تربيتها من أجل الاستفادة من فرائها". لذلك يعتبر دروستن، أنه من الواضح أن يكون كلب الراكون هو "المشتبه به الرئيسي" في نقل الفيروس.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
ماذا عن هذا المتهم؟
يُشتبه في أن البنغول، المعروف أيضًا باسم البنغولين، في أن يكون الوسيط الذي ساهم في نقل الفيروس من الخفافيش إلى الإنسان. وقد تمكن باحثون من هونغ كونغ والصين وأستراليا من اكتشاف فيروس في البنغول الماليزي يشبه بشكل مثير للدهشة فيروس كورونا المستجد، حسب دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" في مارس/آذار 2020. ويتم تداول البنغول بشكل غير قانوني في أسواق الحياة البرية الصينية.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
الحجر الصحي للقوارض
قام الطبيب البيطري هوالان تشن بتجارب على القوارض أيضًا. وجاءت النتيجة كما يلي: يمكن لفيروس كورونا المستجد أن ينتقل بينها كما يحدث ذلك لدى القطط. وتتم العدوى عن طريق تطاير القطيرات. وفي نهاية عام 2020، كان لا بد من قتل عشرات الآلاف من العرسيات التي ظهرت في بعض مزارع الفراء المختلفة حول العالم بعدما تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
هل من تهديد قادم من الدجاج؟
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الدجاج إلى الإنسان؟ هذا الجواب تمت الإجابة عليه بوضح في ووهان: لا داعي للقلق على البشر لأن الدجاج عمليًا محصن ضد فيروس كورونا المستجد، وهذا ينطبق، بالمناسبة، أيضًا على البط وأنواع أخرى من الدواجن. فابيان شميت/ع.ش