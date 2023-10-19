 ألمانيا ودول غربية أخرى تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.10.2023

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ألمانيا ودول غربية أخرى تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان

في ظل تصاعد التوتر مع إسرائيل، طلبت ألمانيا من مواطنيها "مغادرة لبنان"، محذرة من أن وتيرة الاشتباكات في المنطقة الحدودية "قد تتصاعد في أي وقت". كما حثت دول أخرى منها الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياها على مغادرة لبنان.

دبابات ميركافا إسرائيلية تتمركز قرب الحدود مع لبنان ( 15/10/2023)

تشهد المناطق الحدودية بين لبنان وإٍسرائيل اشتباكات متبادلة وتوترات متصاعدة

طلبت وزارة الخارجية الألمانية الخميس (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) من مواطنيها "مغادرة لبنان" داعية إياهم الى استخدام "خيارات السفر التجارية المتوافرة لمغادرة البلد بأمان". وحذّرت من أن وتيرة الاشتباكات في المنطقة الحدودية مع إسرائيل "قد تتصاعد في أي وقت".

وحثت الخارجية الألمانية المواطنين الألمان، في منشور على موقع إكس، على تسجيل تفاصيل الاتصال الخاصة بهم على بوابة إلكترونية تتعلق بالأزمة  وأن يكونوا على دراية بإرشادات السلامة الحالية في البلاد.

سفارات غربية تحث رعاياها على مغادرة لبنان

كما حثّت سفارتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رعاياها على مغادرة لبنان طالما أن "الخيارات التجارية متاحة"، في تحذيرات جديدة على وقع التوتّر الذي تشهده الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقالت السفارة الأمريكية في تحذير جديد أرسلته الى رعاياها في لبنان "تحثّ وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة". وأوصت الراغبين في البقاء بـ "إعداد خطط استعداداً لحالات الطوارئ".

وكانت واشنطن قد رفعت الأربعاء مستوى التحذير من السفر من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة وهي الأعلى، ونصحت جميع الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان. وسمحت كذلك بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في بيروت.

وفي السياق ذاته، حدّثت السفارة البريطانية في بيروت نصائح السفر الى لبنان. وقالت في بيان "تنصح وزارة الخارجية والتنمية الآن بعدم السفر إلى لبنان وتشجع المواطنين البريطانيين الذين يعتزمون المغادرة على القيام بذلك الآن، طالما الخيارات التجارية متاحة".

وحثّت رعاياها على أن "يبقوا يقظين"، ويتجنبوا "أي تجمعات أو مسيرات أو مواكب واتباع تعليمات السلطات المحلية"، مكررة التنبيه إلى أن "الوضع لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور بدون سابق إنذار".

وعلى وقع التصعيد، كانت عدة دول، منها  السعودية والكويت، دعت رعاياها لمغادرة لبنان أو تجنّب السفر إليه. في المقابل حثت فرنسا وكندا وإسبانيا وأستراليا مواطنيها على تجنب السفر إلى لبنان، بينما أوقف عدد من شركات الطيران الغربية رحلاته الى بيروت.

وشهدت المنطقة الحدودية الخميس تبادلاً لإطلاق النار، إذ أعلن حزب الله في بيانين منفصلين استهدافه مواقع عسكرية داخل إسرائيل. كذلك، تبنّت حماس إطلاق دفعة   من ثلاثين صاروخاً. باتجاه إسرائيل.  وأعلن الجيش الإسرائيلي بدوره أنه رد بقصف مدفعي على مصادر النيران. وشنّت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، ترد عليه الدولة العبرية بقصف  قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل الآلاف من الجانبين. ويشار إلى أن  حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وتعتبر دول عديدة   حزب الله اللبناني ، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ج.م/ أ.ح/ إ.م (أ ف ب، رويترز)

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