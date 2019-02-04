ألمانيا ودول أوروبية أخرى تعترف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا

أعلنت دول أوروبية، من بينها ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا والسويد والنمسا، اليوم (الاثنين الرابع من فبراير/ شباط 2019) اعترافها بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد. ويأتي الاعتراف بعدما انتهت يوم أمس الأحد مهلة ثمانية أيام كانت عدة دول أوروبية منحتها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وأعلنت هذه الدول عزمها السير على خطى الولايات المتحدة وغيرها من الدول والاعتراف بغوايدو رئيساً لفنزويلا ما لم يحدث ذلك. وكانت ألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وبلجيكا قد هددت بالاعتراف بزعيم المعارضة إذا لم يوجه مادورو الدعوة إلى إجراء انتخابات.

أما فرنسا، فكثفت الضغوط على نيكولاس مادورو قائلة إن لزعيم المعارضة خوان غوايدو الحق في تنظيم انتخابات جديدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لمحطة فرانس انتير الإذاعية "غوايدو يمتلك القدرة والشرعية لتنظيم انتخابات".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تويتر "للفنزويليين حق التعبير بحرية وديموقراطية. فرنسا تعترف بخوان غوايدو رئيساً مكلفاً تنفيذ عملية انتخابية"، وذلك بعد خطوة مماثلة من إسبانيا وبريطانيا.

مشاهدة الفيديو 23:22 بث مباشر الآن 23:22 دقيقة شارك مسائيةDW : فنزويلا.. ساحة صراع جديدة بين واشنطن وموسكو؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3CXiC مسائيةDW : فنزويلا.. ساحة صراع جديدة بين واشنطن وموسكو؟

من جهته، ندد الكرملين الاثنين بـ"التدخل" أوروبي في شؤون فنزويلا، بعد اعتراف عدة دول أوروبية بالمعارض بغوايدو رئيساً لهذا البلد. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نعتبر محاولات منح السلطة المغتصبة شرعيةً بمثابة تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية".

كان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، أعلن نفسه، في 23 كانون الثاني / يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / رويترز / د.ب.أ)