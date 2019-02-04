 ألمانيا ودول أوروبية أخرى تعترف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا | أخبار | DW | 04.02.2019

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أخبار

ألمانيا ودول أوروبية أخرى تعترف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا

أعلنت عدة دول أوروبية اعترافها بخوان غوايدو كرئيس انتقالي لفنزويلا وذلك بعد انتهاء مهلة كان الاتحاد الأوروبي حدد انتهائها يوم أمس الأحد، وهو ما رفضه الرئيس نيكولاس مادورو الذي رفض تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

Venezuela l Juan Guaido - Parlamentspräsident (Reuters/M. Quintero)

أعلنت دول أوروبية، من بينها ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا والسويد والنمسا، اليوم (الاثنين الرابع من فبراير/ شباط 2019) اعترافها بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد. ويأتي الاعتراف بعدما انتهت يوم أمس الأحد مهلة ثمانية أيام كانت عدة دول أوروبية منحتها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وأعلنت هذه الدول عزمها السير على خطى الولايات المتحدة وغيرها من الدول والاعتراف بغوايدو رئيساً لفنزويلا ما لم يحدث ذلك. وكانت ألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وبلجيكا قد هددت بالاعتراف بزعيم المعارضة إذا لم يوجه مادورو الدعوة إلى إجراء انتخابات. 

أما فرنسا، فكثفت الضغوط على نيكولاس مادورو قائلة إن لزعيم المعارضة خوان غوايدو الحق في تنظيم انتخابات جديدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لمحطة فرانس انتير الإذاعية "غوايدو يمتلك القدرة والشرعية لتنظيم انتخابات".

وقال الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون عبر تويتر "للفنزويليين حق التعبير بحرية وديموقراطية. فرنسا تعترف بخوان غوايدو رئيساً مكلفاً تنفيذ عملية انتخابية"، وذلك بعد خطوة مماثلة من إسبانيا وبريطانيا.

 

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من جهته، ندد الكرملين الاثنين بـ"التدخل" أوروبي في شؤون فنزويلا، بعد اعتراف عدة دول أوروبية بالمعارض بغوايدو رئيساً لهذا البلد. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نعتبر محاولات منح السلطة المغتصبة شرعيةً بمثابة تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية".

كان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، أعلن نفسه، في 23 كانون الثاني / يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / رويترز / د.ب.أ)

 

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    نعي تشافيز

    نعى قادة ورؤساء عرب تشافيز. رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وصفه بالصديق وقال إن وفاته "خسارة للقضايا العربية". أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فعبر عن حزنه البالغ لرحيل "صديق الشعب الفلسطيني".

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    شعبية واسعة

    تمتع تشافيز خلال حكمه بشعبية واسعة في فنزويلا وكان أنصاره يرون فيه سياسياً له هالة تميزه عن الآخرين وتلهب حماس أنصاره.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    انتقادات

    لكن رغم ذلك كانت توجه إليه العديد من الانتقادات فيما يتعلق بحقوق الإنسان في بلده.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    شخصية مثيرة للجدل

    في العالم العربي كان تشافيز شخصية مثيرة للجدل كذلك، فمن جانب نال الكثير من الثناء على انتقاداته للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكن أُنتقد أيضاً لتضامنه مع دكتاتوريين عرب كالرئيس السوري بشار الأسد والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    صداقة مع صدام حسين

    وجمعت شافيز أيضا صداقة مع الدكتاتور العراقي السابق صدام حسين.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    أحمدي نجاد

    حافظ هوغو تشافيز على علاقة وثيقة ربطت بين إيران وفنزويلا خلال الأعوام الثمانية الماضية في ظل رئاسة أحمدي نجاد لإيران ، حيث كان يصف شافيز في العديد من المناسبات بأنه شقيقه.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    موغابي وألكسندر لوكاشينكو

    كما كانت تربطه علاقات برئيس زيمبابوي روبرت موغابي وبرئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو والذي يصفه الغرب بأنه "آخر ديكتاتور في أوروبا".

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    رفع كتاب تشومسكي على منصة الأمم المتحدة

    وإضافة إلى انتقاده لإسرائيل كان شافيز دائم الانتقاد للولايات المتحدة الأمريكية التي اتهمها بنهج سياسة إمبريالية. شافيز يرفع كتاب المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي (الهيمنة أم البقاء: السعي الأميركي للسيطرة على العالم) على منصة الأمم المتحدة.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    علاقة شائكة

    لذلك كانت علاقته بالرئيس الأمريكي أوباما ليست بالسهلة. كما أنه وصف سلف أوباما، جورج بوش، بأنه "كاذب".

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    تشافيز وكاسترو

    ربطت شافيز صداقة وثيقة برئيس كوبا السابق فيدل كاسترو، لذلك اختار كوبا لتلقي العلاج بعد اكتشاف إصابته بالسرطان. والتقى خلال إقامته هناك بكاسترو لأكثر من مرة.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    مع البابا

    تشافيز خلال لقاء له ببابا الفاتيكان السابق بينديكت السادس عشر عام 2006.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    علامات المرض

    شافيز يلقي خطاباً لمواطنيه بعد رحلته العلاجية الأولى إلى كوبا وتبدو علامات المرض على وجهه.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    غياب تام

    بعد أن دأب تشافيز على مخاطبة مواطنيه من خلال الإذاعة والتلفزيون بشكل أسبوعي، غاب خلال علاجه ولم يُشاهد إلا من خلال صور قليلة كانت تُنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه من آخر الصور التي اُلتقطت له، حيث يظهر برقة بنتيه في المستشفى.

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    هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل

    لا يمثل قارة أمريكا اللاتينية بأكملها

    كما أن علاقاته بالمستشارة الألمانية ميركل لم تكن على وئام – كما تظهر الصورة- ففي عام 2008 وصف تشافيز ميركل بأنها خليفة سياسية لآدولف هتلر، لكن ميركل أجابت ببرود أن تشافيز لا يتحدث بلسان قارة أمريكا اللاتينية بأكملها.

    الكاتب: عماد غانم


 

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مادورو يرفض المهلة الأوروبية للدعوة لانتخابات رئاسية

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