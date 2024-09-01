ألمانيا ودول أوروبا الوسطى تستعد للفيضانات

مازال الوضع هادئًا على نهر أودر في المنطقة الحدودية بين بولندا وألمانيا. ولكن هنا أيضًا من المرجح أن يرتفع مستوى المياه بشكل ملحوظ. وفي بعض أجزاء بولندا، من المتوقع أن تصل كمية المياه إلى 150 لترًا لكل متر مربع. وتقول الحكومة البولندية إن أي شخص يعيش بالقرب من الأنهار يجب أن يكون مستعدًا للفيضانات. ومن الممكن أن تنقطع إمدادات مياه الشرب أو الكهرباء مؤقتًا.