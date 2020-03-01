ألمانيا وتهديد كورونا.. إقبال على الشراء على "طريقة" الهامستر

يتضح شيئا فشيئا أن المانيا على عتبة تفشي وباء كورونا على غرار 50 بلدا آخر في العالم. والفيروس هو موضوع الساعة في كل مكان في الحافلات والقطارات والمكاتب. وحتى في الأسواق التجارية. فالألمان يتأهبون لفرضية عدم مغادرة البيت لوقت طويل.

حمى الشراء في المانيا

وفيما أعلنت الشركات التجارية الكبرى منتصف الأسبوع الماضي عن عدم تسجيل أي ميول مفرطة للإقبال على الشراء، فإن الوضع تغير الجمعة. وعلى هذا الأساس صرحت المتحدثة باسم مجموعة REWE، كريستينا شوتس ل DW: "لا يمكن لنا في الأثناء إتمام تغطية كاملة، لكن على المستوى الاتحادي نلحظ ميلا متزايد للشراء، لاسيما في مجال المواد الغذائية والمواد المحفوظة (المعلبات) ما يتطلب ردة فعل مواتية من جانبنا". وحتى محل التجزئة Lidl أكد هذا التطور. وقال متحدث:" في بعض المناطق والفروع نسجل عمليات شراء متزايدة". والإقبال يكون على المواد الغذائية ذات الصلاحية الطويلة الأمد والمعلبات والمعكرونة وكذلك مناديل الحمام ومواد التعقيم.

توصيات الحكومة الألمانية

المواد الغذائية ذات الصلاحية الطويلة على وجه الخصوص تقف على رأس قائمة وضعتها الحكومة الألمانية قبل أربع سنوات لحالات الطوارئ. والجهة التي أصدرت هذه القائمة هي مكتب حماية السكان والمساعدة الطارئة ومقرها بون. 300 موظف يسهرون هناك على إبلاغ السكان بما يجب القيام به في حالات الطوارئ. ووجب على السكان توفير مواد غذائية لمدة عشرة أيام. وتفيد القائمة المذكورة بوجوب توفير الماء الصالح للشرب بنحو 14 لترا في الأسبوع الواحد للشخص الواحد، لاسيما الماء المعدني وعصير الفواكه. ومبدئيا تنصح السلطات بعدم القيام بعمليات شراء مفرطة. وتتوفر القائمة على نصائح عملية "بحيث وجب أن تكون جميع المواد الغذائية قابلة للتخزين دون تبريد، كما يجب الانتباه لتاريخ الصلاحية، ويجب استهلاك المواد الغذائية حسب التتابع أي حسب تاريخ شرائها كي لا تتعرض للفساد.

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف أكثر من 17 ألف إصابة وتم بناء مستشفى هوشنشان، الذي تمت تسميته على أسم معبود النار في الصين، في أقل من أسبوعين، في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض الذي بلغ عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة.

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف مستشفى عملاق بني بأقل من أسبوعين انتهت الصين من بناء مستشفى جديد لمرضى فيروس كورونا المتحور الجديد في مدينة ووهان وسط البلاد، وقد أنجز بوقت قياسي بلغ عشرة أيام، ومدينة ووهان هي حيث بدأ ظهور الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 361 شخصا في الصين بحسب ما أعلنت السلطات الثاني من فبراير/ شباط 2020.

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف المستشفيات في انذار دائم ظهر فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان (وسط)، وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين إلى أكثر من 24 دولة، على الرغم من أن العديد من الحكومات تفرض حظراً غير مسبوق على دخول القادمين من الصين. وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين في الفيليبين.

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف طرق مهجورة ومدن أشباح ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي المعروف بذات الرئة، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس". وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة رعب سادت العالم أجمع، فيما خلت شوارع مدينة ووهان بسبب إجراءات الوقاية التي فرضتها السلطات.

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف أزمة في الكمامات الواقية وشارك متطوعون في الصين في عمل جماعي من أجل تصنيع أقنعة الشاش والإيثانول ومساحيق التعقيم، بعد نفاذها من الأسواق، وذلك للمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وقد احتشد المتطوعون لسد عجز العمالة خلال الفترة الماضية بسبب تعطيلات عيد الربيع.

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف المغرب تجلي مواطنيها عاد 167 مغربيا إلى المملكة في طائرة نقلتهم من مدينة ووهان الصينية وضمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المغربية التي حطت في مطار بنسليمان (نحو 58 كيلومترا جنوب الرباط) 167 شخصا بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية. فيما أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق رحلاتها بين الدار البيضاء وبكين من نهاية كانون الثاني/ يناير حتى 29 شباط/ فبراير على خلفية فيروس كورونا المستجد.

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف اجراءات مشددة في الجزائر كما وصلت طائرة جزائرية تقل رعايا من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر الاثنين (الثالث من فبراير 2020) قادمة من الصين، وحطت الطائرة وسط إجراءات رقابية مشددة بالمطار، حيث تم تخصيص طاقم طبي خاص لاستقبال الوافدين.

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف عودة مئات المصريين من ووهان كما وصل الى مطار العلمين، شمال غرب مصر على البحر المتوسط، 301 مصريا تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الشهر الماضي فيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر ملاحية. وسيقيم العائدون في فندق تابع للقوات المسلحة في مدينة مرسى مطروح (440 كيلومتر شمال غرب القاهرة على المتوسط) لمدة اسبوعين للتأكد من عدم اصابة اي منهم بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف الأردن تجلي طلاباً عرباً من ووهان وكانت الأردن قد أجلت71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، كما قرر الأردن منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين من دخول أراضي المملكة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. (إعداد: علاء جمعة ) الكاتب: علاء جمعة



تنويه من الخارج

وهذا الإتقان الألماني يلفت هذه الأيام الانتباه حتى في الخارج: وفي هذا السياق كتبت صحيفة „24 Tschassa" البلغارية في تعليق حول أوروبا وفيروس كورونا أنه في هذه الحالات "يكدس غالبية المستهلكين ببساطة جميع المواد الممكنة دون معرفة هل سيستهلكونها يوما ما أم لا. ولذلك يكون من الجيد التصرف حسب مبدأ الألمان".

اتحاد الصحفيين يحذر من نشر الذعر

والكثير من المعلقين الآخرين في المانيا ينظرون إلى القضية من زاوية مماثلة، لكنهم يحذرون من الهلع، لأنه مايزال يوجد في ألمانيا عدد قليل من حالات العدوى، كما يؤكد الخبراء والساسة المسؤولون. وقال رئيس اتحاد الصحفيين الألمان، فرانك أوبيرآل:"ما يحتاجه الناس الآن هو التوعية والمشورة والتوجيه". كما وجب على الصحفيين الالتزام بقانون الصحافة، وذلك من خلال تفادي التغطية الإعلامية العاطفية في الموضوعات الطبية العلمية التي قد تثير بعض الخوف أو الأمل لدى القارئ، ويمضي إلى القول "إثارة الخوف والهلع لا تتماشى مع صحافة مسؤولة". لكن موضوع فيروس كورونا يشغل بال عدد متزايد من الألمان.

ينس توماس/ م.أ.م