ألمانيا وبريطانيا تعتزمان تعزيز التعاون داخل حلف الناتو

في ظل احتمال عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال لقاء مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون أن الدولتين اتفقتا على ضرورة تعزيز الركيزة الأوروبية لحلف الناتو.

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال لقاء مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس (السابع من آذار/مارس 2024) في برلين، بأن بلادها وبريطانيا تهدفان لتعزيز التعاون داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ورداً على سؤال لأحد الصحفيين حول احتمال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قالت بيربوك: "تحدثنا بشكل مكثف بشأن الكيفية التي نستطيع بها تعزيز الركيزة الأوروبية للناتو، بشكل مستقل عمن سيقف على الجانب الآخر من الأطلسي".

وأضافت أن برلين ولندن اتفقتا على ضرورة تعزيز الركيزة الأوروبية، وأن هذا الأمر سوف يكون أحد الموضوعات الرئيسية في قمة الناتو في واشنطن في شهر تموز/يوليو المقبل. وتابعت أن تعزيز الأمن والتعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتضمن دائماً التعاون داخل الناتو.

وقال كاميرون إنه يتعين على الحلفاء الأوروبيين أن يركزوا على إظهار الوحدة في الفترة السابقة على الانتخابات الأمريكية، بصرف النظر عما إذا كانوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي أم لا.

وكانت بريطانيا قد خرجت من التكتل في عام 2020.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني السابق أن هذا من سيجعل الرئيس المستقبلي يرى قوة الشراكة الأوروبية بصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات.

وعقد ديفيد كاميرون وبيربوك اجتماعاً في إطار الحوار الاستراتيجي الثاني بين بريطانيا وألمانيا والذي يتم خلاله مناقشة التعاون في السياسة الخارجية مرة واحدة في العام.

خ.س/أ.ح (د ب أ)