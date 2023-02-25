 ألمانيا والهند تعتزمان توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بينهما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.02.2023

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ألمانيا والهند تعتزمان توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بينهما

الحرب الأوكرانية كانت حاضرة بقوة في زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للهند. فخلال لقائه مع نظيره الهندي دعا إلى اتخاد موقف واضح من الحرب الأوكرانية. كما أعلن عن توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الهند بشكل ملحوظ.

المستشار الألماني أولاف شولتس في أول زيارة رسمية له للهند (25 فبراير/شباط 2023)

المستشار الألماني أولاف شولتس في أول زيارة رسمية له للهند

دعا المستشار  الألماني أولاف شولتس  خلال زيارته للهند إلى اتخاذ موقف واضح من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا. وقال شولتس في نيودلهي اليوم السبت  (25 فبراير/شباط 2023) إن انتهاك مبدأ عدم استخدام القوة لتغيير الحدود يجب أن يُذكر بوضوح. من جانبه  شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على ضرورة حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية.

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المستشار الألماني أعلن أيضا أن بلاده تعتزم توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الهند، على نحو ملحوظ. ففي أعقاب محادثات مع رئيس الوزراء الهندي في نيودلهي، قال إن من المنتظر تكثيف الاستثمارات الألمانية في الهند وزيادة عدد الموظفين لدى الشركات الألمانية الـ 1800 العاملة هناك "بشكل كبير".

وأعرب شولتس عن تأييده لإبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند في أقرب وقت ممكن، إذ تعد الهند من الاقتصادات الصاعدة وصاحبة ثاني أكبر عدد من السكان في العالم بعد الصين، وقال شولتس: "سأسعى شخصيا حتى لا يستغرق هذا الأمر فترة طويلة كما استغرق حتى الآن".

وتفاوض الاتحاد الأوروبي والهند في الفترة ما بين 2007 و2013 حول إبرام اتفاقية لتحرير التجارةغير أن المحادثات فشلت آنذاك. وتم استئناف المحادثات مرة أخرى في العام الماضي.

المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال لقائهما في نيودلهي (25 فبراير/شباطر2023)

هل ستسفر زيارة شولتس للهند عن مستقبل زاهر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين ألمانيا والهند؟

وبالإضافة لذلك، دعا شولتس إلى تعزيز تبادل الكوادر الفنية المتخصصة وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير. وكانت حكومتا برلين ونيودلهي وقعتا اتفاقا لتوسيع نطاق التعاون في القطاع التكنولوجي. ويعتزم شولتس غدا الأحد زيارة مدينة بنغالورو عاصمة التكنولوجيا الفائقة في الهند.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مودي، أدان شولتس الحرب الروسية على أوكرانيا التي تتخذ الهند منها موقفا محايدا، وقال شولتس إن هذه الحرب كسرت المبدأ الذي ينادي بـ "عدم جواز تغيير الحدود بالقوة وألا تشكل القوة العلاقات الدولية بل القانون وألا تكون النزعة التحريفية هي أساس تعامل الدول".

وكانت الهند امتنعت عن التصويت على قرار جرى التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الخميس للمطالبة بسحب القوات الروسية من أوكرانيا.

هـ.د/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)

  • Painting Class, Kala Bhavana, S/W-Foto

    رحلة فن العمارة الألماني" باوهاوس" إلى الهند

    معرض فريد

    في عام 1922 شهدت مدينة كالكوتا لقاءا مشتركا لعمالقة فن العمارة من الهند وأوروبا. لأول مرة في التاريخ تعرض أعمال فنانين "الباوهاوس" الأوروبيين جنبا إلى جنب مع أعمال هندية مميزة. مؤسسة "باوهاوس" في مدينة ديساو الألمانية تصف الآن، بعد 90 عاما، كيف نشأ هذا المعرض المشترك الفريد. وذلك عبر مجموعة من الصور والوثائق التاريخية واللوحات الفنية.

  • Lyonel Feiningers Gemälde Mellingen (links) und Ohne Titel von Gaganesdranath Tagore

    رحلة فن العمارة الألماني" باوهاوس" إلى الهند

    عالمان مختلفان بلغة مشتركة

    يعتبر هذا المعرض لقاءا فريدا لعالمين فنيين مختلفين: وهما الفن الأوروبي، الذي كان يعيش في تلك المرحلة على وقع الحرب العالمية الأولى وكان في بحث دائم عن بدائل خلاقة. ومن جهة أخرى الفن الهندي في مرحلة ما بعد الاستعمار وهو في بحث عن هوية ثقافية جديدة. عالمان مختلفان استطاعا التوافق على لغة مشتركة وهي الفنون التكعيبية والبدائية والتجريدية.

  • Ausstellung Das Bauhaus in Kalkutta Mitglieder der Indian Society of Oriental Art

    رحلة فن العمارة الألماني" باوهاوس" إلى الهند

    فكرة امرأة

    تعود فكرة هذا اللقاء الفريد للفنانة النمساوية، ستيلا كرامريش، الخبيرة والمولعة بالفن الهندي، وهي التي وجهت الدعوة لفناني "باوهاوس" الأوروبيين للمشاركة في هذا المعرض. ومن بينهم، بول كلي، ليونيل فينينغر والفنان السويسري يوهانس إيتن.

  • Ausstellungsansicht Das Bauhaus in Kalkutta im Bauhaus Dessau, Foto: Yvonne Tenschert, Stiftung Baushaus Dessau, 2013

    رحلة فن العمارة الألماني" باوهاوس" إلى الهند

    توثيق لتاريخ فن العمارة العالمي

    معرض ديساو يوثق لمرحلة تاريخية مهمة، وذلك عبر الصور والأفلام والمنشورات المعروضة التي تبرز الظروف السياسية الصعبة في الشرق كما في الغرب. وذلك من خلال المقارنات بين فن الباوهاوس في وقت مبكر والفنون الهندية آنذاك. وهو ما يجعله مثالا على بزوغ سوق فني عالمي في وقت مبكر.

  • Ausstellungsansicht Das Bauhaus in Kalkutta im Bauhaus Dessau, Foto: Yvonne Tenschert, Stiftung Baushaus Dessau, 2013

    رحلة فن العمارة الألماني" باوهاوس" إلى الهند

    إحياء لتاريخ فني جميل

    بعض هذه الأعمال الفنية يمكن مشاهدتها اليوم في مؤسسة " باوهاوس" بمدينة ديساو. بعد أبحاث مضنية معقدة للغاية استطاع فريق عمل خاص أن يعيد معرض "باوهاوس" في كالكوتا إلى الذاكرة المعاصرة. عملية شاقة، احتاج فيها الفريق إلى تجميع الصور والأعمال الفنية من جميع أنحاء العالم وذلك في الذكرى التسعين لهذا المعرض.

  • Ausschnitt aus Lothar Schreyer Werk Farbklang 35 von 1922, Rechte: Michael Schreyer, Bauhaus-Archiv Berlin

    رحلة فن العمارة الألماني" باوهاوس" إلى الهند

    أسماء فنية عملاقة

    المعرض يقدم أعمال فنيه لأسماء كبيرة، مثل فاسيلي كاندينسكي، أو هذا العمل للوثار شراير، الذي كان مؤلفا و كاتبا مسرحيا ورساما. في لوحته المشهورة "صوت اللون 35" تبرز معالم الفن التجريدي وتبين الانسجام بين أشكال مختلفة في أعماله.في عام،1922، وهو العام الذي تم فيه عرضها في كالكوتا، كان شراير يشغل منصب مدير مسرح الفنون في "باوهاوس".

  • Gaganendranath Tagores Werk Woman on Staircase, um 1920, Delhi Art Gallery

    رحلة فن العمارة الألماني" باوهاوس" إلى الهند

    الخروج عن المألوف

    ِمعرض ديساو لا يخلو أيضا من أعمال الفنانين الهنود مثل، غاغانيندرانات طاغوري، الذي تعتبر أعماله مثالا حيا على الخروج من دائرة المعايير والأشكال الفنية المألوفة آنذاك. فقد فضل أن يترك فرشاة الرسم جانبا، لأنها ترمز بالنسبة له للعرف البريطاني والفن الاستعماري. واشتغل على مواضيع تهتم بالبيئة الهندية التقليدية وحياة التصوف والدور الاجتماعي للمرأة في هند ما بعد الاستعمار

  • Ausstellungsansicht Das Bauhaus in Kalkutta im Bauhaus Dessau, Foto: Yvonne Tenschert, Stiftung Baushaus Dessau, 2013

    رحلة فن العمارة الألماني" باوهاوس" إلى الهند

    أسطورة فنية جميلة

    ليس هناك صورة واحدة فقط توثق لأول معرض مشترك بين الفن الأوروبي والهندي في كلكوتا من عام 1922. بل هناك مجموعة مختارة من الصور والقصص، التي يمكن التعرف عليها في برنامج شامل على موقع www.Bauhaus-dessau.de

    الكاتب: جارزينا كاميلا/أمين بنضريف


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