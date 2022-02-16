 ألمانيا والمغرب يتفقان على ″تجاوز سوء الفهم″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.02.2022

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ألمانيا والمغرب يتفقان على "تجاوز سوء الفهم"

أكدت ألمانيا والمغرب "على ضرورة استئناف التعاون"، و"إطلاق حوار جديد يهدف إلى تجاوز سوء الفهم الطارئ" بين البلدين. وكانت الرباط قد استدعت سفيرتها لدى ألمانيا على خلفية موقف برلين من قضية الصحراء الغربية.

صورة رمزية

صورة رمزية

أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها المغربي في بيان مشترك الأربعاء (16 فبراير/شباط 2022) انّهما اتفقا على "تجاوز سوء الفهم" الذي توترت بسببه العلاقات بين البلدين على مدى أشهر العام الماضي، مرحّبين بعودة السفيرة المغربية إلى برلين وقرب وصول سفير ألماني جديد إلى الرباط.

وقال البيان المشترك إنّ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك اتفقا، خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، "على ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات"، و"إطلاق حوار جديد يهدف إلى  تجاوز سوء الفهم الطارئ  وكذا تعميق العلاقات الثنائية المتعدّدة الأوجهّ".

مختارات

بعد تداول تقرير مثير للجدل حول العلاقات المغربية الألمانية على مواقع التواصل، السفارة الألمانية في الرباط تنفي على حسابها الرسمي في "فيسبوك" أي صلة لها بما جاء به التقرير، مشددة على أن المغرب "شريك محوري لألمانيا".

بعد أكثر من ستة أشهر على استدعاء المغرب سفيرته من برلين، أعلنت الخارجية المغربية أن المملكة "ترحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناءة" لحكومة برلين الجديدة مضيفة أن من شأن ذلك "عودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين".

وأضاف البيان أنّ الوزيرة الألمانية "رحّبت بعودة سفيرة صاحب الجلالة إلى برلين، مؤكّدة على الوصول القريب للسفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى المغرب".

وكانت العلاقات الثنائية المستقرة تاريخيا شهدت توترا منذ آذار/مارس عندما قرّرت الرباط  تعليق كلّ أشكال التواصل مع السفارة الألمانيّة في المغرب، في خطوة أتت رداً على انتقاد برلين لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أواخر العام 2020، وفق ما أوضح مسؤول مغربي آنذاك لوكالة فرانس برس.

وفي أيار/مايو، استدعت الرباط سفيرتها في ألمانيا للتشاور، بعدما اتهمت برلين خصوصًا بـ"أعمال عدائيّة".

لكنّ علاقات البلدين  انفرجت في الفترة الأخيرة إذ أعلنت الخارجية المغربية أواخر العام الماضي عزمها على استئناف علاقات دبلوماسيّة "طبيعيّة" مع ألمانيا.

وأتى الإعلان يومها غداة نشر الخارجية الألمانية تصريحاً أكّدت فيه أنّ موقف برلين من نزاع الصحراء الغربية "لم يتغيّر منذ عقود".

كما دعا الرئيس الألماني فالتر شتاينماير ملك المغرب محمد السادس إلى القيام بزيارة دولة "لإرساء شراكة جديدة بين البلدين"، وفق ما أعلن الديوان الملكي المغربي في كانون الثاني/يناير.

وتعدّ ألمانيا من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمغرب، إذ تنشط حوالي 300 شركة ألمانية في هذا البلد، فضلاً عن كونها من أبرز مانحيه في برامج تعاون ثنائي.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)

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