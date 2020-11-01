 ألمانيا والانتخابات الأمريكية.. مراهنة على بايدن وقلق من بقاء ترامب! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.11.2020

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سياسة واقتصاد

ألمانيا والانتخابات الأمريكية.. مراهنة على بايدن وقلق من بقاء ترامب!

غالبية الألمان تتنمى وتراهن على فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقبلة. فخلال أربع سنوات من حكم دونالد ترامب تدهورت والعلاقات الأمريكية الألمانية كثيرا. لكن هل ستعود هذه العلاقات إلى ما كانت عليه إذا ما فاز بايدن؟

صورة لمبنى السفارة الأمريكية في برلين

كثير من الألمان يراهنون على رحيل ترامب ومجئ بايدن لإعادة الدفء والحرارة إلى العلاقات بين واشنطن وبرلين

هل وصلت العلاقات بين ضفتي الأطلسي غلى أدنى مستوياتها في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ النائب بيتر باير، من كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني (بوندستااغ)  لا يحتاج للتفكير طويلا للإجابة على هذا السؤال. ففي أغسطس/ آب 2018 وصل الأمر إلى أدنى مستوى عندما وصف دونالد ترامب الأوروبيين كأعداء و"هنا تم تجاوز الحد"، يقول باير، منسق العلاقات الأطلسية للحكومة الالمانية في البوندستاغ. ويضيف لـ DW "لا نريد سماع ذلك من أي أحد وبالأحرى من رئيس أمريكي".

مختارات

منذ بداية رئاسة ترامب تزداد حدة التوتر بين أمريكا وحلفائها التاريخيين في أوروبا وتتسع الهوة بين الطرفين. خبراء يرون أن الفجوة ستبقى تتسع بين ضفتي الأطلسي سواء فاز ترامب أم منافسه جو بايدن، وذلك لأسباب عدة.

تقييم متباين أدلى به الألمان والأمريكيون لجودة العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو). فبينما كان الألمان أكثر تشاؤما ظهر الأمريكيون أكثر سعادة بشأن العلاقات مع ألمانيا.

وخلال السنوات الأربع لفترة حكمه تغير الكثير بين واشنطن وبرلين، يقول باير. لاسيما فيما يتعلق بأسلوب التواصل. "كنا في الحقيقة متعودين بأن ننسق المواقف فيما بيننا. وهنا وجب علينا تعلم الكثير". مثلا عندما أعلن ترامب عن نيته سحب وحدات أمريكية من ألمانيا، "علمنا ذلك  من خلال مقال صحفي في وول ستريت جورنال ثم سيطر الصمت طوال أسبوع"، يصف باير العلاقة وأسلوب التعامل الجديد لإدارة ترامب.

ترامب صاخب وميركل هادئة

حتى العلاقة الشخصية بين دونالد ترامب والمستشارة أنغيلا ميركل تبدو مضطربة. فتاجر العقارات والفيزيائية لا يختلفان فقط في الأسلوب ـ هو صاخب وهي هادئة ـ بل حتى سياسيا بينهما فارق كبير. سواء تعلق الأمر بحماية المناخ والتجارة العالمية وسياسة اللجوء أو مؤخرا في أزمة كورونا. فنادرا ما كان هناك في برلين تطلع لحصول تغير في السلطة في واشنطن كما هو الحال الآن. وهذا لا ينطبق فقط على النخبة السياسية، فحسب استطلاعات للرأي يتمنى فقط نحو 13 بالمائة من الألمان أن يحكم ترامب لولاية ثانية. وفقط أنصار حزب البديل من أجل المانيا الشعبوي يتمسكون في غالبيتهم بترامب، فأكثر من ثلثيهم يأمل في فوز ترامب. لكن يجب ألا ننسى أن أنصار حزب البديل الشعبوي يبقون أقلية.

النائب في البرلمان الألماني بيتر باير من كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي في حوار مع DW

النائب البرلماني بيتر باير متأكد من تحسن العلاقات الألمانية الأمريكية في حال فوز جو بايدن ورحيل ترامب

الواجهة تترنح

" كل شخص عاقل يتمنى فوز جو بايدن في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني"، يقول يوهانس كيندلر (74 عاما) الذي عايش الأوقات الذهبية للصداقة الألمانية الأمريكية. وكان مستشارا حكوميا في المستشارية الألمانية في عهد الرؤساء الأمريكيين: ريغان وبوش الأب وكلينتون. يذهب الآن بالدراجة الهوائية إلى الحي الأمريكي السابق في مدينة بون. فالشوارع هنا أوسع من مثيلاتها في باقي المدينة وتحمل أسماء جون إف كندي ومارتن لوثر كينغ. وبعد الحرب كان يسكن هنا في العاصمة السابقة للجمهورية الاتحادية الألمانية ضباط وموظفو السفارة الأمريكية. وتحول الاحتلال إلى صداقة.

وكيندلر كان يلعب التنس مع أصدقاء أمريكيين وكان يحل ضيفا على النادي الأمريكي للتنس بجانب نهر الراين. وعندما يمر اليوم بالدراجة قبالة النادي، فإنه يتخيل انهيارا للعلاقات الألمانية الأمريكية. فالبناية التي حل بها سابقا جون إف كندي ورونالد ريغان كضيوف متداعية اليوم. ورسوم الغرافيتي واضحة على جدرانها والأبواب الخشبية متهالكة. وفي عام 1999 تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن الحي في بون، وأصبحت برلين عاصمة ألمانيا بعد توحيدها.

الرئيس جون إف كندي والمستشار الراحل أدناور في طريقهما عام 1963 إلى الحي الأمريكي في بون

الرئيس جون إف كندي والمستشار الراحل أديناور في طريقهما عام 1963 إلى الحي الأمريكي في بون

"أسوأ من هذا غير ممكن"، يقول كيندلر لـ DW ولا يعني بذلك تهالك مبنى النادي الأمريكي، بل الرئيس الأمريكي الحالي. لكن "ما يتم إغفاله هو علاقة الشعوب، فهي أفضل مما هي عليه بين مراكز السلطة". وحتى اليوم هناك العديد من الأمريكيين من بين أصدقاء كيندلر. إذن فالواجهة فقط هي المتداعية والأساس سليم؟

"لدي قلق من أن يتآكل أساس أو ركائز هذا الجسر الأطلسي ويُخدش"، يقول النائب البرلماني بيتر باير. وفي النهاية يجب القول إن العالم تغير مبدئيا. "هذا ما رفضنا طويلا النظر إليه، لأنه متعب. كان دوما مريحا في العقود الأخيرة المرح تحت مظلة الأمريكيين وعيش حياة رغيدة. هذا لم يعد ممكنا". وفي حال فوز بايدن ستتحسن العلاقة مع واشطن بالتأكيد. لكن حتى هو سيطلب من الألمان تحمل المسؤولية، كما يرى باير مثلا بالنظر إلى نفقات الدفاع. "طلبات الولايات المتحدة الأمريكية منا ستكون على الأقل بنفس القدر التي هي عليه في عهد دونالد ترامب".

يوهانس كيندلر في الحي الأمريكي السابق في بون

يوهانس كيندلر في الحي الأمريكي السابق في بون يتمنى أن يرحل ترامب وتعود العلاقات مع واشنطن كما كانت سابقا

صفقة خضراء مع بايدن؟

هذا ما تراه أيضا فرنتسيسكا برانتنير، المتحدثة باسم كتلة حزب الخضر للشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني، تقول لـ DW إن "النزاعات في جوارنا المباشر هي نزاعات أوروبية. وحتى مع رئيس ديمقراطي سنتحمل في المستقبل المسؤولية"، وتضيف "لذلك يجب علينا رسم سياستنا الخارجية الألمانية على نحو أوروبي. ويجب علينا وضع الجوانب الأوروبية المشتركة في المقدمة حتى نبقى قادرين على العمل كألمان وأوروبيين".

لكن فيما يتعلق بموضوع حماية البيئة، تراهن برانتنير على بايدن: ففي الوقت الذي يشك فيه دونالد ترامب باستمرار في تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، يعتزم منافسه بايدن أن يجعل من الولايات المتحدة حتى عام 2050 محايدة فيما يتعلق بانبعاثات الكربون والتأثير على المناخ. "لدي بالفعل الأمل في أن تتم تقوية اتفاقية باريس لحماية المناخ من جديد"، تقول برانتنير. وتأمل في "صفقة خضراء عبر الأطلسي واستثمار مشترك في تكنولوجيات حديثة ونفرض مستويات مشتركة بالنظر إلى انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون".

إلى الخلف في اتجاه المستقبل

تحت شعار "رائع معا" احتفلت وزارة الخارجية الألمانية في السنة الماضية بالصداقة الألمانية الأمريكية. وتم حينها النظر كثيرا إلى الخلف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت موطنا مبشرا. وفي أيام الهجرة كبلد موعود لملايين الألمان الفقراء. وبعد الحرب العالمية الثانية كنموذج للحرية والرفاهية والتقدم. وفي عام 1990 ساهمت في تحقيق الوحدة الألمانية. وهل المستقبل أيضا سيأتي بأشياء رائعة مشتركة؟ الكثير سيكون مرهونا بقضية ما إذا كان الرجل المقبل في البيت الأبيض سنظر إلى ألمانيا كعدو أو كشريك!

بيتر هيله/ م.أ.م

  • Symbolbild Deutschland Wiederaufbau Nachkriegszeit Marshallplan (picture-alliance/dpa)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    مشروع مارشال

    لم تخرج أمريكا من الحرب العالمية الثانية بخسائر على عكس نظيرتها أوروبا التي فقدت الكثير على كل المستويات، ولهذا جاءت خطة مارشال بهدف إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي عن طريق تقديم المساعدات. ويعود اسم المشروع إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال الذي أطلق المشروع في حزيران/ يونيو 1947، أمام طلاب جامعة هارفرد. مشروع مارشال عُلقت عليه آمال مهمة، كتعزيز الاستقرار السياسي والسلام في العالم.

  • Paris Sitzung des NATO-Rats Beitritt Deutschlands zur NATO (picture-alliance/akg-images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    تعاون يورو- أمريكي

    شكل حلف الأطلسي خطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين الجانبين الأوروبي والأمريكي. وقد اجتمعت القوتان في 1949 وأنشأت المنظمة تحت اسم "منظمة حلف شمال الأطلسي"، اختصارا "الناتو". وكان الهدف من المنظمة هو التصدي لخطر الاتحاد السوفيتي حينها. يشكل الناتو نظاماً للدفاع الجماعي، إذ تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.

  • Bildergalerie Französische Präsidenten Affären (AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    فرنسا تنسحب..

    في 1966 انسحبت فرنسا من قيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما شكل زلزالاً هز وحدة حلف الناتو في وقت مبكر من تاريخ قيامه، وذلك بسبب أزمة وقعت خلال فترة رئاسة شارل ديغول لفرنسا. وأحتج ديغول على الدور القوي الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنظمة، وهو ما اعتبره علاقة خاصة بينها وبين المملكة المتحدة، قائلاً إن فرنسا تريد انتهاج خط مستقل عن الحلف وسياسة واشنطن.

  • EUROMED Außenminister Treffen Lissabon Portugal Plakat (AP)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    خطوة إلى الأمام

    من بين المحاولات المهمة التي قامت بها دول الاتحاد الأوربي لتبتعد عن "وصاية" واشنطن، الشراكة الأورومتوسطية. إذ بدأت عام 1995 من خلال مؤتمر برشلونة الأورومتوسطي الذي اقترحته إسبانيا وقام الاتحاد الأوروبي بتنظيمه لتعزيز علاقاته مع البلدان المطلة على المتوسط في شمال أفريقيا وغرب آسيا. الشراكة لم تستمر طويلاً، إلا أنها وضعت أسس لعلاقات إقليمية جديدة، وشكلت نقطة تحول في العلاقات الأورومتوسطية.

  • George W. Bush Mission Accomplished USS Lincoln (HECTOR MATA/AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    رفض ومعارضة

    في 2003، أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر معارضتهما الشديدة لقرار أمريكا وحلفائها باحتلال العراق. شكل هذا الموقف لحظة قوية عبرت فيها الدولتان الأوربيتان الكبيرتان عن رفضهما سياسة "العم سام" في الشرق الأوسط. وقادتا الاتحاد الأوربي في هذا الاتجاه، حيث أعلن الاتحاد الأوربي معارضته مبدئياً للجوء للقوة، واشترط أن تتم أي عملية عسكرية بتفويض من مجلس الأمن.

  • Belgien EU beschließt Verteidigungsunion (Reuters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    اتفاقية "بيسكو"

    في 2017، وقع 23 عضوا في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية "بيسكو" الرامية لتعزيز التعاون بمجال الدفاع. وشكل توقيع هذه الاتفاقية أبرز خطوة أقدمت عليها دول الاتحاد في اتجاه تشكيل ذراع عسكري تتخلص بفضله من التبعية العسكرية للولايات المتحدة، وتعتمد عليه في تنفيذ سياستها وخصوصاً في منطقة حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من مناطق الجوار الأوروبي.

  • Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA (Imago/Ralph Peters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    الانسحاب من الاتفاق النووي

    انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني لاقى رفضاً من قبل الدول الأوروبية الثلاث الكبرى. ويشير هذا الرفض إلى سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لنهج استراتيجية مستقلة عن واشنطن، خاصة وأن الاتفاق النووي واحد من أكثر الملفات الحساسة ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في العالم بأسره.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem | Videobotschaft von Donald Trump (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    السفارة الأمريكية في القدس

    رفضت دول من الاتحاد الأوروبي فتح السفارة الأمريكية في القدس. وكان هذا الرفض دليلاً على تزايد الاختلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، ما يدفعهم للسعي نحو الخروج من دارة "التبعية" لأمريكا. وكان عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وصفوا نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بـ "الخطوة غير الحكيمة التي قد تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر".

  • Belgien Tusk empfängt Trump in Brüssel (Reuters/E. Vidal)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    ملفات أخرى...

    ملف الشرق الأوسط ليس الجانب الوحيد الذي تبرز فيها رغبة أوروبا في فك من ارتباطها بأمريكا. ويمكن الوقوف عند آخر نقطة في الملف، حيث رفعت أمريكا الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم. وتشكل هذه الرسوم الجمركية تحدياً كبيراً وضعه ترامب في طريق الأوروبيين. وكانت دول أوروبية قد طالبت بضرورة الحصول على إعفاء دائم من هذه الرسوم، إلا أن الأمر ما يزال عالقاً. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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