برلين تدين تعليق عمل قناة الجزيرة من قبل السلطة الفلسطينية

أدانت ألمانيا والأمم المتحدة تعليق السلطة الفلسطينية لعمل قناة الجزيرة بالضفة، معتبرتين القرار تهديداً لحرية التعبير وحقوق الإنسان في مناطق النزاع. تقول السلطة إن القرار جاء على خلفية اتهام القناة بـ"التحريض على التمرد".

أدانت وزارة الخارجية الألمانية الخميس (الثاني من يناير/كانون الثاني 2025) بما وصفته التعليق "المقلق" من قبل السلطة الفلسطينية لعمل قناة الجزيرة القطرية في الأراضي الفلسطينية، داعية إلى احترام حرية التعبير.

وكتبت الخارجية عبر منصة إكس إن "وقف السلطة الفلسطينية عمل الجزيرة في الضفة الغربية هو أمر مقلق للغاية"، مشددة على أن "حرية التعبير قيّمة" و"يجب أن يتم أيضاً ضمانها في مناطق النزاع".

.. والأمم المتحدة تعرب عن قلقها

من جانبها، دعت الأمم المتحدة الخميس السلطة الفلسطينية الى العودة عن قرارها وقف عمل الشبكة القطرية على خلفية اتهامها بـ"التحريض على التمرد".

وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر منصة إكس عن "قلق عميق حيال تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية، في ظل توجّه مقلق بقمع حرية الرأي والتعبير". أضاف "نحضّ السلطة الفلسطينية على عكس المسار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".

يأتي هذا الموقف عقب قرار السلطة الفلسطينية وقف بث القناة وتجميد مجمل نشاطاتها، بينما اعتبرت الشبكة القطرية أن هذا الإجراء "يتماهى" مع ممارسات إسرائيل بحقها.

وقالت السلطة في بيان الخميس إن وقف عمل القناة هو إجراء "مؤقت" يأتي عقب شكوى من نقابة الصحافيين الفلسطينيين بشأن تغطية الشبكة.

إجراءات لمنع "التضليل المتعمد"

وأوضحت أن "هذه الإجراءات ستستمر حتى تختار الجزيرة العمل وفقا لأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضافت الوكالة "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها". وأضافت أن قرار الوقف "مؤقت إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".

ونددت شبكة الجزيرة في بيان مساء الأربعاء بالقرار واعتبرته "محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة". وقالت الجزيرة "نطالب السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فوراً والسماح لفرقنا بالتغطية الحرة في الضفة دون ترهيب".

وأتى القرار في ظل اشتباكات متواصلة منذ أسابيع بين قوات الأمن التابعة للسلطة، ومسلحين في جنين بشمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وسبق لإسرائيل أن حظرت عمل القناة بعد نزاع طويل الأمد مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على خلفية تغطيتها للحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، رويترز)