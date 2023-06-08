 ألمانيا .. وابل من الإهانات الجنسية لمعلقة رياضية ! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.06.2023

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منوعات

ألمانيا .. وابل من الإهانات الجنسية لمعلقة رياضية !

تعد الصحفية كلوديا نومان أول امرأة تعلق على نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في التليفزيون الألماني. وبعد المباراة انهالت عليها إهانات جنسية، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.

Screenshot: ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann mit Regenbogen-Protest im Live-TV

نددت القناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي إف" في مقال نشر على صفحتها، بتعرض الصحفية الرياضية كلوديا نومان لإهانات جنسية، بعدما أصبحت أول امرأة في التليفزيون الألماني، تقوم بالتعليق على نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مساء السبت الماضي (10 يونيو/ حزيران 2023) بين فريقي مانشستر سيتي وانتر ميلان.

ووجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة وكراهية للصحفية الرياضية، البالغة 59 عاما من العمر، خلال المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة اسطنبول التركية. 

وكانت نومان عرضة لنهج متكرر من الاساءة على منصات التواصل مثل تويتر وتيك توك. وفي رد فعله؛ ندد مدير البرامج الرياضية بالقناة، يورك بولوس، بهذا السلوك في تصريحات له ضمن مقال نشرته القناة على موقعها الإليكتروني يوم أمس الأحد (11 يونيو/ حزيران 2023). 

تساءلت القناة الألمانية في تغريدة على موقع توتير عن سبب الكرهية ضد المعلقة الرياضية في القناة

ودافع يورك بولوس، مدير البرامج الرياضية بالقناة الألمانية، عن كلوديا نيومان قائلا إنها "معلّقة محترفة وذات خبرة، وقد أثبتت ذلك مرة أخرى في نهائي دوري أبطال أوروبا"، نقلا عن موقع الصحفية الألمانية "بيرلينر كورييه". 

مختارات

وأضاف بولوس أن "الانتقاد البناء والموضوعي لعملها أمر رائع تماما.. غير أن من غير المقبول تماما، ذلك القدر الكبير من الكراهية والإهانة الذي تعرضت له".

ومن جانبها قالت مسؤولة كرة القدم السابقة ولاعبة المنتخب الألماني كاتيا كراوس أن التعليقات "تكون متحيزة جنسيا" بمجرد جلوس كلوديا نيومان أمام الميكروفون للتعليق على المباريات.

وفي مقال بعنوان: "من أين تأتي كراهية النساء في كرة القدم؟"، وصفت القناة الألمانية الصحفية نيومان بأنها من "رائدة في مجال التعليق الرياضي".

 وكانت نيومان أول امرأة تعلق على نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، وانتهت بفوز النادي الإنجليزي بهدف لصفر. وسبق للصحفية الألمانية التعليق على مبارايات حاسمة في بطولات كأس العالم والبطولات الأوروبية.

ع.ع / (د ب أ)

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    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    يذكر أن الدوري السعودي بدأ عام 1974، ويأتي حضور النساء مباريات كرة القدم في السعودية في إطار "جهود الإصلاح" الأخيرة في المملكة والتي تضمنت ايضا السماح للمرأة بقيادة السيارة.

    الكاتب: زمن البدري


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