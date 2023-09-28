ألمانيا وإسرائيل توقعان اتفاق شراء منظومة "آرو 3" الصاروخية

وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في برلين الخميس (28 أيلول/سبتمبر 2023) إعلان نوايا بخصوص شراء ألمانيا لنظام نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" الإسرائيلي.

وقال بيستوريوس في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره الإسرائيلي إن التوقيع على الاتفاق، يعد "يوما تاريخيا" بالنسبة للبلدين. وأضاف بيستوريوس "يمكننا أن نرى، مع الهجمات الروسية اليومية على أوكرانيا، كم أن أنظمة الدفاع الجوي مهمة".

من جهته، قال غالانت إن توقيع الاتفاق "حدث مؤثر لكل يهودي"، نظرًا إلى أحداث المحرقة . وأضاف "بعد مرور 80 عامًا فقط على نهاية الحرب العالمية الثانية ، تتعاون إسرائيل وألمانيا اليوم في بناء مستقبل أكثر أمانًا".



وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية أنه تم بالإضافة إلى ذلك توقيع عقد بين سلطات المشتريات في البلدين بخصوص بدء إنتاج منظومة "آرو3". ويعتبر الاتفاق بمثابة علامة على استمرار تعزيز العلاقة الخاصة بين ألمانيا وإسرائيل.

وجاء شراء منظومة الدفاع الصاروخي "آرو3" في إطار عملية تحديدث للجيش عقب الحرب الروسية على أوكرانيا . وتهدف صفقة "آرو 3" إلى توفير حماية أفضل لألمانيا وجيرانها من أي هجمات صاروخية محتملة. ويمكن لهذه الصواريخ الموجهة أن تدمر الصواريخ المعادية بعيدة المدى على ارتفاع يتجاوز 100 كيلومتر خارج الغلاف الجوي بضربة مباشرة.

ووفقا للبيانات الإسرائيلية، تبلغ تكلفة الصفقة نحو 4 مليار يورو، وهي أكبر صفقة تسلح في التاريخ الإسرائيلي، حسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.

وأفادت تصريحات سابقة صادرة من إسرائيل بأن جزءا من الاتفاق سيتعلق ببيان مشترك عن العلاقات الثنائية والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.

نظام "آرو3 "الدفاعي تم تطويره بصورة مشتركة بين الولايات والمتحدة وإسرائيل

كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في منتصف الشهر الماضي أن إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة ببيع نظام "آرو3 " لألمانيا إذ إن الولايات المتحدة لها الحق في إبداء الرأي في الصفقة لأنها تشترك مع إسرائيل في تطوير هذا النظام.

كانت المفاوضات حول شراء النظام الصاروخي بدأت في العام الماضي وذلك في رد فعل على اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا. وأعطت لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني في منتصف حزيران/يونيو الماضي الضوء الأخضر لشراء هذا النظام، ومن المنتظر أن يتم تمويل الصفقة من الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه للجيش بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا والبالغة قيمته 100 مليار يورو .

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)