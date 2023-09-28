 ألمانيا وإسرائيل توقعان اتفاق شراء منظومة "آرو 3" الصاروخية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا وإسرائيل توقعان اتفاق شراء منظومة "آرو 3" الصاروخية

وقعت ألمانيا وإسرائيل خطاب التزام بشراء برلين منظومة "آرو 3" الدفاعية الصاروخية الإسرائيلية، التي يمكنها تدمير الصواريخ المعادية على ارتفاع يتجاوز 100 كيلومتر خارج الغلاف الجوي.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في برلين

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في برلين

وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في برلين الخميس (28 أيلول/سبتمبر 2023) إعلان نوايا بخصوص شراء ألمانيا لنظام نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" الإسرائيلي. 

وقال بيستوريوس في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره الإسرائيلي إن التوقيع على الاتفاق، يعد "يوما تاريخيا" بالنسبة للبلدين. وأضاف بيستوريوس "يمكننا أن نرى، مع الهجمات الروسية اليومية على أوكرانيا، كم أن أنظمة الدفاع الجوي مهمة". 

من جهته، قال غالانت إن توقيع الاتفاق "حدث مؤثر لكل يهودي"، نظرًا إلى أحداث  المحرقة . وأضاف "بعد مرور 80 عامًا فقط على نهاية  الحرب العالمية الثانية ، تتعاون إسرائيل وألمانيا اليوم في بناء مستقبل أكثر أمانًا". 
 

وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية أنه تم بالإضافة إلى ذلك توقيع عقد بين سلطات المشتريات في البلدين بخصوص بدء إنتاج منظومة "آرو3". ويعتبر الاتفاق بمثابة علامة على استمرار تعزيز العلاقة الخاصة بين ألمانيا وإسرائيل.

وجاء شراء منظومة الدفاع الصاروخي "آرو3" في إطار عملية تحديدث للجيش عقب  الحرب الروسية على أوكرانيا . وتهدف صفقة "آرو 3" إلى توفير حماية أفضل لألمانيا وجيرانها من أي هجمات صاروخية محتملة. ويمكن لهذه الصواريخ الموجهة أن تدمر الصواريخ المعادية بعيدة المدى على ارتفاع يتجاوز 100 كيلومتر خارج الغلاف الجوي بضربة مباشرة.

ووفقا للبيانات الإسرائيلية، تبلغ تكلفة الصفقة نحو 4 مليار يورو، وهي أكبر صفقة تسلح في التاريخ الإسرائيلي، حسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.

وأفادت تصريحات سابقة صادرة من إسرائيل بأن جزءا من الاتفاق سيتعلق ببيان مشترك عن العلاقات الثنائية والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.

نظام آرو3 الدفاعي ت

نظام "آرو3 "الدفاعي تم تطويره بصورة مشتركة بين الولايات والمتحدة وإسرائيل

كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في منتصف الشهر الماضي أن إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة ببيع نظام "آرو3 " لألمانيا إذ إن الولايات المتحدة لها الحق في إبداء الرأي في الصفقة لأنها تشترك مع إسرائيل في تطوير هذا النظام.

كانت المفاوضات حول شراء النظام الصاروخي بدأت في العام الماضي وذلك في رد فعل على اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا. وأعطت لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني في منتصف حزيران/يونيو الماضي الضوء الأخضر لشراء هذا النظام، ومن المنتظر أن يتم تمويل الصفقة من الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه للجيش بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا والبالغة قيمته 100 مليار يورو .

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    سارة شتريكر

    تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.

  • 28.04.2015 DW Doku Auf immer verbunden sarah 1

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    سارة شتريكر

    تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    القدس - حائط المبكى

    أقدس أماكن اليهود: حائط المبكى في القدس الشرقية.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    توم فرانتس

    فاز توم فرانتس في سنة 2013 بجائزة أفضل طاهٍ في البرنامج الإسرائيلي التلفزي "ماستر شيف"، وأصبح مذذاك مشهورًا في إسرائيل.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    توم فرانتس

    اعتنق توم فرانتس اليهودية قبل 8 أعوام، وهو يفضل الصلاة في كنيس يهودي صغير في القدس كان قد بناه جد زوجته على نفقته الخاصة.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    توم فرانتس

    تصوير في مطبخ عائلة فاديدا المؤلفة من طهاة منذ أجيال. يبحث توم فرانتس في المطبخ القدسي عن مواضيع لكتابه.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو

    المغنية الإسرائلية ريلي فيلو، 34 عاما، تريد أن تنجح كمغنية في برلين، المدينة التي كانت قد نجحت عمة والدها بها كمغنية قبل أن تقتل في أوشفيتس.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو

    ريلي فيلو وزوجها بنديكت بينفالد وأصدقاء إسرائيليين في مقهى في كرويتسبرغ. في هذا الحي البرليني وفي حي نويكولن المجاور يعيش شباب إسرائيليون كثر.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو وشاحاك شابيرا

    الإسرائيليان ريلي فيلو وشاحاك شابيرا متفقان على أنه يمكن تحمل تاريخ شعبهما عبر النكتة اليهودية والسخرية الإسرائيلية.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    شاحاك شابيرا

    استعداد للعمل كمراسل: يمثل شاحاك شابيرا دور المراسل بغية استطلاع آراء المارة بخصوص اللاسامية والكليشيهات عن اليهود.

  • 28.04.2015 DW Doku Auf immer verbunden Shahak mit Selfie Paar

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    شاحاك شابيرا

    كثر ممن يزورون النصب التذكاري لضحايا النازية اليهود يأخذون صورًا شخصية بهواتفهم المحمولة. شاحاك شابيرا يواجههم بزعمه أن التقاط الصور الشخصية هنا ممنوع.


مختارات

واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع نظام صاروخي إسرائيلي لألمانيا

إثر غزو روسيا لأوكرانيا.. ألمانيا تسعى للحصول على درع صاروخية إسرائيلية

ألمانيا وإسرائيل.. "مسؤولية أبدية" رغم التباين في وجهات النظر