ألمانيا وإسبانيا تجددان دعمها لخط أنابيب للغاز يمر بين إسبانيا وفرنسا

بعد توقف تسرب الغاز.. ألمانيا قد تفتح تحقيقاً حول حادث نورد ستريم

قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إنه يرى إمكانية من حيث المبدأ أن يتم إجراء تحقيقات في ألمانيا حول انفجار أنابيب الغاز الخاصة بخط نورد ستريم. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة المشغلة للخط عن توقف تسريبات الغاز.