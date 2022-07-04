ألمانيا وإسبانيا تجددان دعمها لخط أنابيب للغاز يمر بين إسبانيا وفرنسا

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ألمانيا وإسبانيا تجددان دعمهما لخط أنابيب للغاز يمر بين إسبانيا وفرنسا عبر سلسلة جبال البيرينيه مع حلول عام 2025، كجزء من سلسلة من الخطط التي تم الاتفاق عليها خلال مشاورات حكومية.
أكد المستشار الألماني أن خططه لإنشاء صندوق للطاقة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو لحماية الأسر والشركات ليست فريدة من نوعها وأنها اتخذت أيضاً في بلدان أخرى، وذلك رداً على انتقادات أوروبية بشأن مقاربة "أحادية" لبرلين.
قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إنه يرى إمكانية من حيث المبدأ أن يتم إجراء تحقيقات في ألمانيا حول انفجار أنابيب الغاز الخاصة بخط نورد ستريم. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة المشغلة للخط عن توقف تسريبات الغاز.
استنكرت ألمانيا محاولات "دول صديقة" بيع الغاز لها بـ"أسعار خيالية"، رغم أن ألمانيا وأوروبا كانتا قد دعمتا تلك الدول بجزء من احتياطات النفط الوطنية في وقت الأزمة. والمفوضية الأوروبية منفتحه على وضع سقف لأسعار الغاز.
اختتم المستشار الألماني جولته الخليجية في العاصمة القطرية الدوحة بلقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر دون الإعلان عن أي اتفاقات مع الدوحة، فيما أعلن عن اتفاقيات استراتيجية في مجال الطاقة مع الإمارات.
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