 ألمانيا وإسبانيا تجددان دعمها لخط أنابيب للغاز يمر بين إسبانيا وفرنسا | DW الأخبار | DW | 06.10.2022

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DW الأخبار

ألمانيا وإسبانيا تجددان دعمها لخط أنابيب للغاز يمر بين إسبانيا وفرنسا

ألمانيا وإسبانيا تجددان دعمهما لخط أنابيب للغاز يمر بين إسبانيا وفرنسا عبر سلسلة جبال البيرينيه مع حلول عام 2025، كجزء من سلسلة من الخطط التي تم الاتفاق عليها خلال مشاورات حكومية.

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