 ألمانيا وأمريكا ودول حليفة تعلق تدريب القوات العراقية | أخبار | DW | 04.01.2020

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أخبار

ألمانيا وأمريكا ودول حليفة تعلق تدريب القوات العراقية

قررت ألمانيا تعليق مهمات التدريب في العراق في أعقاب الضربة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. وذكر الجيش الألماني أن الولايات المتحدة وحلفاءها أوقفوا تدريب القوات العراقية.

تقوم وحدات من الجيش الالماني بتدريب القوات العراقية وقوات البيشمركة في اقليم كردستان، وزارت وزيرة الدفاع الالمانية إينغريت كرامب-كارنباور القطعات في اغسطس 2019

تساهم وحدات من الجيش الألماني في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ويتقصر دور هذه الوحدات على تدريب القطعات العراقية وقوات البيشمركة، وقد علقت ألمانيا ودول التحالف عمليات التدريب بعد قتل قاسم سليماني حرصا على سلامة القطعات المشاركة

أبلغت قيادة العمليات في الجيش الألماني لجنة الدفاع بالبرلمان مساء (الجمعة الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020) أنّ ألمانيا قررت تعليق مهمات التدريب في العراق في أعقاب الضربة الأمريكية التي استهدفت الجنرال الإيراني قاسم سليماني، مبينة أن المقر الرئيسي للتحالف الدولي المناوئ لتنظيم داعش هو الذي أصدر القرار. وأوضحت أن القرار إجراء احترازي لحماية الجنود الألمان.

وكانت ألمانيا قد قررت في وقت سابق من يوم الجمعة تقييد حركة القوات في العراق في أعقاب الغارة الأمريكية. وأعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في بوتسدام أن قوة الجيش الموجودة في العراق شددت من إجراءاتها الأمنية في أعقاب الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية وقررت تقييد حركة القوات، سواء على الأرض أو في الجو.

مختارات

كما نقلت وكالة انباء رويترز أنّ الجيش الألماني قد ذكر في رسالة أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد أوقفوا تدريب القوات العراقية بشكل مؤقت نتيجة التهديد المتزايد الذي تواجهه تلك الدول بعد الضربة الجوية الأمريكية.

وقال ضابط ألماني كبير في رسالة لنواب ألمان إن اللفتنانت جنرال الأمريكي بات وايت قرر زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة بالعراق ضمن عملية العزم الصلب التي يقودها.

وذكر اللفتنانت جنرال الألماني ايريش فيفر في الرسالة الموجهة لأعضاء لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية وتحمل تاريخ الثالث من يناير/ كانون الثاني "لذلك، جرى تعليق تدريب قوات الأمن والقوات المسلحة العراقية بكافة أنحاء العراق بشكل مؤقت" ، وأضاف أن "التوجيه ملزم لكل الدول الشريكة في عملية العزم الصلب في مواقع التدريبات بالعراق".

يشار إلى وجود 27 جنديا ألمانيا في قاعدة التاجي العسكرية، الواقعة على مسافة 30 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، ويقوم هؤلاء الجنود بتدريب القوات العراقية. ويشمل برنامج التدريب التصدي للهجمات بالأسلحة البيولوجية والكيماوية وتقديم الخدمات اللوجستية وتدريب القوات الفنية على تشييد المباني. كما يوجد خمسة جنود ألمان في المعسكر الرئيسي للتحالف الدولي ضد داعش في العاصمة العراقية بغداد، فضلا عن نحو 90 جنديا في كردستان العراق لتدريب القوات الكردية، ويبلغ إجمالي المشاركة الألمانية في التحالف المناوئ لداعش 415 رجلا وامرأة ويجري قيادة هذه القوة من الأردن.

من جانبها، دعت زعيمة حزب الخضر الألماني، أنالينا بيربوك، إلى سحب قوات البلاد من العراق بعد الضربة الجوية الأمريكية التي أدت إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. وقالت بيربوك لوكالة الأنباء الألمانية: "الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يتصاعد بشكل كبير"، مؤكدة أن أمن الجنود في العراق لم يعد مضمونا. وحثت الحكومة الاتحادية الألمانية على "البدء في الإخلاء الفوري لجميع القوات الألمانية". وأضافت بيربوك أن الإبقاء على المهمة العراقية في الوقت الراهن سيكون "ببساطة تصرفاً غير مسؤول".

م.م/ ع.خ (د ب أ، رويترز)

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    الكاتب: ماركو لانغر/ م.أ. م


مختارات

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يزداد عدد المشاركين في تحالف دولي يسعى لضرب تنظيم "داعش" على الأراضي السورية. وقد منح البوندستاغ (البرلمان) القوات الالمانية تفويضا للمشاركة في هذا التحالف الذي يأتي بتوصية من الأمم المتحدة. (03.12.2015)  

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