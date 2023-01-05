ألمانيا وأمريكا تعتزمان تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية جديدة

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس (الخامس من كانون الثاني/يناير 2023) اعتزام بلديهما تزويد أوكرانيا بعربات مدرعة، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.

ويأتي ذلك الإعلان بعد قرار فرنسي صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري بتزويد كييف بمركبات استطلاع تم وصفها بأنها "دبابات خفيفة".

وطلبت أوكرانيا من ألمانيا مرارا إرسال دبابات قتالية ألمانية رئيسية من طرز ليوبارد ومركبات مشاة قتالية من طراز ماردير.

كما ستحذو ألمانيا حذو الولايات المتحدة مع تزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، على ما جاء في بيان مشترك إثر محادثات عبر الهاتف بين الزعيمين.

وجاء في البيان "في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة عن منح منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا. وستنضمّ ألمانيا إلى الولايات المتحدة مع توفير منظومة إضافية للدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا".

وقد وعدت باريس أوكرانيا بتسليم دبابات قتالية خفيفة من طراز AMX-10 RC فرنسية الصنع، استجابة لحاجات كييف الملحة لمواجهة الجيش الروسي.

وقام حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بتسليم دبابات سوفياتية الصنع، ولكن لم يتم تسليم دبابات غربية بعد رغم طلب كييف المتكرر.

ورفضت الحكومة الألمانية حتى الآن تسليم دبابات بحجة أن مثل هذا الإجراء يجب أن يُتخذ بالتشاور مع الحلفاء الغربيين وأن ألمانيا يجب ألا تتورط كما حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

الاتفاق على تزويد أوكرانيا بالعربات المدرعة جاء بعد اتصال هاتفي بين شولتس وبايدن.

وفي رد فعل سريع، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، المستشار الألماني أولاف شولتس على اعتزام بلاده تسليم أوكرانيا لنظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.

وكتب زيلينسكي في تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي إيريس-تي الذي تم تسليمه لنا في وقت سابق ودبابات الدفاع جوي طراز غيبارد المضادة للطائرات ، تقدم ألمانيا مساهمة مهمة لضمان اعتراض جميع الصواريخ الروسية".

ولم يعلق رئيس الدولة الأوكرانية على مركبات المشاة القتالية ماردر التي وعدت الحكومة الألمانية بتسليمها لبلاده أيضا.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)