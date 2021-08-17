ألمانيا وأمريكا تجريان محادثات مع طالبان حول إجلاء معاوني الجيش

تعتزم الحكومة الألمانية إجراء محادثات مع حركة طالبان حول إجلاء معاوني الجيش الألماني والوزارات الألمانية في أفغانستان. فقدأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء (17 أغسطس/ آب) عن إرسال السفير ماركوس بوتسل إلى العاصمة القطرية الدوحة. وكان قد تم تعيين بوتسل سفيرا جديدا لألمانيا في كابول منذ فترة طويلة وكان من المنتظر إرساله إلى هناك في الشهر الجاري لكن زحف قوات طالبان كان قد بدأ.
وقال ماس إن الأمريكيين يجرون أيضا إجراء محادثات مع طالبان حول إجلاء المعاونين الأفغانالسابقين والحاليين. وأوضح أن بوتسل سيعمل في محادثاته في الدوحة "على خلق الفرصة من أجل تمكين الموظفين المحليين أيضا من الذهاب إلى المطار".
وأفاد ماس بأن طالبان أنشأت نقاط تفتيش بالقرب من مطار كابول وقصرت المرور إلى المطار على الأجانب فقط. وذكر ماس أن هناك في الوقت الحالي 180 شخصا في المطار يُنْتظَر إجلاؤهم على متن طائرات تابعة للجيش الألماني.
وقال وزير الخارجية الألماني إن 129 شخصا من 15 دولة توجهوا على متن رحلتي إجلاء إلى أوزبكستان المجاورة. ووعدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور بالعمل لأطول فترة ممكنة في إجلاء أشخاص من أفغانستان.
ومن جانبه قال، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن إن طالبان كانت قد وعدت بمنح المدنيين "ممرا آمنا" إلى مطار كابول. ووفقًا لسوليفان، يبدو أن بإمكان الناس القدوم إلى المطار. لكن في الواقع، هناك تقارير تفيد بأن طالبان ترفض دخول الناس المطار بل وضربتهم. وبحسب سوليفان، فإن محادثات المندوبين الأمريكيين المتواجدين في الدوحة مع طالبان تدور أيضًا حول جدول زمني لمغادرة آلاف المواطنين الأمريكيين والمعاونين الأفغان.
متظاهرون ألمان: لدينا مكان
وتظاهر آلاف الأشخاص في عدة مدن ألمانية الثلاثاء للمطالبة بإجلاء الأشخاص المهددين من أفغانستان بسرعة وبشكل خال من البيروقراطية. وحسب المنظمين، فإن أكبر هذه المظاهرات كانت في العاصمة برلين، وحمل المتظاهرون أمام مقر البرلمان الألماني لافتات مكتوب عليها "الجسر الجوي الآن" و"لدينا مكان".
وأفادت الشرطة بأن عدد المشاركين في هذه المظاهرة تجاوز بعد ظهر اليوم العدد المسجل (500 شخص) على نحو ملحوظ حيث وصل إلى 2100 شخص، ولم ترد بعد بيانات نهائية لأعداد المشاركين. وكان تحالف كبير ضم مبادرة "زيه بروكه" (الجسر البحري) قد دعا إلى تنظيم هذه الاحتجاجات في ثماني مدن ألمانية، وذكر المنظمون أن نحو ألف شخص شاركوا في مظاهرة في مدينة كولونيا، مشيرين إلى أن العدد تجاوز التوقعات بصورة ملحوظة.
مرشحة الخضر تنتقد حكومة بلادها
ومن جانبها اتهمت مرشحة حزب الخضر الألماني لمنصب المستشار الحكومة الألمانية، أنالينا بيربوك، بالتراجع عن وعدها للأفغان وقالت زعيمة حزب الخضر الثلاثاء إن ألمانيا كانت وعدت الأشخاص في أفغانستان الذين عملوا لصالح جمهورية ألمانيا ومؤسساتها،بالعمل على تأمينهم في حال انسحاب القوات الدولية. وأضافت أنالينا بيربوك:" بالنسبة لي، لا أكاد أتحمل أن أشهد الحكومة الألمانية وقد أخلفت وعدها".
ورأت بيربوك أن ادعاء الحكومة الألمانية بأن الموقف لا يمكن التنبؤ به، ليس صحيحا، وطالبت باستخدام "كل مكان في كل طائرة" لنقل الأشخاص إلى مكان آمن " فالمسألة متعلقة بالحياة والموت في أفغانستان".
ص.ش/هـ.د (د ب أ، أ ف ب)
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
أفغان يائسون يحاولون دخول مطار كابول
تواصل العائلات الأفغانية محاولاتها اليائسة للوصول إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول. وحتى الأطفال تدفقوا بين الحشود التي تسعى بكل قواها للهروب في اللحظات الأخيرة من حركة طالبان التي اقتحمت العاصمة.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
مستقبل غامض أمام الأفغان
كان أمام الأفغان خياران، منذ انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من البلاد، وأحلاهما مر: إما البقاء اعتمادا على قدرة القوات الحكومية على وقف زحف طالبان أو الفرار إلى الدول المجاورة. والآن بعد أن استولت حركة طالبان على العاصمة كابول، بات كثيرون الآن في مأزق، خصوصا مع الغموض الذي يلف المشهد الأفغاني، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
حشود غير مسبوقة تتجمع في المطار
المطار الرئيسي في كابول، والذي سمي على اسم حامد كرزاي، أول رئيس تولى السلطة بعد الإطاحة بطالبان، بات مسرحا لحشود يائسة مطلع الأسبوع، يحدوهم الأمل في ركوب الطائرات والفرار من طالبان. وبينما سارعت القوى الغربية لإجلاء مجموعات صغيرة، مؤلفة في معظمها من رعايا تلك الدول، وبعض الموظفين المحليين، تم إيقاف الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
طالبان تستولي على القصر الرئاسي
زحف طالبان الذي تواصل حتى سقوط العاصمة كابول، شهد سيطرة مقاتلي الحركة على القصر الرئاسي يوم الأحد (15 أغسطس/آب). وأظهرت مقاطع فيديو قادة ومقاتلي طالبان جالسين داخل القصر معلنين النصر في حملتهم ضد الجيش الأفغاني.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
الخوف من حكم الإسلامويين
الأنظار تتركز الآن نحو الخطوات القادمة، إذ يخشى كثيرون من الحكم الإسلامي المتشدد لطالبان، رغم أن الحركة أصدرت بيانا زعمت فيه أنها لن تنتقم من الأشخاص الذين ساندوا التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة. خلال حقبة حكم طالبان السابقة، منعت النساء والفتيات من التعليم. والآن سارع السكان في كابول للتصرف قبل فوات الآن، محاولين إخفاء الصور التي قد لا يحبها الأصوليون.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
عبور الحدود إلى باكستان
وبينما اكتظت الحشود حول وفي داخل مطار حامد كرزاي سعيا منهم للمغادرة، كان هناك آخرون يعبرون الحدود برا باتجاه باكستان. وقال وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد لـDW إن حكومة بلاده أغلقت معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
عودة طالبان لم تستغرق سوى أسابيع بعد الانسحاب الأمريكي
الولايات المتحدة وحلفاؤها دخلوا أفغانستان معلنين الحرب، بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وأطاحوا بحركة طالبان. ولكن بعد عشرين عاما انهار الجيش الأفغاني بشكل مفاجئ، بعيد انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
قيادة طالبان
الفترة الأولى لحكم طالبان امتدت من عام 1996 إلى عام 2001. وخلالها فرضت الحركة تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية. الحركة تأسست تحت قيادة الملا عمر. أما قائدها الأعلى اليوم فهو هبة الله آخُند زاده. الرئيس المؤسس المشارك الملا بردار، الظاهر في هذه الصورة، يترأس المكتب السياسي للحركة.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
طالبان تنصب رايتها
تقول طالبان إنها مستعدة للسيطرة على البلاد، متعهدة أنها لن تضر بالمدنيين الذين تعاونوا مع القوات الغربية. وأكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، في تصريح أنهم "مستعدون لإجراء حوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وضمان الحماية اللازمة لهم". الأمر نفسه أكده الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي له من كابول. قد يكون من الصعب تصديق هذا الكلام.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
خطر على النساء والأطفال
من المرجح أن تعاني النساء والأطفال والأقليات الأخرى بشكل كبير تحت حكم نظام طالبان. فالنساء والفتيات منعن من التعليم خلال الفترة الأولى لحكم طالبان، والذي انتهى بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
فرار الرئيس غني
هرب الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد في 15 أغسطس/آب. وصرح بالقول: "كي نتجنب الفيضان النازف، اعتقدت أنه من الأفضل الخروج"، لكنه شدد على أنه سيواصل الكفاح من أجل بلاده.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
الرئيس السابق كرزاي يدعو للسلام
أنشأ القادة الأفغان مجلسا للقاء طالبان وإدارة نقل السلطة. الرئيس السابق حميد كرزاي، الذي يقود هذا المجلس، قال إن الهدف هو: "منع الفوضى وتقليل معاناة الشعب" وإدارة "انتقال سلمي" للسلطة.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
جلاء الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون
قامت ألمانيا بإرسال طائرات عسكرية للمساعدة في الإجلاء من أفغانستان، بعد أن أغلقت سفارتها في كابول. الأمر نفسه تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، حيث تقوم بإجلاء القوات والدبلوماسيين ومسؤولين آخرين من البلاد.
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
احتجاجات في الولايات المتحدة
خرج متظاهرون في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة للاحتجاج أمام البيت الأبيض مطالبين باستعادة السلام في أفغانستان. وقال الأدميرال مايك مولين: إن الولايات المتحدة وحلفاءها "قللوا من شأن تأثير ما تقوم به الحكومة (الأفغانية) الفاسدة".