 ألمانيا- هل حققت تذكرة الـ 9 يورو المخفضة أهدافها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.08.2022

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سياسة واقتصاد

ألمانيا- هل حققت تذكرة الـ 9 يورو المخفضة أهدافها؟

لمساعدة الناس على تحمل التكلفة المرتفعة للأسعار والتضخم المتزايد، قدمت ألمانيا هذا الصيف أسعارًا مخفضة للغاية للنقل العام بتقديم تذكرة شهرية بقيمة 9 يورو. فهل كان المشروع ناجحاً؟ هذا يعتمد على ما تريد الدولة تحقيقه منه.

مظاهرات تطالب باستمرار العمل بتذكرة 9 يورو

يقول مراقبون وخبراء إن تذكرة 9 يورو وإن كانت قد ساهمت في تخفيف العبء على الناس لكنها كشفت عن مشكلات في البنية التحتية

يعرف الكثيرون أن نظام تذاكر المواصلات العامة في ألمانيا معقد إلى حد ما، حتى أن هناك أغنية عنه.

في هذه الأغنية المعروفة باسم "Out of Bempflingen" ، تغني مجموعة Schwabian a cappella "Chor der Mönche" (جوقة الرهبان) عن كفاحها في عبور المنطقة الفاصلة بين شبكتين من شبكات النقل الإقليمية في البلاد.

"لا يوجد أحد في المكتب / أين جهاز التذاكر؟ / الحصول على تذكرة من ميتسينغن إلى بيمبفلينغن ليس بالأمر السهل" .. تغني المجموعة الألمانية للمدن التي تبعد خمسة كيلومترات فقط (3.1 ميل) عن بعضها البعض، وتسخر الفرقة من عدم قدرتها على معرفة أي تذكرة يتعين على الشخص شراؤها فيفقدون الأمل ويغادرون المكان بدلاً من ذلك.

قال مايكل نيدهامر، أحد أعضاء الفرقة ، لـ DW: "إنها في الواقع قصة حقيقية".

لكن هذا الصيف، كانت الأمور مختلفة في ألمانيا. اليوم الأربعاء (31 أغسطس/ آب) يشهد نهاية التجربة ألمانية التي دامت 3 أشهر بإصدارتذاكر مواصلات عامة رخيصة للغاية.

مختارات

شهر كامل بتذكرة واحدة قيمتها 9 يورو يمكن من خلالها التنقل حول ألمانيا، عرض ينتهي بنهاية آب/ أغسطس، ووزارة النقل تفكر بعروض جديدة تخفف عن السكان حمل التضخم وتمنحهم متعة التنقل بحرية في البلاد.

أعربت نقابتان عن قلقهما الشديد بشأن وضع السكك الحديدية في ألمانيا. وقال مسؤول كبير: "لم أواجه مثل هذه الظروف في أي صيف مضى". فهل كشفت بطاقة التسعة يورو بسبب الإقبال على السفر، الوضع "الكارثي" للسكك الحديدية الألمانية؟

وبدلاً من التنقل عبر شبكات نقل عامة مختلفة الأسعار في ألمانيا والتي يزيد عددها عن 60، تمكن الناس من يونيو/حزيران إلى نهاية أغسطس/آب السفر في جميع أنحاء البلاد على جميع الحافلات والقطارات المحلية والإقليمية (فيما عدا قطارات المسافات الطويلة) بتذكرة واحدة بلغ سعرها 9 يورو فقط (9 دولارات) في الشهر.

كيف تمت المهمة؟

في الحقيقة فإن هذا الإجراء، الذي وصفته مجلة دير شبيغل الألمانية بأنه "أكبر تجربة أجرتها ألمانيا على الإطلاق في نظام النقل العام المحلي"، فاجأ الناس. إذ أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خطتها في مارس/آذار كجزء من حزمة الإغاثة التي تم تطويرها لمساعدة الناس على التعامل مع التضخم المرتفع بشكل قياسي.

وتعد القرارات السريعة مسألة نادرة في السياسة الألمانية، إذ تتبع التحركات الرئيسية للسياسات عمومًا فترات مفاوضات طويلة ومشاورات مطولة مع الخبراء وأصحاب المصالح والمنتفعين.

كانت تذكرة 9 يورو استثناءً، حتى أن شركات النقل أُخذت على حين غرة. ومع اختتام المشروع التجريبي، يفكر الكثيرون في التجربة وما إذا كانت هذه التذكرة قد حققت نجاحاً على مستوى البلاد أم لا.

قال جوناثان ليزر، كبير الاستشاريين في شركة استشارات إدارية متخصصة في القطاع العام ، لـ DW إن التقييم "يعتمد على الهدف. ماذا كان هدف المشروع؟"، مضيفاً: "إذا كان الهدف هو تخفيف العبء المالي على المواطنين، فسأقول نعم. إذا كان الهدف هو تسويق [المواصلات العامة] ، فسأقول لا."

صنع في ألمانيا - الابتكار ووسائل نقل المستقبل

سعر جذاب لعملاء جدد

بحسب الإحصائيات، فقد اشترى أكثر من 52 مليون شخص التذكرة، وفقًا لاتحاد شركات النقل الألمانية (VDV) - أي ما يعادل أكثر من 60 ٪ من سكان البلاد.

حصل 10 ملايين شخص إضافي على الخصم تلقائيًا من خلال الاشتراكات الموجودة مسبقًا في شبكات النقل المحلية. تبلغ تكلفة هذه الاشتراكات حوالي 80 يورو شهريًا في المدن الألمانية الكبرى، وفقًا لـ ADAC، أكبر اتحاد لسائقي السيارات في ألمانيا. على مدار أشهر الصيف الثلاثة، وفر هؤلاء المسافرون تلقائيًا أكثر من 200 يورو.

جذبت الفكرة الجديدة أيضًا العديد من الركاب الجدد. وفقًا لمسح VDV، قال 15٪ من مستخدمي التذاكر إنه من دون السعر الخاص لم يكونوا ليقوموا بالرحلات التي قاموا بها.

كتب أولريش شنايدر، الرئيس التنفيذي لجمعية العمل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية في مقال رأي: "الملايين من الأشخاص الذين يعيشون على معاشات تقاعدية أو مساعدات من الدولة أو أصحاب الرواتب المنخفضة عادة ما يُحرمون من [رفاهية السفر]"، "وسيتم حرمانهم مجدداً من التنقل بسهولة وبسعر منخفض عندما ينتهي عرض تذكرة 9 يورو."

وخلال التجربة، لوحظ انخفاض معدل التضخم في ألمانيا بشكل طفيف، وهو تأثير يعزى جزئيًا إلى انخفاض الأسعار في البلاد.

زيادة الطلب تكشف عن العيوب

لكن هذه الأخبار ربما لم تكن مريحة للركابالذين يعانون مع ارتفاع درجات الحرارة والزحام والإرهاق خلال العودة من العمل، والذين لجأوا يوميًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي هذا الصيف لمشاركة قصص عن تجارب غير سعيدة على الإطلاق عن القطارات المكتظة، وتكييف الهواء المعطل، والتأخير لساعات طويلة.

لسنوات ، اشتكى مؤيدو السفر بالقطارات والحافلات من أن ألمانيا لا تستثمر في هذه الخدمة العامة. في بلد معروف في الخارج بطرقه السريعة وتصنيع سيارات بورشه ومرسيدس فائقة السرعة، بدأت مسألة القطارات المتأخرة والمزدحمة تصبح هي القاعدة حتى قبل طرح التذكرة منخفضة التكلفة.

ما هو التضخم؟

زودت الحكومة الفيدرالية 16 ولاية إقليمية في ألمانيا بمبلغ إضافي قدره 2.5 مليار يورو للتعويض عن خسارة مبيعات التذاكر بسبب المشروع. لم يشمل هذا الرقم تمويل السعة المضافة من الركاب أو الموظفين المطلوبين أو الصيانة لتلبية الطلب المتزايد.

ومع تقارير ولايات مثل ولاية "ساكسونيا أنهالت" عن عدد من الركاب يصل إلى ثلاثة أضعاف العدد المعتاد على خطوط قطارات معينة هذا الصيف، ظهرت نتائج نقص الاستثمار المزمن.

قال رالف دامدي، رئيس مجلس الأشغال العامة في DB Regio، وهي شركة إقليمية تابعة لشركة السكك الحديدية الألمانية: "لقد سلطت تذكرة 9 يورو الضوء على مشاكل النقل الإقليمي". وأضاف في تصريحات صحفية: "لا يوجد عدد كافٍ من الموظفين وهناك عدد قليل جدًا من المركبات لاستيعاب الزيادة في أعداد الركاب في المستقبل".

ما بعد تذكرة الـ 9 يورو

يقول منتقدو التذاكر المخفضة إن الأموال يجب أن تنفق بشكل أفضل على تطوير البنية التحتية للمواصلات العامة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن راينهارد زاغر رئيس اتحاد المقاطعات الألمانية قوله: "نحتاج إلى كل يورو إضافي لتوسيع الخدمة وتحسينها حتى تصبح وسائل النقل العام المحلية بديلاً مناسباً للتنقل والاستخدام اليومي".

وعلى الرغم من ظروف السفر غير المريحة بسبب الزحام وتأخر القطارات، ومع اقتراب انتهاء المشروع، يدافع الكثيرون عن تمديد محتمل للفكرة، لا سيما في ضوء فشل البلاد مؤخرًا في تحقيق أهداف خفض الكربون.

كتب أحد المستخدمين في مناقشة على المنصة الاجتماعية Reddit: "من الواضح أن الحل ليس في جعل النقل العام أقل جاذبية مرة أخرى، ولكن لإصلاح أو بناء البنية التحتية المطلوبة".

ويتجادل السياسيون حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإتاحة بطاقة مواصلات جديدة في المستقبل ومقدار تكلفتها. يقول أحد المعلقين: إن السعر ليس سوى جزء من القصة. أظهر المشروع أيضًا أهمية وجود نظام تذاكر مبسط.

وقال آخر: "يمكننا التحدث عن السعر، لكن يجب أن نتحدث أيضًا عن مدى تعقيد شراء تذكرة".. "هل يجب أن يكون لدينا العديد من الأنظمة المختلفة للحصول على تذكرة بسعر معين؟ أم يمكننا تسهيل الأمر؟"

كريستي بلادسون/ع.ح.

  • A train crosses the Ravenna bridge in Höllental in the Black Forest.

    ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة

    جسر رافينا في الغابة السوداء

    قد تكون هذه البطاقة بمثابة أفضل صفقة في تاريخ السفر بالقطار في ألمانيا، حيث ستكون تكلفة العديد من رحلات القطارات في حزيران/ يونيو وتموز/ويوليو وآب/ أغسطس 2022، 9 يورو فقط. وتجدر الإشارة إلى أن التذكرة صالحة لعروض نقل شركة دويتشه بان للقطارات المحلية والإقليمية فقط دون القطارات السريعة. لا تفوّت زيارة طريق الغابة السوداء الذي يعبر جسر رافينا (في الصورة) في جنوب ألمانيا.

  • Burg Sooneck am Rhein with the surrounding landscape and river.

    ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة

    الراين الأعلى الأوسط

    سواء عن طريق القارب أو السيارة أو الدراجة أو القطار، فمن المؤكد أن رحلة على طول نهر الراين من الرحلات التي تحفر في الذاكرة. يعتبر وادي الراين الأوسط، الذي يربط بين بينغن وروديسهايم وكوبلنز من أجمل مناطق الراين. وقد تم تصنيف منطقة كروم العنب هذه، المليئة بالقلاع والقرى الساحرة، كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 2002.

  • The town of Cochem an der Mosel and its large castle on a hill along the Moselle river.

    ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة

    طريق نهر موزيل

    السفر على طول نهر موزيل من الطرقات الخلابة أيضاً في ألمانيا. ابدأ من مدينة كوبلنز حيث يلتقي نهرا الراين وموزيل، واجتاز العديد من مزارع الكروم والقلاع، بما في ذلك القرى الخلابة مثل كوخيم آن دير موزيل. تدير شركة دويتشه بان خط موزيل من كوبلنز إلى ترير. وبفضل سعر البطاقة المنخفض، يمكنك التوقف في محطات مختلفة وتذوق النبيذ المحلي على طول الطريق.

  • An areal view of the island of Lindau on Lake Constance.

    ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة

    لينداو على بحيرة كونستانس

    مسارات القطار التي تسير على طول بحيرة كونستانس في جنوب ألمانيا تجعل من رحلة القطار تجربة مذهلة. قطار RE5 ، على سبيل المثال، يبدأ في شتوتغارت وينتهي في مدينة لينداو البافارية. بعد ذلك يمكن تتبع كيلومترات من حقول الزهور البرية والمناظر الطبيعية واستمتع بمناظر جبال الألب قبل المحطة النهائية حيث يمكنك التوقف لاستكشاف المدينة القديمة في جزيرة لينداو.

  • A view of Salzburg's old town from across the river.

    ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة

    ميونيخ إلى زالتزبورغ

    كما هو الحال في مدن ألمانية أخرى مثل برلين، يمكن لأي شخص شراء التذكرة الشهرية في ميونيخ مقابل 9 يورو فقط في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس. ولكن هناك المزيد، يمكن لعشاق السفر، السفر بالقطار على طول الطريق عبر جبال الألب إلى مدينة زالتزبورغ النمساوية الجميلة، على خط ميريديان البافاري والذي سيكون متاحا أيضا مع التذكرة الرخيصة الجديدة.

  • The sands of Sylt with the ocean on the left side of the image.

    ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة

    هامبورغ إلى زيلت

    لمدة 90 يوما، سيكون السفر إلى هذه الجزيرة الشهيرة في بحر الشمال أسهل من أي وقت مضى. بدءا من حي (ألتونا) في هامبورغ، يمكنك أخذ قطار (RE6) والتوجه مباشرة إلى هذه الجزيرة المعروفة بكثبانها الرملية ومحميات المستنقعات الطبيعية والأنشطة الخارجية التي لا تعد ولا تحصى. تستغرق الرحلة أقل من 4 ساعات.

  • A view of the valley in Saxony Switzerland with sandstone rock formations visible.

    ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة

    درسدن إلى ديسين، جمهورية التشيك

    يُعتبر استكشاف "سويسرا السكسونية" في ألمانيا بتشكيلاته الصخرية الرائعة من الحجر الرملي أمرا سهلاً بالقطار. يأخذك الطريق بسلاسة على طول نهر (البه )من دريسدن إلى بلدة باد شانداو. ومن الممكن المتابعة في ديسين، المدينة الواقعة في جمهورية التشيك والتي تعد الموقع الشهير لاستكشاف الجانب التشيكي من حديقة "سويسرا البوهيمية".

  • The large, brick Göltzschtalbrücke with a train crossing it.

    ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة

    من غيرا إلى خب فوق جسر غولتسشتال

    سيحب عشاق القطارات فرصة عبور أكبر جسر قرميدي في العالم، وهو جسر غولتسشتال. يمكن عبور هذا الهيكل الكبير مع خطوط القطار الإقليمية RB4 و RB2 عبر وادي إلستر من غيرا إلى بلدة "خب" في جمهورية التشيك. ولكن تذكر عند التخطيط لرحلتك أن عرض تذكرة التسعة يورو لا ينطبق على القطارات التالية: ICE و IC و EC و Flixtrain.

  • A village on the Tegernsee with the mountains in mist.

    ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة

    ميونيخ إلى بحيرة تيغرنزي

    من أجمل المناطق في ألمانيا، موقع خلاب محاط بجبال الألب. ويمكن الوصول أيضاً إلى منطقة منتجع بحيرة تيغرنزي بسعر منخفض للغاية لمدة 90 يوماً في الصيف. ابتداءً من ميونيخ، يمكن السفر بالقطار البافاري أوفرلاند ("Bayerische Oberlandbahn") إلى مدينتين على البحيرة الرائعة "غموند" ومدينة تيغرنزي.

  • The center of the town of Stralsund on water as seen from above.

    ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة

    من برلين إلى بحر البلطيق

    لا يكتمل صيف برلين دون رحلة شمالا إلى ساحل بحر البلطيق. إذ بفضل التذكرة الرخيصة الجديدة، ستكون زيارة المدن الساحرة أسهل من أي وقت مضى، مثل شترالسوند (في الصورة)، مع القطارات الإقليمية. ومع ذلك، تحذر شركة دوتيشه بان من أنه قد لا يكون من الممكن إحضار دراجتك. إذ من المتوقع أن تكون القطارات مزدحمة جدا خصوصاً في آب/ أغسطس، لذا فكر في استئجار دراجة في وجهتك. سارة هوكال/ ريم ضوا.


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