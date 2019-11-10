ألمانيا – هل تفقد النوادي الخاصة بالرجال امتيازاتها الضريبية؟

يوجد في ألمانيا العديد من النوادي والجمعيات، سواء كانت مخصصة لممارسة بعض الرياضات أو الموسيقى أو حتى مجموعات تعليمية، والتي تقتصر عضويتها على الرجال فقط دون النساء، الأمر الذي دفع بمسؤول سياسي ألماني بضرورة تجريد النوادي التي تستبعد النساء من عضويتها من امتيازاتها الضريبية.

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وتعهد وزير المالية الألماني أولاف شولتس بتغيير القانون الذي يضمن استفادة النوادي المخصصة للرجال فقط من الإعفاءات الضريبة، التي تستهدف في الأصل دعم ومساعدة المؤسسات غير الربحية.

وأشار شولتس، في تصريح لصحيفة "بيلد ام زونتاغ" الألمانية، إلى وجود مئات النوادي في ألمانيا، كمجموعات الرماية والنوادي الرياضية، وهي متاحة فقط للرجال وعقب على ذلك بأن "النوادي التي لا تقبل النساء ليست جمعيات غير ربحية" في وجهة نظره.

كما ذكر شولتس أن هذه النوادي ليس من المفترض أن تحصل على امتيازات ضريبية أو أن تصدر إيصالات في حالة تلقي تبرعات، مُضيفا: "نحن نغير قانون الأنشطة غير الربحية".

د.ب./ ط.أ (د ب أ)