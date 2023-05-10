ألمانيا، هل التخلي عن الطاقة النووية خطأ؟

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في 15 أبريل 2023، انتهت حقبة الطاقة النووية الألمانية - وسط أزمة طاقة عالمية. وهكذا تمت إعادة تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم لتأمين إمدادات الطاقة. فهل كان الخروج من الطاقة النووية خطأً كبيراً؟
كشفت الحرب في أوكرانيا عن مدى مخاطر الاعتماد الكبير في ألمانيا على الغاز الروسي. وفي ظل أزمة الطاقة التي تعصف بأوروبا عموما، شرعت ألمانيا في البحث عن بدائل بما في ذلك الطاقة الشمسية. فهل يعود هذا القطاع إلى الازدهار؟
في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
تبحث ألمانيا ومعها عدة دول أوروبية عن بدائل لروسيا للحصول على الغاز الطبيعي، وكذلك في خلق فرص جديدة للطاقة النظيفة والمتجددة. يظهر جزء من الحل في إفريقيا، لكن الطريق ليست مفروشة بالورود.
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