 ألمانيا، هل التخلي عن الطاقة النووية خطأ؟ | صنع في ألمانيا | DW | 17.05.2023

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صنع في ألمانيا

ألمانيا، هل التخلي عن الطاقة النووية خطأ؟

في 15 أبريل 2023، انتهت حقبة الطاقة النووية الألمانية - وسط أزمة طاقة عالمية. وهكذا تمت إعادة تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم لتأمين إمدادات الطاقة. فهل كان الخروج من الطاقة النووية خطأً كبيراً؟

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