ألمانيا هدف مفضل للطلاب الأجانب.. عناصر الجذب وعقبات التطور

كشف تقرير أكاديمي أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد البلد المضيف غير الناطق بالإنكليزية الأكثر تفضيلاً بالنسبة للطلاب من جميع أنحاء العالم. وسجل أغلب الطلاب الأجانب أنفسهم بجامعات في ألمانيا في عام 2016 بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، وبذلك حلت ألمانيا محل فرنسا في المركز الرابع كأكثر بلد مفضل للدراسة غير ناطق بالإنجليزية. وجاء ذلك في تقرير "علم منفتح على العالم 2019" الذي عرضته "الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي" و"المركز الألماني للتعليم العالي والبحث العلمي" أمس الخميس (15 آب/ أغسطس 2019).
وبحسب التقرير، بلغ عدد الأجانب الدارسين في جامعات ألمانية ولم يتموا تعليمهم الثانوي في ألمانيا، 252 ألف شخص في عام 2016 بزيادة قدرها 16 ألف طالب مقارنة بعام 2015. وأكد التقرير أن الأعداد زادت بعد عام 2016 أيضا، حيث بلغ عدد الطلاب الأجانب المسجلين في ألمانيا في الفصل الدراسي الشتوي 2018/2017 إجمالي 282 ألف طالب.
عوامل الجذب
أرجعت يوليا هيلمان، المسؤولة في "الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي"، تفضيل الطلاب الأجانب إلى عدة عوامل، أبرزها السمعة الجيدة للجامعات الألمانية، وخاصة في الاختصاصات الهندسية، إذ أنها تمنح المتخرج فرصاً جيدة في سوق العمل. كما عزت الإقبال في السنوات الأخيرة إلى الارتفاع الكبير في عدد اختصاصات الماجستير التي تدرس باللغة الإنكليزية؛ إذ تخطت حاجز 1000 تخصص في الجامعات والمعاهد العليا.
وتتابع يوليا هيلمان في حديث مع DW سرد باقي الأسباب: "لا ننسى زيادة عدد الجامعات الخاصة، ما شكل عامل جذب إضافي لمن يود الدراسة في ألمانيا. وأخيراً، معظم الجامعات الألمانية لا تتطلب أقساط دراسية، أي الدراسة مجانية، وهذا العامل يشكل بالمقارنة مع الدولة الأخرى عاملاً حاسماً".
الصينيون والهنود.. والسوريون
في عام 2018، جاء الطلاب من الصين في مقدمة عدد الطلاب الأجانب وبواقع 37 ألفاً، ثم حل الهنود بواقع 17300 ومن ثم النمساويون والروس الذين بلغ عدد كل منهما 11 ألفاً، ثم الطليان بواقع 9000. ثم تبعهم السوريون بواقع 8600.
وعبر معظم الطلاب الأجانب عن تطابق واقع الدارسة الجامعية مع توقعاتهم. وأكد أكثر من 80 بالمئة أنهم سينصحون أصدقائهم ومعارفهم بالدراسة في الجامعات الألمانية.
ومن جانبها أكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتتزخ: "يحق لنا الفخر بزيادة جاذبية جامعاتنا في أنحاء العالم. وهذا يجب أن يشكل حافزاً لنا لمزيد من التطور". وحسب بيانات "المركز الألماني للتعليم العالي والبحث العلمي" فقد زاد عدد الباحثين العلميين في الجامعات الألمانية بمعدل عشرة أضعاف تقريباً.
مزيد من الدعم
استغلت الحكومة الاتحادية النجاح في جذب عدد أكبر من الطلاب الأجانب لبذل مزيداً من الجهود في هذا الاتجاه. وتسعى الحكومة الاتحادية والولايات لتقديم أفضل الظروف والأجواء للطلاب الأجانب. "تبقى مشكلة عدم إتمام الدراسة أهم العقبات؛ إذ تبلغ النسبة بين دارسي البكالوريوس الألمان 28 بالمئة، وترتفع لدى الأجانب لتصل إلى 45 بالمئة"، حسب ما تقول يوليا هيلمان، المسؤولة في "الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي".
وتشير المسؤولة الألمانية إلى عقبات أخرى: اللغة، وطريقة الدراسة في الجامعات الألمانية، وضيق ذات اليد. ولا توجد إلا القليل من الدراسات العلمية عن العقبات التي تعترض الطلاب الأجانب. ولكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع "الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي" كلفت جهة مختصة بإعداد دراسة في هذا المضمار. الهدف هو رفع مستوى المعلومات عن الجامعات وتقديم استشارات لمن يود الدراسة بحيث تمكنه من الاستعداد الجيد ومعرفة ما ينتظره، والكلام دائماً ليوليا هيلمان.
كيرستن كنب/خ.س
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هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا
الجامعة التقنية في آخن
تضم جامعة آخن التقنية أكثر من 37 ألف طالب، معظمهم يدرسون في المجالات الهندسية. كما تحتوي على أكثر من 260 معهداً للبحوث والدراسات. ومنذ سنوات، تتربع الجامعة على عرش الجامعات الألمانية في مجالات التقنية الإلكترونية والعلوم والهندسة الاقتصادية. حصلت جامعة آخن على لقب "النخبة" هذا العام وفي عام 2007، ما يجعلها واحدة من أفضل جامعات البلاد.
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هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا
جامعة هامبورغ
تعتبر أكبر مؤسسة بحثية وتدريبية في شمال ألمانيا وواحدة من أكبر الجامعات في ألمانيا. تأسست جامعة هامبورغ في عام 1919 بمبادرة من مواطني المدينة. و تضم الجامعة ثماني كليات، تقدم حوالي 170 تخصصاً دراسياً. يفوق عدد طلابها 43 ألف طالب. وارتبط اسمها بالعديد العلماء المعروفين.جاءت الأولى في تصنيف جامعات النخبة هذا العام.
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هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا
جامعة دريسدن التقنية
تعتبر الجامعة التقنية في دريسدن أول جامعة في شرق ألمانيا تدخل قائمة جامعات النخبة. في عام 2012 انضمت أول مرة إلى قائمة جامعات النخبة في ألمانيا، وحافظت على موقعها عام 2019. تضم الجامعة أكثر من 32 ألف طالب، 15 في المائة منهم يأتون من خارج ألمانيا . بالإضافة إلى أكثر من 500 أستاذٍ في 18 كلية مختلفة. تتميز جامعة دريسدن التقنية بالدراسات العلمية.
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هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا
جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ
تأسست هذه الجامعة سنة 1472 ويدرس فيها حالياً أكثر من 50 ألف طالب، ما يجعلها ثاني أكبر جامعة في ألمانيا. تضم الجامعة أكثر من 700 مدرساً و18 كلية و200 تخصص. واختيرت عام 2012 كأفضل جامعة في ألمانيا، واحتلت المرتبة 48 عالمياً. تتميز بتخصصي الحقوق والاقتصاد.
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هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا
جامعة ميونيخ التقنية
تعتبر الجامعة التقنية في ميونيخ أكبر جامعة تقنية في ألمانيا، إذ تضم 15 كلية و173 تخصصاً وأكثر من 500 مدرس. وبالإضافة إلى تدريس التخصصات التقنية والعلمية، تشرف الجامعة التقنية في ميونيخ على عدد من المشاريع التي تدرّ عليها وعلى الطلاب المشاركين في تلك المشاريع دخلاً جيداً.
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هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا
جامعة كونستانس
صغيرة وحديثة وهادئة، هذا ما يميز الجامعة، التي تأسست في عام 1966 من قبل بضعة من الأساتذة. منذ عام 2007 تصنف جامعة كونستانس كواحدة من جامعات النخبة في ألمانيا. وبفضل الدعم المالي المرتبط بهذا اللقب، تمكنت الجامعة من تحديث بنيتها التحتية وتعيين أساتذة جدد، وقبول أعداد جديدة من طلبة الدكتوراه، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للطلاب إلى جانب دراستهم.
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هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا
جامعة توبنغن
يدرس حاليا بالجامعة، الواقعة بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية قرابة 28 ألف طالب. وتتألف من سبع كليات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 300 تخصص دراسي و يدرس بها أكثر من 500 أستاذ. وتعد واحدة من أقدم جامعات ألمانيا، و ظلت محافظة على مكانتها المتميزة بين جامعات ألمانيا في مجالات الطب والعلوم الطبيعية والإنسانيات منذ سنوات.
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جامعة هايدلبيرغ
تعد من أقدم الجامعات في ألمانيا. في عام 2007 فازت بلقب "جامعة النخبة"، وفي عام 2019 حافظت على لقبها في الامتياز. و أكثر ما يميز هذه الجامعة هو سمعتها الجيدة، التي تجذب عدداً كبيراً من الطلاب الأجانب. وفي عام 2008 فازت الجامعة الألمانية بجائزة أفضل رعاية للطلاب الأجانب على مستوى الجامعات الألمانية.
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هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا
معهد كارلسروه التقني
يتقاسم معهد كارلسروه التقني مع جامعة آخن التقنية المرتبة الأولى في دراسة تقنية المعلومات. أنشئ هذا المعهد في ستينيات القرن الماضي، ولهذا فإنه يعتبر صرحاً تعليمياَ حديثاً بالمقارنة مع الجامعات والمعاهد الألمانية الأخرى.فاز عام 2019 ضمن تصنيف جامعات النخبة ويضم المعهد أحسن أساليب تقنية المعلومات وأفضل سبل البحث والتدريب في هذا المجال.
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هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا
جامعة بون
تتميز هذه الجامعة العريقة، التي تقع في العاصمة الألمانية السابقة، بدراسات الحقوق وسياسة الاقتصاد المتميزة، إضافة إلى حصول أستاذين فيها على جائزة نوبل في مجالي الفيزياء والاقتصاد. يدرس في الجامعة حالياً حوالي 31 ألف طالب ويدرّس فيها 520 أستاذاً وهي ايضا ضمن تصنيف جامعات النخبىة لعام 2019.
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هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا
اتحاد جامعات برلين
فاز اتحاد جامعات برلين في تصنيف أفضل الجامعات الألمانية. ويضم الاتحاد ثلاث جامعات في برلين. الجامعة الحرة هي أبرز الجامعات الألمانية والأوروبية. تضم غالبية التخصصات العملية. وجامعة هومبولت في برلين وتعد من الجامعات الأشهر على مستوى ألمانيا. تتميز هذه الجامعة بدراسات الحقوق وسياسة الاقتصاد. وجامعة برلين التقنية وهي من أكبر الجامعات التقنية في البلد. إعداد: إيمان ملوك
الكاتب: إيمان ملوك