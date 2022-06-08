ألمانيا- هجمات سيبرانية تطال حسابات بريدية لوزيري الاقتصاد والخارجية

تعرضت عناوين البريد الإلكتروني الحزبية الخاصة بوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك لهجمات سيبرانية استهدفت أنظمة تكنولوجيا المعلومات لحزبهما الخضر.

وذكرت متحدثة باسم الحزب في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" نُشرت اليوم السبت (18 يونيو/جزيران 2022) أن هذه الحسابات لم تعد مستخدمة بنشاط.

تجدر الإشارة إلى أن هابيك وبيربوك شغلا منصب رئيسي الحزب معا حتى كانون الثاني/يناير الماضي.

وبحسب بيانات "دير شبيغل"، تشير التحقيقات بشأن خلفية الهجوم السيبراني إلى روسيا، حيث دفعت الإجراءات المستهدفة للمهاجمين والتفاصيل التقنية السلطات الأمنية إلى تقييم أن المتسللين يمكن أن يكون لهم خلفية روسية.

وتعرض حزب الخضر لهجوم من قبل قراصنة الإنترنت عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، كما أكدت متحدثة يوم الخميس. ونتيجة لذلك، تعذر الوصول إلى "الشبكة الخضراء"، وهي منصة حزبية داخلية، إلا على نطاق محدود منذ 13 حزيران/يونيو الماضي.

ونجح المهاجمون المجهولون حتى الآن في اختراق حسابات البريد الإلكتروني الحزبية الخاصة برئيسي الحزب الجديدين ريكاردا لانغ وأوميد نوريبور، وتم في بعض الحالات إعادة توجيه رسائل بريد إلكتروني إلى خوادم خارجية. وتعرض الحزب بالفعل لهجوم على نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص به في 30 أيار/مايو الماضي، وبعد ذلك حرر الحزب بلاغا أمام السلطات.

وذكرت "دير شبيغل" أن مكتب المدعي العام في برلين بدأ تحقيقاً في التجسس على البيانات وتعديل البيانات. بالإضافة إلى مكتب الشرطة الجنائية بولاية برلين، يشارك المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أيضا في التحقيق.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)