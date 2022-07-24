 ألمانيا- نقص حاد في بعض الأدوية الضرورية، فما السبب؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ألمانيا- نقص حاد في بعض الأدوية الضرورية، فما السبب؟

تواجه ألمانيا نقصا في أدوية أساسية مثل مضادات الحمى. ويمثل هذا الأمر مشكلة، لاسيما مع إصابات كورونا الجديدة التي يواكبها ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية ، فلماذا تعاني ألمانيا من هذا النقص؟

تعاني ألمانيا من نقص في الأدوية المضادة للحمى الخاصة بالأطفال- طفل مريض من منطقة هارتس

تعاني ألمانيا من نقص في الأدوية المضادة للحمى الخاصة بالأطفال، إلى متى يستمر هذا الوضع؟

تشهد صيدلية "أركيدز" في العاصمة برلين مؤخرا ازدحام الزبائن ومعظمهم من الأباء الذين يرغبون في تخزين حبوب الأدوية المضادة للحمى وتلك التي تساعد في الوقاية من أعراض الإصابة بفيروس كورونا. أما الأطفال الذين ليس بمقدورهم تناول الحبوب، فيمكنهم تناول شراب يحتوى أما على مادة الباراسيتامول أو الأيبوبروفين، فيما يُجرى بيع أكثر من 10 ملايين زجاجة صغيرة من هذا الدواء سنويا. ورغم الحاجة لها والطلب المتزايد عليها بدت رفوف الصيدلية فارغة من هذه الأدوية في الوقت الراهن.

مختارات

وفي ذلك، قالت كيمائية تعمل في صيدلية "أركيدز"، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن دواء الباراسيتامول "أصبح نادرا بعض الشيء مع بداية العام. وفي غضون ذلك، نفذ مخزوننا من شراب الإيبوبروفين وكذلك بخاخات الأنف والأدوية المضادة للحمى". وشددت على أنه لا يوجد انفراج في الأفق، مضيفة: "عندما قمنا بطلب احتياجات الشتاء التي نتفق عليها في الصيف مع الشركات المصنعة، لاحظنا شطب جميع الأدوية المسكنة للألم والمضادة للحمى الخاصة بالأطفال".

نقص المعروض مع زيارة الطلب

ولا تقف صيدلية "أركيدز" لوحدها في مواجهة أزمة نقص الأدوية، إذ بات النقص ملموسا في جميع أنحاء ألمانيا، فيما طرق الكثير من الآباء أبواب منصات التواصل الاجتماعي للتحدث عن معاناتهم في عدم التمكن من إيجاد أدوية مضادة للحمى لأطفالهم. في المقابل، لم تتمكن شركات إنتاج الأدوية من إنجاز عمليات التسليم المقررة في ضوء الطلب المتزايد إلى جانب النقص في المواد الخام المستخدمة في صناعة هذه الأدوية.

تعاني العديد من الصيدليات في برلين من نقص في مخزونها من الأدوية

تعاني العديد من الصيدليات في برلين من نقص في مخزونها من الأدوية

يشار إلى أن أطباء الأطفال في ألمانيا لاحظوا أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا يعانون من مشاكل في التنفس مع سيلان الأنف عقب تخفيف قيود كورونا، فيما تهافت كثيرون على الصيدليات لشراء الأدوية المذكورة بعد أن تحدثت وسائل الإعلام عن اختناقات خطيرة في سلاسل التوريد وتأخيرات في تسليم الطلبات.

الجدير بالذكر أن صناعة الأدوية تواجه في الوقت الحالي مشاكل مع تفاقم أزمة سلاسل التوريد بالإضافة إلى نقص العمالة الماهرة، فيما لا تحقق الصناعة مكاسب كبيرة لسنوات جراء إنتاج مسكنات الألم للأطفال، إذ تدفع شركات التأمين الصحي 1.36 يورو (1.39 دولار) مقابل بيع زجاجة من شراب الباراسيتامول وهو نفس السعر منذ عشر سنوات. وفي هذا السياق، قال أندرياس بوركهارت، المدير العام في شركة "تيفا" للأدوية، إن الارتفاع السريع في أسعار "المكونات النشطة وانتاجها قد أدى إلى أن تصبح عملية إنتاج الأدوية مثل شراب الباراسيتامول تجارة خاسرة. فلا يمكن لأي شركة أن تحافظ على ذلك على المدى الطويل."

وما زالت عملاق صناعة الأدوية في ألمانيا "راتوفارم" تصنع وتنتج هذه الأدوية، لكن الشركة قررت الآن إلغاء الطلبات الخاصة بالتخزين في الشتاء بسبب "الطلب غير متوقع والمتزايد بشكل كبير في السوق وزيادة تأخيرات تسليم المكونات النشطة من المصنعين". ويعد دواء تاموكْسيفين لعلاج سرطان الثدي المثال الأكثر وضوحا في هذا الأمر خاصة وأنه لا بديل لهذا الدواء الذي يحتاجه العديد من المرضى بشكل عاجل.

ونجمت مشكلة عدم توافر هذا الدواء جزئيا عن عزوف الشركات عن تصنيعه وانتاجه بسبب ضغوط التكلفة خاصة مع تفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية ونقص المواد الخام.

وعلى وقع ذلك، دخل المعهد الاتحادي الألماني للأدوية والأجهزة الطبية في فبراير / شباط على خط الأزمة وأصدر أAusschneidenوامر باستيراد الأدوية التي تحتوي على عقار تاموكسيفين من الخارج في ضوء حالة الطوارئ، بيد أن هذا الأمر لا يمثل حلا نهائيا للمشكلة إذ يتوقع أن تشهد البلاد نقصا مماثلا في  النصف الثاني من عام 2022.

صورة رمزية لطبيبة تشرح لمريضة رسم توضيح للثدي، مارس/ آذار 2015

تشهد ألمانيا نقصا في دواء تاموكْسيفين المستخدم في علاج سرطان الثدي

الحاجة أم الاختراع

وقد أصدر المعهد قائمة بأكثر من 260 دواءً غير متوفر في الوقت الراهن في ألمانيا فيما تشمل القائمة أدوية المضادات الحيوية الشائعة والغدة الدرقية ومخفضات ضغط الدم بالإضافة إلى الأدوية المطلوبة بشكل عاجل في المستشفيات. وقد دفع هذا الوضع الكيميائيين إلى إيجاد البديل عن طريق إنتاج الأدوية، لكنهم يواجهون مشكلة تتمثل فينقص المواد الخام الضرورية لإنتاجها.

وفي ذلك، قالت أورسولا سيليرينغ، العضوة في الاتحاد الألماني للصيادلة، إنه يجرى "تداول المكونات الأساسية على الصعيد العالمي وفي الغالب يوجد عدد قليل من المنتجين لمكون هام بعينه فيما يكون معظم المنتجين في آسيا." وأضافت "إذا حدثت مشكلة في مصنع في الصين أو قامت دولة بعينها   بفرض حظر تجاري،  فإن العديد من المنتجين سيتأثرون بذلك لاحقا"، مستشهدة بعدم توفر دواء الباراسيتامول في الأسواق العالمية.. وأضافت في سياق متصل أنه يمكن لأي صيدلية إنتاج الوصفات الطبية، غير أن "إنتاج الأدوية يستغرق وقتا طويلا فضلا عن وجود نقص في العاملين في الصيدليات والقطاعات الأخرى ناهيك عن ارتفاع التكاليف".

ويطالب أندرياس بوركهارت بتسهيلات على صعيد الأدوية الهامة "التي لا ينتجها سوى عدد قليل من الشركات"، مضيفا بأنه  يمكن تعليق العمل بالعقود التي تدفع شركات التأمين الصحي بموجبها أسعارا محددة مسبقا لتمهيد الطريق أمام دخول منافسين جدد في السوق. لكن على أرض الواقع، استبعدت وزارة الصحة الفيدرالية القيام بأي تعديل في هذا الصدد ما يعني استمرار الوضع الراهن حتى نهاية عام 2026.

سابيني كينكارتز / م ع

  • A public debt clock on display at the German Taxpayers' Association office in Berlin

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    إهدار رغم الديون

    تمر نصف المعاملات النقدية في ألمانيا في مرحلة ما عبر الخزائن العامة. وقد ارتفع الدين العام حتى الآن إلى أكثر من 2 تريليون يورو (2.32 تريليون دولار) فيما تشمل الميزانية الفيدرالية وحدها نفقات بقيمة تزيد عن 540 مليار يورو.

  • Electric vehicles at a charging station

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    حوافز فاشلة لشراء السيارات الكهربائية

    بدءا من منتصف العام الماضي، ضاعفت الحكومة الفيدرالية الدعم المقدم لدفع الألمان لشراء سيارات كهربائية لحماية المناخ. وقالت "جمعية دافعي الضرائب" إن "علاوة الابتكار" تم دفعها أكثر من 46 ألف مرة وفي بعض الأحيان وقعت عمليات شراء قبل الإعلان عن حزمة الدعم الجديدة. وأضافت الرابطة أن تأثير هذا الدعم صفر فيما بلغت التكلفة 120 مليون يورو.

  • A screenshot from a smartphone using the Autobahn app

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    الرقمنة في المكان الخاطئ.. تطبيق الطرق

    تسارع ألمانيا للحاق بدول العالم المتقدم في مجال الرقمنة وقد بُذل الكثير في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن تطبيق "Autobahn" الذي تم تدشينه في يوليو / تموز أثير الكثير من الشكوك حيال جدواه خاصة أن الكثير من التطبيقات الأخرى توفر الخدمات التي يقدمها التطبيق. وقد أنفقت الحكومة قرابة 1.2 مليون يورو لتطوير التطبيق.

  • مسارات الدراجات الملونة جيدة، ولكن؟

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    مسارات الدراجات الملونة جيدة، ولكن؟

    تزايد استخدام الدراجات الهوائية مهم لحماية المناخ، لكن إنشاء ممرات خاصة بها مكلف. واختبرت وزارة النقل نموذجا جديدا لمعرفة تأثير طلاء مسارات الدراجات لحماية السائقين. ونال هذا النموذج على الإعجاب في بلدتين بولاية سكسونيا السفلى، بيد أن الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية وجدت تكلفة إزالة الطلاء مرتفعة إذ اضطرت إلى إنفاق أكثر من 800 ألف يورو لإزالة الطلاء في مسار لا يتجاوز طوله سبعة كيلومترا.

  • الحكومة الاتحادية وتحديث تكنولوجيا المعلومات

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    الحكومة الاتحادية وتحديث تكنولوجيا المعلومات

    لا شك في أن الحكومة الاتحادية والأجهزة التابعة لها باتت في حاجة إلى أحدث معدات تكنولوجيا المعلومات. ويجري العمل على قدم وساق في هذا الصدد منذ 2015 عندما كانت تقديرات التكلفة لا تزيد عن بضعة ملايين، بيد أن المهمة أصبحت معقدة أكثر مما كان يُتوقع فقد أعيد تنظيم "الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات" عام 2020. وقد تجاوزت التكلفة الحالية أكثر من 3.4 مليار يورو.

  • البوندستاغ.. موقع دائم للتشييد

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    البوندستاغ.. موقع دائم للتشييد

    رغم بدء أعمال البناء قبل 10 سنوات، إلا أن العمل مازال مستمرا لبناء مكاتب جديدة  لأعضاء البوندستاغ والموظفين داخل مبنى البرلمان. بيد أن التأخيرات التي طرأت على عملية البناء جاءت على حساب زيادة التكلفة. فمع زيادة الوقت المحدد للبناء بمعدل ثلاث مرات، صاحب ذلك مضاعفة التكاليف لتصل إلى 332 مليون يورو. وشمل هذا تحديث المعدات التي تم تركيبها بالفعل بسبب المتطلبات القانونية الجديدة.

  • جشع رؤساء البلديات

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    جشع رؤساء البلديات

    انهار بنك "غرينسيل" في بداية مارس / آذار بسبب التعثر في سداد الديون. مثل انهيار المصرف صدمة للعديد من الأمناء ورؤساء البلديات لأن العشرات من المجالس البلدية قد عهدت إلى البنك بحوالي 350 مليون يورو، رغم التحذيرات من أن الوعود بجني عائدات كبيرة لا يمكن تصديقها.

  • ملعب لكرة القدم في لوبيك

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    الساحرة المستديرة

    كان نادي "في إف بي" لوبيك فخورا بصعوده إلى دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا، بيد أن الأمر ليس بالسهل إذ يتطلب ذلك إنشاء بنية تحتية مثل ملعب يتمتع بأنظمة التدفئة. وفي موسم 2020/21، بدأت الإنشاءات بتمويل قدره 1.5 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب عقب آخر مباراة استضافها الفريق على ملعبه، بيد أن الفريق هبط مرة أخرى بعد ذلك بقليل.

  • بحيرة ماكس آيت في شتوتغارت

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    جدار البحيرة

    تعد بحيرة "ماكس ايث" واحدة من أكثر المناطق الترفيهية شهرة وإقبالا في شتوتغارت. وقد قامت المدينة بإنفاق 85 ألف يورو لتشييد جدار خشبي صلب بطول 21 مترا لمنع اقتراب الناس من الحيوانات ولحماية التكاثر بين الطيور. بيد أن "جمعية دافعي الضرائب" وجدت أن إنشاء جدار صغير كان يمكن أن يفي بالغرض.

  • احتفالان رغم تأخر العمل

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    احتفالان رغم تأخر العمل

    لا يتعلق بالأمر بمقدار الإنفاق إذ ترى "جمعية دافعي الضرائب" أن المهم هو سلوك المسؤولين. وقد ضربت الجمعية على هذا بمثال وهو توسيع حوالي 20 كيلومترا من الطرق الفيدرالية في شليسفيغ هولشتاين. وقد تم الاحتفال بوضع حجر الأساس لهذه التوسعة مرتين مع وزير النقل ووزير الدولة من برلين رغم أن تنفيذ المشروع فعليا لن يبدأ حتى الصيف المقبل. إعداد: ماتياس فون هاين/ م.ع


مواضيع ذات صلة

ARCHIV - Ein obdachloser Mann schläft am 21.07.2014 in Berlin am Bahnhof «Zoologischer Garten» neben Bierflaschen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (zu dpa «Obdachlose im Sommer schutzloser als im Winter» vom 02.08.2015) +++ dpa-Bildfunk +++

برلين- مشروع لحماية المشردين من موجة الحر الشديد 24.07.2022

يعيش في برلين ما بين ألفين إلى ستة آلاف مشرد. وفي ظل طقس شديدة الحرارة، جرى تدشين برنامج لمساعدة المشردين في الشوارع خاصة وأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري مع درجات حرارة غير مسبوقة.

German Chancellor Olaf Scholz (C) address a joint press conference with Yasmin Fahimi (L), chairwoman of the German union association (DGB) and Rainer Dulger (R), President of the Confederation of German Employers' Associations (BDA) after a meeting of representatives of the trade unions and employers with the German government at the Chancellery in Berlin on July 4, 2022. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

شولتس: نقف أمام تحد تاريخي والوضع لن يتغير في المسقبل المنظور 04.07.2022

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مواطني بلاده إلى الاستعداد لاستمرار أزمة الأسعار المرتفعة على مدار فترة طويلة، وقال "يجب علينا أن نهيئ أنفسنا لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور.. نحن نقف أمام تحد تاريخي."

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, geht nach seiner Rede bei einem Solidaritätsabend der Ukraine im Berliner Friedrichstadtpalast. Es werden Spenden für die Ukraine gesammelt.

السفير الأوكراني في برلين يهاجم مجددا المستشار الألماني شولتس 03.05.2022

السفير الأوكراني لدى برلين، المعروف بانتقاداته القوية للمستشار شولتس، زاد من حدة تصريحاته، معتبرا أن شولتس باستبعاده زيارة كييف، "لا يتصرف وفق منطق رجل الدولة". وطالب برلين مجددا بأسلحة وبعدم استقبال السفن الروسية.