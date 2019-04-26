 ألمانيا- نسويات يثرن جدلا حادا حول ارتداء الحجاب | سياسة واقتصاد | DW | 11.05.2019

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سياسة واقتصاد

ألمانيا- نسويات يثرن جدلا حادا حول ارتداء الحجاب

لم يتوقف سيل الانتقادات، التي أثارتها ندوة حول الحجاب عقدت في مدينة فرانكفورت. فقد أجج موقف حدث بين بعض المحجبات والناشطة النسوية الألمانية أليس شفارتسر خلال الندوة النقاش حول الحجاب وصورة الحركة النسوية.

Muslimisches Leben in Berlin (Getty Images/S. Gallup)

منذ فترة تحول الحجاب إلى موضوع للنقاش في الإعلام الألماني. لكن في بعض الأحيان قد يثير تناوله والحديث عنه حفيظة بعض الأصوات المسلمة في ألمانيا. وهو ما حدث خلال ندوة حول الحجاب نُظمت يوم (8 مايو/ أيار 2019) بعنوان "الحجاب الإسلامي - رمز للكرامة أم للقمع؟". وكانت منظِمة الندوة وهي الباحثة في الشؤون الإسلامية، سوزانه شروتر من جامعة "غوته" في مدينة فرانكفورت الألمانية، قد واجهت قبل انعقادها انتقادات واسعة.

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طالبت مجموعة تطلق على نفسها إسم "الجامعة ضد العنصرية المناهضة للمسلمين" على موقع "إنستغرام" الباحثة الألمانية بالتنحي عن منصبها واتهمتها بالعنصرية. لكن الجامعة دافعت عن الباحثة، وقالت رئيسة الجامعة "بريغيتا فولف" إن عقد مؤتمرات تضم أصواتا مختلفة هو جزء من مهامها.

وعلى الرغم من كم الانتقادات، التي سبقتها، اُقيمت الندوة في تاريخها المحدد وسط إجراءات أمنية مشددة. فيما وقف عدد من المتظاهرين ومن بينهم فتيات ونساء محجبات خارج المبنى، حسب ما نقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وفي كلمتها خلال الندوة، وضحت الباحثة في الشؤون الإسلامية، سوزانه شروتر، الفكرة من وراء هذه الندوة حول الحجاب، بقولها "نحن لا نتحدث عن المرأة التي ترتدي الحجاب، وإنما  عن نظام". ثم أردفت "على سبيل المثال داخل الأوساط السلفية هناك حملات من أجل فرض الحجاب على الأطفال. وفي بعض المدارس، تتعرض الفتيات اللواتي لا يرتدين الحجاب للإزعاج". وتابعت شروتر "لا أحد لديه الحق في الإساءة لمرأة محجبة. هناك العديد من الأسباب الفردية لارتداء الحجاب. ويمكن أن تكون المرأة ناشطة نسوية وترتدي الحجاب في الوقت نفسه".

Susanne Schröter vom Institut für Ethnologie Universität Frankfurt (Privat)

سوزانه شروتر، الباحثة في الشؤون الإسلامية

حرصت شروتر على أن تشارك في الندوة أصوات مختلفة، أبرزها الكاتبة والصحفية أليس شفارتسر، إحدى أشهر الناشطة النسويات والمدافعات عن حقوق الإإنسان في ألمانيا. وفي كلمتها خلال الندوة أعربت شفارتسر، عن أسفها لفرض ما وصفته بـ "حظر الكلام" للأصوات الناقدة للإسلام المُسيَس. كما دعت شفارتسر إلى حظر حجاب الأطفال في المدارس وحظره في الدوائر الرسمية في الأماكن العامة، واصفة الحجاب بـ "علم الإسلام السياسي".

كلمات الناشطة الألمانية هذه لم تمر مرور الكرام، كما أثار شريط فيديو أظهر جانباً من نقاش حاد دار بينها وبين عدد من النساء المحجبات، اللواتي شاركن في احتجاج لدى انعقاد الندوة، موجة من ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية.

الموضوع بدأ عندما ربتت شفارتسر بخفة على ذراع  إحدى المتظاهرات، والتي ردت مهددة إياها بالادعاء عليها أمام القضاء بسبب لمسها. فردت عليها شفارتسر قائلة "أوه، اعتقدت أنه لا يسمح للرجل فقط بلمسك!". ما أثار باقي المحتجات وعلا صوت الناشطة الألمانية والنساء المحجبات خلال النقاش، لتصرخ إحداهن في وجه شفارتسر "لو كنت مناصرة لحقوق المرأة بالفعل، لكنت أيدت السماح لنا بارتداء حجابنا".

جواب الناشطة الألمانية هذا فتح نيران الانتقادات عليها واتهامها بـ "معاداة المسلمين" و "معاداة النسوية"، لكونها تعد أحد رموز هذه الحركة. وفي هذا الصدد كتبت الكاتبة والصحفية في صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية، خديجة أكيون في تغريدة لها معلقة على شريط الفيديو "هذه الثواني القليلة مع أليس شفارتسر لا تُطاق، غطرستها، تعاليها، عدم احترامها، وسخريتها! لو أن النسوية بهذا الشكل، فأنا أخجل من أن أكون نسوية".

تمارس المحجبات في ألمانيا مهناً مختلفة، غير أنه في الماضي منعت عدة ولايات ارتداء الحجاب في إطار ما يسمى بـ "قوانين الحياد" والتي تحظر إظهار الرموز الدينية في المدارس العامة، لكن في 2015 صدر مؤخراً حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا، يسمح للمعلمات المحجبات بممارسة مهنتهن في المدارس الحكومية الألمانية.

إ.م/ ع.ج

  • Zwei Bilder, eines farbig, eines schwarz-weiß, zeigen eine Frau in hochhackigen Schuhen, verhüllt von einem Tuch.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    تغطية الرأس تجلب الحرية

    في كثير من أنحاء العالم الغربي يتم ربط كلمة الحجاب تلقائيا بالتدين. إلا أن فكرة تغطية الرأس بقماش تتجاوز الحدود الدينية والثقافية والجغرافية. معرض " مغطى ومكشوف" في المتحف العالمي بفيينا يكشف الأوجه المتعددة للحجاب.

  • Links betet die Jungfrau Maria, sie trägt einen sternenblauen Schleier. Rechts ist die Fotografie einer Frau zu sehen, die bis auf das Gesicht vollständig in ein Gewand gehüllt ist.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    الحجاب في المسيحية

    في المسيحية يعرف الحجاب كرمز للعزوبية والتواضع. لوحة مادونا غواديلوبي، القديسة الشفيعة للمكسيك تُظهر العذراء مريم في لباسها الأزرق. والإنجيل يحث النساء على تغطية الشعر في الصلاة. والصورة على اليمين تظهر صورة مسيحية أخذت في 1886 في تركيا.

  • Nebeneinander liegen ein bunter tunesischer Brautschleier und ein rot-weißes Kopftuch für männliche Ordensmitglieder in Guatemala.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    أقمشة خاصة بالنساء والرجال

    معرض المتحف العالمي يُظهر أشخاصا يلبسون الحجاب إضافة إلى أقمشة مختلفة من جميع أنحاء العالم ـ ليس فقط للنساء. وفي اليسار يمكن رؤية حجاب عروس تونسية من منتصف القرن العشرين، والحجاب بنموذج النسر المزدوج على الجانب الأيمن يلبسه الأعضاء الذكور لقبيلة في غواتيمالا.

  • Eine Fotografie zeigt einen Tuareg-Mann mit einem traditionellen Schal, der sein Gesicht bedeckt. (KHM-Museumsverband )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    وجوه مغطاة في الصحراء

    هذه الصورة للمصور لودفيش غوستاف ألويس تسورير من فيينا تُظهر رجلا من الطوارق يلبس لثام الوجه التقليدي للرعاة الرحل من شمال إفريقيا. وهذا اللثام في الغالب بألوان موحدة من شأنه التصدي للأرواح الشريرة. ولباس اللثام يُعد تقليدا انتقاليا هاما إلى مرحلة الرجولة. والنساء في المقابل لا تغطين وجوههن.

  • Die Künstlerin Nilbar Güres legt mehrere Schichten von Kopftüchern ab. (Courtesy Galerie Martin Janda, Wien )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    كشف شخصي للحجاب

    في الغالب ما يُنظر إلى حجاب نساء مسلمات بأعين منتقدة. نيلبار غوريس تثير الموضوع في إخراجها بالفيديو الذي يستمر ست دقائق. هناك تفكك طبقات من الحجاب منحتها إياها نساء تنادي بأسمائهن. هذا العمل يؤكد كيف أن النساء المسلمات، "محجبات أم لا" يعكسن الذات الشخصية.

  • Eine Fotografie zeigt einen gekräuselten Stoff, der den Rücken einer Frau bedeckt. (Courtesy Galerie Hubert Winter, Wien )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    عروض تجريدية

    ويشمل المعرض أيضا أدوات تتفاعل بصفة تجريدية مع غطاء الرأس. هذا الابتكار الفضي من الجيلاتين للمصورة النمساوية تينا ليشنير يُذَكر بظهر امرأة مكسو بقماش معلق. التصوير لفن النحت الذي تقوم به ليشنر يفحص تضاريس ثقافية للأنوثة بطريقة سريالية.

  • Eine Fotografie zeigt eine im flämischen Stil gekleidete Frau, deren Kleidung aus recycelten Materialien besteht. (Courtesy Galerie Wilms )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    حجاب سوزانه يونغمانس

    انطلاقا من النظرة الأولى يمكن تخيل صورة يونغمانس "الروح فوق المادة ـ جولي" أنها التحفة الهولندية "صورة امرأة" للرسام روجي فان دير فايدن. إلا أن الحجاب يتكون من مواد تلفيف، والخاتم هو غطاء علبة، والجزء الأعلى للباس يتم شده بإبرة

  • Eine Skizze für einen Modewettbewerb zeigt eine Frau mit Kopftuch und blauer Tunika über roten Shorts (Modeschule der Stadt Wien im Schloss Hetzendorf)

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    من التيار المحافظ إلى التحرر

    في النمسا قبل الحرب العالمية الثانية كانت المرأة التي تلبس الحجاب والثوب التقليدي للنساء تُعد متجذرة وبراغماتية ووطنية. وفي الخمسينات تحول الحجاب إلى مادة كمالية من الحرير تعكس في الغالب الأناقة النسوية والتحرر. هذا الرسم التخطيطي احتل في 1964 أثناء مسابقة في الموضة بفيينا المركز الأول.

  • Eine Fotografie zeigt eine Frau mit großem weißen Schleier, der mit Spitzen besetzt ist, ein anderes eine Frau mit riesigem schwarzen Bogen auf dem Kopf. ( © Susanne Bisovsky, Photo: Bernd Preiml )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    الخياطة الراقية

    منذ 2003 ومصممة الأزياء النمساوية سوزانه بيزوفسكي معروفة بفضل مجموعاتها الأنيقة: ابتكارات وردية تتغذى من روح الموضة النمساوية التقليدية. ومجموعتها 2018 تم ابتكارها خصيصا لمعرض المتحف العالمي. "مغطى ومكشوف" يستمر حتى الـ 26 فبراير 2019. كريستينا بوراك/م.أ.م


مختارات

الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

يهتم معرض خاص داخل المتحف العالمي في فيينا بالحجاب من خلال عرض مجموعة من الصور التاريخية ورسوم الخياطة الراقية والفيديوهات والرسوم للكشف عن معانيه المختلفة في التاريخ والدين والجغرافيا. (23.10.2018)  

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