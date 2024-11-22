ألمانيا تدرس قرار الجنائية الدولية ولا تغير في تسليح إسرائيل

قالت الحكومة الألمانية إنها ستدرس بعناية مذكرتَي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت، وأكدت أن موقفها بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل "لم يتغير".

لم تقرر الحكومة الألمانية بعدُ كيف تعتزم التعامل مع مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم الجمعة (22 نوفمبر / تشرين الثاني 2024) في برلين إنه سيُجرى فحص "الخطوات المحلية" الناتجة عن ذلك بعناية، مضيفاً أن غير ذلك من الأمور لن يتم النظر إليها إلا عندما يكون من المتوقع أن تكون هناك إقامة لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في ألمانيا.

"علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة"

وانتقد العديد من حلفاء إسرائيل مذكرة الاعتقال، وخاصة الولايات المتحدة، رغم أن واشنطن لا تعترف بالمحكمة وليست ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال.

وفي المقابل ترى ألمانيا نفسها الداعم الأكبر للمحكمة، كما ذكر هيبشترايت، وأضاف: "هذا الموقف هو أيضاً نتيجة للتاريخ الألماني. وفي الوقت نفسه فإن لدينا نتيجة التاريخ الألماني علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة مع وتجاه إسرائيل"، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية تشارك في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقال إن بلاده أحيطت علما بقرار المحكمة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في باكو إن ألمانيا تحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتلتزم بالقانون على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية. وقالت في مقابلة لقناة تلفزيونية ألمانية: "السؤال إنْ كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي. لكننا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط".

أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. كما أصدر القضاة في لاهاي مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف. لكن بحسب تقارير إسرائيلية، فإنه لم يعد على قيد الحياة.

تسليم الأسلحة لإسرائيل "لم يتغير"

في سياق متصل قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن موقف الحكومة بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل "لم يتغير" بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وأضاف المتحدث أن "تسليم الأسلحة إلى إسرائيل يخضع دائما لتقييم كل حالة على حدة، ويظل هذا الوضع قائما الآن". وتابع "موقفنا تجاه إسرائيل لم يتغير".

وكانت آخر مرة زار فيها نتنياهو ألمانيا في مارس / آذار 2023، ولا زيارات مقررة حالياً بين الجانبين.

ويستشهد المستشار الألماني أولاف شولتس أيضاً بمسؤولية بلاده التاريخية عما تعتبره دعما خاصاً لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.

وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل صرحت بأن أمن إسرائيل يشكل مصلحة عليا للدولة الألمانية، بتحمل المسؤولية عن دور ألمانيا النازية في قتل ستة ملايين يهودي في المحرقة النازية.

ع.م / ع.ح (د ب أ ، رويترز)