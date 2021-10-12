ألمانيا.. نداءات لتلقي التطعيم ومطالبات بتقليل الاتصال بين الأفراد

وصف وزير الصحة الألماني لتسيير الأعمال، ينس شبان، مرة أخرى الوضع الحالي لكورونا في ألمانيا بأنه وضع صعب للغاية. وقال شبان السبت (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021) في برلين خلال حوار افتراضي مع المواطنين: "على المرء أن يتخيل ما يعنيه أن تنقل القوات الجوية المرضى من عيادة إلى أخرى - ومن المأمول أن يصدر للكثير من المواطنين نداء إيقاظ للحصول على التطعيمات".

وكان سلاح الجو الألماني شارك أمس الجمعة في نقل مرضى العناية المركزة لكورونا داخل ألمانيا لأول مرة. وتحدث شبان عن حالة الوباء التي صارت أكثر صعوبة من أي وقت مضى. ومع ذلك، فهناك - بحسب شبان - ديناميكية جديدة في إعطاء التطعيمات، مشيراً إلى أنه تم إعطاء 450 ألف جرعة أولى من اللقاح في الأسبوع الماضي، رغم أن هذا لا يكفي إلى حد بعيد كما أوضح.

مشاهدة الفيديو 42:31 بتوقيت برلين - جائحة كورونا في أوروبا: هل فعلا التطعيم الإلزامي هو الحل؟

من جهته، قال لوتار فيلر، ئيس معهد روبرت كوخ للأمراض في ألمانيا، إن كسر الموجة الرابعة يتطلب تقليل الاتصال بين الأفراد. وأضاف أن الفعاليات الكبرى لا يصح أن تقام، ويجب سد فجوة التطعيمات بسرعة. كما أشار فيلر إلى أن نسبة من لم يتم تطعيمهم ببساطة ما تزال عالية للغاية، مؤكداً على أهمية تلقي الجرعة المعززة (الثالثة)، إذ قال: "نحن نعرف بالضبط ما يجب القيام به، دعونا نفعل ذلك".

شتاينماير يلغي زيارة إلى منطقة الخليج

في سياق متصل، ألغى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بصورة عاجلة رحلة مقررة لمدة ثلاثة أيام إلى منطقة الخليج بسبب تطور جائحة كورونا في بلده. وكان الرئيس يعتزم بدء الرحلة من الإمارات العربية المتحدة مع زوجته، إلكه بودنبندر، يوم غد الأحد. وكان من المقرر أن يقوما برحلة إلى قطر يوم الأربعاء المقبل.

وجاء في بيان لمكتب الرئيس السبت أن إلغاء شتاينماير للزيارة جاء كرد فعل على التطورات التي حدثت في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، في إشارة إلى ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تحمل اسم أوميكورن.

كذلك أسهم نداء الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم "ليوبولدينا" بوضع قيود شاملة وفورية على التواصل في ضوء انتشار العدوى بصورة ديناميكية في اتخاذ الرئيس قرارا بإلغاء الزيارة.

ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ)