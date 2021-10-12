 ألمانيا.. نداءات لتلقي التطعيم ومطالبات بتقليل الاتصال بين الأفراد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.11.2021

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ألمانيا.. نداءات لتلقي التطعيم ومطالبات بتقليل الاتصال بين الأفراد

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ينس شبان إن الوضع الحالي لكورونا في ألمانيا صعب للغاية، وطالب المواطنين بتلقي اللقاح. فيما ألغى الرئيس الألماني زيارة إلى منطقة الخليج بسبب تطورات كورونا في بلاده.

مريض بكورونا في غرفة عناية مركزة

مريض بكورونا في غرفة عناية مركزة

وصف وزير الصحة الألماني لتسيير الأعمال، ينس شبان، مرة أخرى الوضع الحالي لكورونا في ألمانيا بأنه وضع صعب للغاية. وقال شبان السبت (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021) في برلين خلال حوار افتراضي مع المواطنين: "على المرء أن يتخيل ما يعنيه أن تنقل القوات الجوية المرضى من عيادة إلى أخرى - ومن المأمول أن يصدر للكثير من المواطنين نداء إيقاظ للحصول  على التطعيمات".

وكان سلاح الجو الألماني شارك أمس الجمعة في نقل مرضى العناية المركزة لكورونا داخل ألمانيا لأول مرة. وتحدث شبان عن حالة الوباء التي صارت أكثر صعوبة من أي وقت مضى. ومع ذلك، فهناك - بحسب شبان - ديناميكية جديدة في إعطاء التطعيمات، مشيراً إلى أنه تم إعطاء 450 ألف جرعة أولى من اللقاح في الأسبوع الماضي، رغم أن هذا لا يكفي إلى حد بعيد كما أوضح.

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بتوقيت برلين - جائحة كورونا في أوروبا: هل فعلا التطعيم الإلزامي هو الحل؟

من جهته، قال لوتار فيلر، ئيس معهد روبرت كوخ للأمراض في ألمانيا، إن كسر الموجة الرابعة يتطلب تقليل الاتصال بين الأفراد. وأضاف أن الفعاليات الكبرى لا يصح أن تقام، ويجب سد فجوة التطعيمات بسرعة. كما أشار فيلر إلى أن نسبة من لم يتم تطعيمهم ببساطة ما تزال عالية للغاية، مؤكداً على أهمية تلقي الجرعة المعززة (الثالثة)، إذ قال: "نحن نعرف بالضبط ما يجب القيام به، دعونا نفعل ذلك".

شتاينماير يلغي زيارة إلى منطقة الخليج

في سياق متصل، ألغى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بصورة عاجلة رحلة مقررة لمدة ثلاثة أيام إلى منطقة الخليج بسبب تطور جائحة كورونا في بلده. وكان الرئيس يعتزم بدء الرحلة من الإمارات العربية المتحدة مع زوجته، إلكه بودنبندر، يوم غد الأحد. وكان من المقرر أن يقوما برحلة إلى قطر يوم الأربعاء المقبل.

وجاء في بيان لمكتب الرئيس السبت أن إلغاء شتاينماير للزيارة جاء كرد فعل على التطورات التي حدثت في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، في إشارة إلى ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تحمل اسم   أوميكورن.

كذلك أسهم نداء الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم "ليوبولدينا" بوضع قيود شاملة وفورية على التواصل في ضوء انتشار العدوى بصورة ديناميكية في اتخاذ الرئيس قرارا بإلغاء الزيارة.

ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ)

  • Symbolbild Trauer Covid-19-Tote Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    حصيلة مؤسفة

    بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الإنذار الأخير

    على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    قلق على المسنين

    في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.

  • Maskenpflicht in Deutschland | Schüler in Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    .. وعلى الصغار أيضا!

    في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    ضغط شديد على أقسام العناية المشددة

    هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    معيار جديد لرصد الحالة الوبائية

    أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.

  • Deutschland Chaos und Menschenmassen am Hauptbahnhof Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الفيروس في كل مكان

    هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.

  • Homeoffice - Arbeitsplatz in der Coronakrise

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    بيتي هو مكتبي

    من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أسواق عيد الميلاد

    أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة

    لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الجرعة الثالثة

    أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.


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