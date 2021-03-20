ألمانيا - نحو 1800 شرطي لتأمين مظاهرات لليمين المتطرف في برلين

تعتزم الشرطة في العاصمة الألمانية برلين نشر ما يصل إلى 1800 فرد لتأمين مظاهرات لمتطرفين يمينيين في الحي الحكومي ببرلين، واحتجاجات أخرى اليوم السبت (20 مارس/ىذار 2021).
وأعلنت شرطة برلين صباح اليوم أنها تلقت دعما من ولاية شلزفيغ-هولشتاين وسكسونيا- آنهالت، ومن الشرطة الاتحادية.
ويعتزم اليمينيون المتطرفون، ومن يطلق عليهم "مواطنو الرايخ"، التوجه من موقع بوابة براندنبورغ إلى ميدان الجمهورية عند مبنى البرلمان (رايشستاغ).
وبحسب الشرطة، تم الإخطار بقيام مسيرة بمشاركة 500 شخص قبالة السفارة الروسية.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم إلغاء موكب للسيارات كان من المنتظر تنظيمه في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك بسبب قلة عدد المشاركين.
كان ميشائيل فيشر، رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في برلين، أعلن في وقت سابق أن كل المجموعات الداعية إلى المظاهرات لها علاقة بشكل أو بآخر باليمينيين المتطرفين ومنهم بعض أشخاص لديهم استعداد لممارسة العنف.
وتمثل الجديد في خطة الشرطة في توفير ثلاث نقاط اتصال آمنة للصحافة، وقالت الشرطة " في حال الشعور بمضايقة أو تهديد، يمكن الانسحاب إلى هذه الأماكن، وسنراقب كيف سيتم قبول هذا الأمر".
كانت مبادرات مختلفة وجماعات يسارية دعت إلى احتجاجات مضادة لليمينيين المتطرفين، ويعتزم هؤلاء تنظيم مسيرة تحت شعار "التفكير المباشر" في الساحة الباريسية عند بوابة براندنبورغ، بحسب دعوات وردت عبر الإنترنت.
وبالإضافة إلى ذلك، من المنتظر تنظيم مظاهرة في الثانية بعد ظهر اليوم لمعارضي قوانين كورونا في ساحة الكسندر بالعاصمة الألمانية.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟
ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
ماذا يفعل أعضاؤها؟
يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
كيف تطوّرت الحركة؟
بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
ما هي سمات أعضائها؟
يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
المنعطف الخطير
تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
جهود متأخرة
يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.
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"مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم
"إخوة" عبر العالم
رغم إعلان تشبثهم بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع).