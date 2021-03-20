ألمانيا - نحو 1800 شرطي لتأمين مظاهرات لليمين المتطرف في برلين

تعتزم الشرطة في العاصمة الألمانية برلين نشر ما يصل إلى 1800 فرد لتأمين مظاهرات لمتطرفين يمينيين في الحي الحكومي ببرلين، واحتجاجات أخرى اليوم السبت (20 مارس/ىذار 2021).

وأعلنت شرطة برلين صباح اليوم أنها تلقت دعما من ولاية شلزفيغ-هولشتاين وسكسونيا- آنهالت، ومن الشرطة الاتحادية.

ويعتزم اليمينيون المتطرفون، ومن يطلق عليهم "مواطنو الرايخ"، التوجه من موقع بوابة براندنبورغ إلى ميدان الجمهورية عند مبنى البرلمان (رايشستاغ).

وبحسب الشرطة، تم الإخطار بقيام مسيرة بمشاركة 500 شخص قبالة السفارة الروسية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم إلغاء موكب للسيارات كان من المنتظر تنظيمه في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك بسبب قلة عدد المشاركين.

كان ميشائيل فيشر، رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في برلين، أعلن في وقت سابق أن كل المجموعات الداعية إلى المظاهرات لها علاقة بشكل أو بآخر باليمينيين المتطرفين ومنهم بعض أشخاص لديهم استعداد لممارسة العنف.

وتمثل الجديد في خطة الشرطة في توفير ثلاث نقاط اتصال آمنة للصحافة، وقالت الشرطة " في حال الشعور بمضايقة أو تهديد، يمكن الانسحاب إلى هذه الأماكن، وسنراقب كيف سيتم قبول هذا الأمر".

كانت مبادرات مختلفة وجماعات يسارية دعت إلى احتجاجات مضادة لليمينيين المتطرفين، ويعتزم هؤلاء تنظيم مسيرة تحت شعار "التفكير المباشر" في الساحة الباريسية عند بوابة براندنبورغ، بحسب دعوات وردت عبر الإنترنت.

وبالإضافة إلى ذلك، من المنتظر تنظيم مظاهرة في الثانية بعد ظهر اليوم لمعارضي قوانين كورونا في ساحة الكسندر بالعاصمة الألمانية.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)