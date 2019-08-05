ألمانيا - نحو ثلث العراقيين والسوريين يجتازون مستوى اللغة المتوسط

يجد المهاجرون المنحدرون، على وجه خاص، من الصومال وإريتريا في ألمانيا صعوبة في اجتياز اختبارات اللغة الألمانية. وذكرت وزارة الداخلية في معرض ردها على استفسار من النائب البرلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي، رينيه شبرينغير، أن نحو ربع المشاركين في دورات تعلم اللغة الألمانية من المهاجرين من العراق وسوريا اجتازوا مستوى (B1) المتوسط الذي يعني التمكن من الفهم التلقائي للمحادثات في الحياة اليومية.
وبحسب الرد، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت (31 أغسطس/ آب)، بلغت نسبة من اجتازوا هذا المستوى بين المهاجرين من العراق نحو 29%، وارتفعت إلى الثلث لدى المهاجرين الأفغان، وإلى نحو الثلث لدى السوريين.
وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، فإن من يجتاز مستوى B1 في اختبار اللغة الألمانية للمهاجرين، يعني أنه يستطيع إدارة حوار والتعبير عما يريد الإفصاح عنه في مواقف الحياة اليومية.
وبوجه عام، ارتفعت نسبة المشاركين في دورات تعلم اللغة الألمانية للمهاجرين الذين لم يجتازوا مستوى B1 على مدار الأعوام الماضية. وفسرت الداخلية الألمانية ذلك بارتفاع نسبة المهاجرين الذين يتعين عليهم تعلم القراءة والكتابة بالكامل، أو إلى حد كبير.
وفي دورات محو الأمية، يصبح الوصول إلى مستوى A2 هدفا حقيقيا، حيث يمكن لم يجتاز هذا المستوى فهم عبارات وتعبيرات شائعة الاستخدام، تتعلق بمواقف من الحياة اليومية.
وبحسب بيانات الوزارة، انفقت الحكومة الاتحادية بوجه عام نحو 39. 3 مليار يورو على دورات الاندماج منذ عام. 2013 ويتركز الجزء الأكبر في هذه الدورات على تعلم اللغة الألمانية. وفي دورات التوجيه، يتعلم المشاركون معلومات عن ألمانيا وثقافتها والحقوق والواجبات.
ع.أ.ج/ ع خ (د ب ا)
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تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع
لعل تعلم لغة جديدة والتمكن من أبجديتها يشكلان تحديات أمام طالبي اللجوء لأن أكثرهم بحاجة للمساعدة وبخاصة في المراحل الأولى من وصولهم إلى ألمانيا. إحدى الوسائل المساعدة المتبعة في إحدى المدارس تتمثل في التوجه إلى الشارع سعياً لتعلم اللغة عن طريق الحديث مع الناس.
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تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع
تهدف الدورات اللغوية الجديدة التي تقيمها مدرسة "ACB" إلى مساعدة القادمين الجدد على الاندماج بالمجتمع الألماني. تُرسل المدرسة طلابها في مهمات للبحث والاستقصاء في محاولة لدفعهم إلى التواصل مع الغرباء باستخدام اللغة الألمانية. المهمة الأولى: "عليهم أن يذهبوا إلى الأسواق والعثور على هذا الكشك ومعرفة أنواع الخضروات والفواكه التي تُباع في الكشك ".
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تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع
هل تعرف معنى الأناناس باللغة الألمانية؟ لاعذر لمن يجيدون الفرنسية أو الإيطالية، إذا كانت إجاباتهم خاطئة، إلا أن الطلاب الذين يتحدث أغلبيتهم اللغة العربية سيواجهون صعوبة أكثر. ولحسن الحظ فإن أعضاء فريق تلفزيون الـ "DW" كانوا حريصين على تحفيز المشاركين من خلال تسجيل نقاط إضافية للإجابات الصحيحة.
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تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع
تم تشجيع الطلاب على ترك هواتفهم ومحاولة سؤال الألمان وطلب مساعدتهم لمعرفة الوجهة المُرادة، وكان العثور على أحد المارة الذي يُتقن اللغتين العربية والألمانية من الأمور التي ساعدتهم إلى حد كبير. بسام (الذي يحمل الورقة بيده) أدلى بدلوه أيضا ونطق بعدة جُمَلٍ لم يُفْهَم معناها.
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تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع
يعتبر مكان ولادة "لودفيغ فان بيتهوفن"من أشهر الأماكن في مدينة "بون" وهو يقع بالقرب من السوق وسط المدينة، وقد تحول المنزل إلى ما يُشبه المتحف الصغير. رضوان وإبنه علي هما بالأصل من مدينة "حلب" ويعملان على إنجاز مهمتهما. تمكنا من العثور على التاريخ السحري لميلاد "بيتهوفن" وهو عام 1770.
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تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع
كانت نقاط المكافأة تُمْنَح للمجموعات الأسرع بإنجاز عملية البحث وقد أبقى المتنافسون عيونهم على الساعة لمعرفة زمن البحث. إستغرقت عملية البحث قرابة الساعتين قاموا خلالهما بزيارة أماكن يمكن أن يعاودوا زيارتها ثانية. ومن بين الأمور التي طُلِبَ منهم عملها معرفة وتدوين أوقات دوام مكتب رعاية الأجانب.
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تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع
"إنطلقوا إلى ساحة "فريدينزبلاتس"، تُشير التعليمات للفريق بأن يتوجه إلى ساحة رئيسية أخرى وسط مدينة "بون". ماهي المحطة الأخيرة للحافلة رقم "608"، ومتى ستصل الحافلة التالية؟ تتوقف الحافلة رقم "608" على مقربة من بناء "باولوس هايم" في مدينة "بون" وقد كان البناء سابقا مخصصاً للمسنين، غير أنه تحول الآن ليصبح مكاناً لإقامة اللاجئين.
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تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع
المحطة التالية هي مكتبة المدينة،حيث بإمكان الطلاب العثورعلى كتب باللغات العربية والفارسية والكردية كما بإمكانهم الإستفسار عن الإجراءات المطلوبة لإستعارة الكتب. وعند الدخول إلى المكتبة لفت إنتباه مراسلنا وجود مدرس الفصل الذي كان يمضي استراحته مع الطلاب، حيث كان أحد المشاركين يستعرض بفخر صور الفصل الدراسي الذي إلتقطها مؤخراً.
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تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع
عند إقتراب نهاية المهمة التي كُلِف بها الطلاب طُلِبَ منهم أن يجلسوا في مكان ما لتعبئة البطاقات البريدية. ذهبوا إلى مكتب البريد الرئيسي واشتروا طوابع بريدية وأرسلوا رسائل، وإحتفظوا بإيصالات شراء طوابع البريد. تم حل معضلة وسيلة أخرى من وسائل التواصل، غير أن إختيار الطابع المناسب للوجهة المحددة بقي تحدياً للمشاركين.
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تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع
كان هذا الدرس أطول من المعتاد- فبعض الفرق تحتاج إلى وقت أكثر من غيرها، أما من إستطاع أن يُنهي التحدي بوقت أقصر فهناك لعبة تخمين الكلمات بإنتظاره: حيث رسم شكلاً ما على اللوح وطُلبَ منهم كتابة الإسم المناسب لذلك الشكل "طبعاً الكلمات يجب أن تُكتب باللغة الألمانية". أظهرت هذه اللعبة فروقات لابأس بها بين قدرات الطلاب: فبعضهم لم يتمكن من المساهمة والبعض الآخر تمكن من تحديد الصيغة الصحيحة للأسماء.
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تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع
خصصت "آليف إريسوف رينكي" المُدرِسة في معهد ACB لتعليم اللغة الألمانية جوائز للفرق التي تُسجل أفضل النتائج في المهمة التي تهدف لتقصي الحقائق في وسط مدينة بون وضواحيها. لم يتمكن فريقنا من الحصول على إحدى المراتب الثلاث الأولى ولربما يكون ذلك بسبب المراسل الذي طُلِبَ منه أن يمتنع عن تقديم المساعدة للمشاركين.
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تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع
مفاجأة توجت نهاية اليوم: الجائزة من نصيب الطالب رضوان، رضوان هو أكبر المتنافسين سناً وقد تمكن من الفوز بالتحدي. الطالب رضوان كان يبتسم طوال فترة إجراء التمرين. كان الجميع يهتفون "صورة، صورة"، نيابة عن تلفزيون الـ "DW"وبعد أن أنجزنا مهمتنا طلبنا الإذن للمغادرة.
الكاتب: مارك هالام /غ.د.