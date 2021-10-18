 ألمانيا: ميركل تدعو إلى محادثات عاجلة لمكافحة انتشار كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.11.2021

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ألمانيا: ميركل تدعو إلى محادثات عاجلة لمكافحة انتشار كورونا

دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد رقما قياسيا جديدا اليوم الأربعاء.

المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل

ميركل تدعو إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء حكومات الولايات بعد أن سجلت حالات الإصابة بكورونا في البلاد رقما قياسيا جديدا.

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين اليوم الأربعاء (10 نوفمبر/ تشرين الأول 2021) إن ميركل تجري مناقشات مكثفة مع الوزراء وحكومات الولايات وأحزاب الائتلاف الحاكم المستقبلي في هذا الشأن، مضيفا أن "الفيروس لا يأخذ في الحسبان العمليات السياسية أو الفترات الانتقالية"، مؤكدا على أن المرض "ينتشر بشكل كبير" وأن هناك حاجة ماسة "لاستجابة سريعة وموحدة".

مختارات

مع ارتفاع متواصل لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفعت الدعوات لعودة لفحص المجاني بعد نحو شهر من وقف الحكومة التمويل بهدف تحفيز الناس على التطعيم. لكن ذلك لم يحدث، بشهادة رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء.

ارتفعت حالات والوفيات والإصابات بمرض "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، لكن المقلق أن هناك تزايد للإصابات بين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس. فما السبب؟

وذكر زايبرت أن ميركل أوضحت مرارا أنها مستعدة لعقد مؤتمر مع رؤساء حكومات الولايات. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد إجماع حتى الآن بين الولايات حول قواعد موحدة لمواجهة الجائحة. وأوضح زايبرت أن أحد الأمور المهمة التي يجب مناقشتها في مثل هذا المؤتمر هو بذل جهد مشترك لتحقيق انتشار أسرع للجرعات التعزيزة من لقاحات كورونا.

وذكر المتحدث أن ميركل ترى أيضا أنه يجب أن يكون هناك حد أقصى متفق عليه على المستوى الوطني، متمثل في معدل إشغال أسرة المستشفيات، ويتم في حال تجاوز هذا الحد اتخاذ تدابير إضافية.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 39676 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات في ألمانيا منذ ظهور الفيروس بها. وكانت الحصيلة القياسية السابقة قد تم إعلانها الجمعة الماضية وبلغت 37120 حالة. وقبل أسبوع كان عدد الإصابات هو 20398.

في غضون ذلك، أعلن ينس شبان، وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال في ألمانيا أن عدد تطعيمات كورونا، التي تم إعطاؤها أمس الثلاثاء، وصل إلى أعلى مستوى له منذ آب/أغسطس الماضي، وذلك في ظل مواجهة البلاد لانتشار سريع للعدوى.

وغرد الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عبر تويتر أن عدد الجرعات المعطاة أمس وصل إلى نحو 312 ألف جرعة.

وذكر شبان أن عدد الأشخاص الذين أخذوا جرعات تنشيطية (تعزيزية) تجاوز 3 ملايين شخص، وقال إن " الاتجاه صحيح لكنه ليس كافيا بعد لكسر الزخم". ووصلت نسبة سكان ألمانيا الذين حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا إلى ما لا يقل عن 3.67%.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

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كيف ستتعامل ألمانيا مع ارتفاع الإصابات بكورونا مجدداً؟

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