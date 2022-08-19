ألمانيا... موجة عدوى بالحمى القرمزية المسببة لتعفن الدم

ذكرت الصحيفة المحلية اليومية "فيزتفالشر أنتسايغر" أن موجة من الحمى القرمزية تنتشر في ألمانيا هذه الأيام، قضى بفعلها فتى في الخامسة عشر من عمره. وبدأت الموجة في بريطانيا قبل ألمانيا.
ورغم أنه من السهل علاج الحمى القرمزية، لكن الموجة الحالية من المرض تثير قلق أطباء الأطفال. ويقول بيدرو غارسيا، المتحدث باسم "شبكة أطباء الأطفال في مونستر" في تصريح للصحيفة اليومية: "30٪ من الأطفال المرضى الذين يزورون عيادتي هذه الأيام مصابون بالحمى القرمزية".
وذكرت منابر إعلامية أخرى أن الحمى القرمزية تصيب عادة الأطفال بين سني 5 و12 عاماً، بيد أن الكبار قد يصابون بالعدوى كذلك.
الحمى القرمزية شديدة العدوى وتنتقل عن طريق الهواء، وفي حالات نادرة للغاية عن طريق لمس الأشياء الملوثة. ويمكن أن ينقل البعض العدوى دون أن يصاب هو نفسه بها. كما أن فترة الحضانة لديها تمتد من يوم إلى ثلاثة أيام.
الأعراض والمضاعفات
الحمى القرمزية هي عدوى بالمكورات العقدية من المجموعة أ. وما يسمى بمرض الطفولة هو أحد أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعاً بين الشباب. وحسب "المركز الفيدرالي للتثقيف الصحي"، تظهر على المرضى الأعراض التالية:
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الصداع
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طفح جلدي
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احمرار اللسان بلون الفراولة
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التهاب الحلق / صعوبة في البلع
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آلام في المفاصل
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قشعريرة
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ارتفاع سريع ومستمر في درجة الحرارة
كما يمكن أن تنتفخ الغدد اللمفاوية، ويحدث ألم في البطن وتقيؤ.
يمكن أن تؤدي الحمى القرمزية إلى مضاعفات في بعض الحالات كالتهابات الأذن الوسطى والتهابات الجيوب الأنفية والالتهابات الرئوية، وفي حالات نادرة ولكن متأخرة يمكن أن يصاب الطفل بالحمى الروماتيزمية الحادة. ويحذر غارسيا من أنه "يمكن في بعض الحالات أن يتعفن الدم، ما يؤدي إلى الوفاة"، مشيراً إلى أنه "يبدو أن السلالات الجديدة تفرز سموماً أكثر خطورة (...) ما يحتم إعطاء المصاب المضادات الحيوية بشكل عاجل".
العلاج واللقاح؟
بعد تناول الجرعة الأولى من المضادات الحيوية بأربع وعشرين ساعة يتوقف انتشار العدوى. وفي حال عدم تناول المضادات الحيوية يمكن أن ينشر المصاب العدوى حتى موعد أقصاه ثلاثة أسابيع.
وحتى اليوم ليس هناك لقاح يقي ضد الإصابة بالحمى القرمزية، التي تنتشر عادة في الشهور الباردة من السنة.
خ.س/هـ,د
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الثوم
يعود استخدام الثوم في علاج الالتهابات إلى آلاف السنين، واستخدمه القدماء في علاج مرض الطاعون. فالثوم فيه مركبات قادر على حماية الجسم ضد البكتيريا الضارة وإزالتها فضلا عن أنه غني بمضادات الأكسدة الطبيعية القادرة على طرد الجذور الحرة وتقوي الجهاز المناعي. وتعد مادة الأليسين هي الأكثر أهمية في الثوم لمكافحة البكتيريا الضارة.
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مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية
الفضة الغروية
تستخدم الفضة الغروية كمادة مطهرة فعالة منذ زمن بعيد. وفي بدايات القرن التاسع عشر، تمكن الباحث ألفريد سيرل من تأكيد دور الفضة الغروية في القضاء على بعض البكتيريا الخطيرة دون آثار سامة. علما أن دراسات حديثة أكدت أن الفضة الغروية قادرة على قتل البكتيريا المسببة لمرض أنفلونزا الطيور وبكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للمثيسيلين(الصورة رمزية)
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مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية
زيت الأوريغانو
يساعد زيت الأوريغانو على قتل البكتيريا المسببة للأمراض دون التأثير على البكتيريا المفيدة، فضلا عن خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والتي تجعل منه منافسا قويا للمضادات الحيوية غير الطبيعية. وتعود أهمية زيت الأوريغانو في مكافحة البكتيريا إلى مادة "كرفاكرول"، علما أن زيت الأوريغانو يحتوي على 70 بالمئة من مادة "كرفاكرول"، ما يجعل تأثيره أكثر فعالية.
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مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية
عشبة اشنسا
تستخدم عشبة اشنسا منذ مئات السنين في علاج الكثير من الأمراض البكتيرية مثل الدفتيريا وتسمم الدم وغيرها . علما أن هناك دراسات حديثة أكدت أن لهذه العشبة القدرة على قتل بعض أنواع البكتيريا الخطيرة مثل المكورات العنقودية، كما تستخدم في علاج الأنفلونزا ونزلات البرد.
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مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية
عسل مانوكا
إلى جانب مذاقه اللذيذ، يعد عسل مانوكا من المضادات الطبيعية المفيدة، فهو قادر على قتل البكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للمثيسيلين وبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والتي تتميز بقدرتها على آكل اللحوم. إذ أثبت الدراسات أن هذه البكتيريا لا يمكنها مقاومة التأثير الفعال للعسل.
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مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية
القرنفل
يعد القرنفل من بين المضادات الحيوية الطبيعية المفيدة، فضلا عن أنه يملك خصائص تساعد على تسكين الألم، وترجع أهمية القرنفل إلى مركب الأوجينول.
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مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية
الكركم
للكركم فوائد طبية استخدمها الصينيون والهنود في العلاج منذ مئات السنين، فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والمواد المضادة للفيروسات والجراثيم والفطريات فضلا عن أنه يحتوي على مواد مضادة للالتهابات. وبفضل خصائصه المضادة للالتهابات يمكن أن يكون الكركم مفيدا في علاج الكثير من الأمراض مثل الربو ونزلات البرد والأنفلونزا
الكاتب: إعداد: دالين صلاحية