ألمانيا- مواصلة إخلاء قرية تعدين رغم احتجاجات نشطاء البيئة

تستأنف الشرطة الألمانية إخلاء قرية التعدين لوتسرات التي يحتلها نشطاء مناخ اليوم السبت (14 يناير/كانون الثاني 2023)، فيما يستعد آلاف المعارضين للتظاهر ضد هذه الإجراء. ومن المتوقع أن تشارك الناشطة السويدية في مجال المناخ،غريتا تونبرغ، في مظاهرة ضد خطط هدم القرية بغرض استخراج الفحم.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم السبت إن الشرطة أخلت القرية الواقعة غربي ألمانيا إلى حد كبير من النشطاء "فوق الأرض"، فيما لايزال عدد منهم متحصن داخل أحد الأنفاق.

تحذيرات من الشرطة

ولا يزال هناك نشطاء يحتلون حوالي 15 "بناية"، من بينها أكواخ تُستخدم كبيوت فوق أشجار ومخابئ. وقال المتحدث إن الشرطة تحاول أيضاً التقدم عبر نفق يتحصن فيه اثنان من النشطاء.

ورغم هطول الأمطار، تتوقع الشرطة مشاركة 8 ألاف شخص في المظاهرة المقررة في قرية كينبيرغ المجاورة، وهي مثل لوتسرات جزء من بلدة إركيلينس براينلاند الكبرى. وقال قائد شرطة آخن ديرك وينسباتش إن المظاهرة ستكون تحديًا لقوات الطوارئ.

وحذر وينسباتش من محاولات الدخول إلى منجم فحم "لوتسرات" المغلق الآن أو منجم "غراتسفيلز 2" المفتوح. وقال إنه كانت هناك دعوات متكررة على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الأمر، وأضاف: "سنمنع هذا بكل الوسائل المتاحة لنا. لا يسعني إلا أن آمل ألا يتحقق ذلك، وإلا سنحصل على صور غير جذابة للغاية."

وتابع قائد الشرطة قائلاً: "القوات تتقدم بحذر شديد، ولا يمكن هنا استخدام معدات ثقيلة، لأن ذلك سيعرض الناس للخطر في الهياكل تحت الأرض".

وبدأت الشرطة عملية إخلاء القرية منذ يوم الأربعاء الماضي حتى تتمكن شركة الطاقة الألمانية "أر دبليو إي" من الحفر لاستخراج الفحم المتوفر تحت أراضيها.

مظاهرة بمشاركة متوقعة من غريتا تونبرغ

ويتم تنظيم المظاهرة تحت شعار "امنعوا الإخلاء من أجل العدالة المناخية". ووفقاً للمنظمين، سيبدأ البرنامج بفرق موسيقية وأعمال مباشرة الساعة 11 صباحا (10 بتوقيت جرينتش)، ثم ستبدأ المظاهرة نفسها في منتصف اليوم. ومن المتوقع أن يتوافد مشاركون من 50 مدينة و14 ولاية اتحادية، وفقا لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بالبيئة.

تسود توقعات بمشاركة ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبيرغ في مظاهرة قد يصل عدد المشاركين فيها إلى 8 آلاف شخص

كانت الناشطة السويدية غريتا تونبيرغ قد زارت بلدة لوتسرات أمس الجمعة وانتقدت بشدة إجراءات الشرطة الألمانية في إخلاء القرية الواقعة في منطقة الراين. وقالت تونبيرغ البالغة (20 عاماً) خلال جولتها عند منجم الفحم المفتوح هناك: "إنه لأمر مشين أن يصل عنف الشرطة إلى هذه الدرجة"، وكانت ترفع لافتة كتب عليها: "احتفظوا به في الأرض".

وأضافت تونبيرغ إن ما يحدث في لوتسيرات "صادم"، مبينة أنه لسوء الحظ، تحدث أشياء مماثلة في جميع أنحاء العالم، مؤكدة القول: "إنه لأمر مروع أن نرى ما يحدث هنا".

وانتقدت ناشطة المناخ حزب الخضر الألماني لدعمه لهدم المدينة وتعدين الفحم الموجود أسفل القرية. قالت إن شركات مثل "أر دبليو إي" يجب أن تخضع للمساءلة عن الطريقة التي يعاملون بها مع الناس، مضيفة في مقابلة يوم السبت مع وكالة الأنباء الألمانية: "حقيقة أن الخضر يقدمون تنازلات مع مثل هذه الشركات تظهر أين تكمن أولوياتهم".

ونشرت الناشطة السويدية تغريدة أرفقت معها صورة لها من القرية جاء فيها: "أسبوع الإضراب المناخي 230. نحن حاليًا في لوتسرات، قرية ألمانية مهددة بالهدم لتوسيع منجم فحم. ظل الناس يقاومون منذ سنوات. انضم إلينا هنا في الساعة 12 أو الاحتجاج المحلي غدًا للمطالبة بـالإبقاء على القرية"

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)