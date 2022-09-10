 ألمانيا: مواد خام من المرحاض | العولمة 3000 | DW | 17.09.2022

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العولمة 3000

ألمانيا: مواد خام من المرحاض

وسطياً، يُستهلك ست ليترات من مياه الشرب لشطف مرحاض واحد. كما يتم أثناء ذلك فقدان العناصر الغذائية الهامة الموجودة في البراز. يريد مشروع البحثي إعادة تدوير البراز والبحث في كيفية استخدام فضلات الإنسان كسماد.

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