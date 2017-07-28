ألمانيا: مهاجم يطعن سيدة في حافلة بهامبورغ

ذكرت الشرطة الألمانية أن رجلا يبلغ من العمر واحدا وستين عاماً هاجم سيدة في حافلة ظهر اليوم الثلاثاء (24 تموز/ يوليو 2018) وتسبب في إصابتها. وأوضحت شرطة مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا أن الرجل، الذي كان تحت تأثير الكحول، متهم بمهاجمة السيدة البالغة من العمر ثلاثة وستين عاما بشكل مفاجئ، ويشتبه أنه هاجمها بسكين في وجهها.

ونقلت الضحية إلى مستشفى، وليس هناك أية بيانات عن مدى خطورة الجرح الذي أصابها حتى الآن.

وشاركت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في إجراء التحقيقات؛ لأنه يتردد أن الرجل هتف بشعارات معادية للسامية في الحافلة قبل الهجوم، بحسب أقوال شهود عيان. ويتم التحقيق ضد الرجل بتهمة الشروع في القتل.

وذكرت الشرطة أن سائق الحافلة أوقفها بعد وقوع الجريمة وفتح الأبواب، وخرج المشتبه فيه من الحافلة بالقرب من جامعة هامبورغ في حي روترباوم. والقى رجال الشرطة، الذين تم استدعائهم، القبض على المتهم، ولا تزال خلفيات الهجوم ودوافعه غير واضحة.

م.م/ أ.ح (د ب أ)