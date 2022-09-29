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ألمانيا .. مهاجرون ينتظرون تخفيف شروط التجنيس

بموجب مسودة قواعد جديدة صاغتها وزارة الداخلية الألمانية، لن يضطر المهاجرون في ألمانيا بعد الآن إلى التخلي عن جوازات سفرهم للحصول على الجنسية الألمانية، كما سيكون بمقدورهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط من الإقامة داخل البلاد،