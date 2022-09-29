ألمانيا .. مهاجرون ينتظرون تخفيف شروط التجنيس

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بموجب مسودة قواعد جديدة صاغتها وزارة الداخلية الألمانية، لن يضطر المهاجرون في ألمانيا بعد الآن إلى التخلي عن جوازات سفرهم للحصول على الجنسية الألمانية، كما سيكون بمقدورهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط من الإقامة داخل البلاد،
كشفت بيانات الحكومة الألمانية أن ثلثي محاولات ترحيل الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم تنتهي بالفشل لأسباب مختلفة، فيما اتهم المحافظون حكومة المستشار شولتس بعدم تنفيذ "حملة الإعادة" المتفق عليها في اتفاق الائتلاف.
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، استراتيجيات دعم أوكرانيا ضد الهجمات الروسية، في ظل مخاوف غربية متزايدة وصريحة من أن تقدم الصين على تزويد موسكو بالأسلحة.
قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟
كشف المستشار الألماني أولاف شولتس عن وجود نقاش بين الحلفاء الغربيين وكييف بشأن "ضمانات أمنية مستقبلية" لأوكرانيا، وتحدث عن دعم بلاده لأوكرانيا وعن سياسة برلين الدفاعية، كما وجه رسالة للمنتقدين في بلاده ورسالة أخرى للصين.
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