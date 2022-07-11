 ألمانيا: منفى للصحفيين الروس | مراسلون حول العالم | DW | 16.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

ألمانيا: منفى للصحفيين الروس

ألمانيا هي ملاذ للعديد من الصحفيين الذين فروا من روسيا. فمنذ حرب بوتين العدوانية على أوكرانيا، تم إغلاق كل وسائل الإعلام الحرة في البلاد وتعرض الصحفيون للاضطهاد. لكن البعض يحاول الآن مواصلة العمل من المنفى.

مشاهدة الفيديو 02:59

المزيد من المركز الإعلامي

منذ شن روسيا للحرب في أوكرانيا يمنع الروس من انتقادها أو حتى وصفها بالحرب. رغم ذلك يرفض الكثيرون تكميم أفواههم.

السلطات الروسية تواصل تكميم أفواه معارضي الحرب في أوكرانيا 11.07.2022

مسائية DW: هل تتورط إيران في حرب أوكرانيا؟

مسائية DW: هل تتورط إيران في حرب أوكرانيا؟ 13.07.2022

فنان في برلين يتيح فرصة للتحدث لأولئك الذين لا يوافقون على حرب بوتين ضد أوكرانيا دون خوف من الانتقام.

فنان في برلين يتيح فرصة للتحدث لأولئك الذين لا يوافقون على حرب بوتين ضد أوكرانيا دون خوف من الانتقام. 15.06.2022

تسعى أندونيسيا للحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا في ذات الوقت. الرئيس الأندونيسي دعا بوتين وزيلينسكي إلى قمة مجم

شريهان الحدوة: كوميديا الستاند أب خارج الصورة النمطية 07.07.2022

المزيد مراسلون حول العالم

Titel: An orphanage for children born out of wedlock Teaser: In Indonesia, pregnancy outside marriage is still taboo. And unwed mothers are heavily stigmatized. An orphanage in the city of Semarang takes in children born out of wedlock and has reached its capacity limit. @DW Credit to: Sharon Margriet Sumolang / DW via Başak Sezen

إندونيسيا: مساعدة الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج 16.07.2022

KYIV, UKRAINE - APRIL 29: Local Kyiv resident Leonid wheels a new door to repair his damaged home near the site of a missile strike in the Shevchenkivskyi district on April 29, 2022 in Kyiv, Ukraine. Kyiv mayor Vitali Klitschko said that at least one person was killed and three people injured when multiple missiles hit the area the evening before. The attack coincided with a visit to Kyiv by UN Secretary-General Antonio Guterres. (Photo by John Moore/Getty Images)

أوكرانيا: العودة إلى المنازل المدمرة 16.07.2022

معاناة الأمهات غير المتزوجات في أندونيسيا

مراسلون حول العالم - معاناة الأمهات غير المتزوجات في أندونيسيا 16.07.2022

فرنسا: رسوم ضد صدمة الإرهاب

فرنسا: رسوم ضد صدمة الإرهاب 11.07.2022

اقرأ أيضا

Anneliya Garifulina-Ruslan Bobrik

رفضًا للحرب وبحثًا عن الأمان.. معارضون روس يغادرون بلادهم إلى تركيا 16.07.2022

عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطر كثير من الناشطين والمعارضين الروس، والذي ينتقدون الحرب على أوكرانيا، إلى مغادرة بلادهم. قصد العديد منهم تركيا حيث وجدوا في إسطنبول الملاذ الآمن، لكنها بالنسبة لبعضهم محطة توقف مؤقتة.

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, zieht bei einer Pressekonferenz im Auswärtigen Amt eine Halbjahresbilanz zum „Aktionsplan Afghanistan“.

بيربوك لا ترى حاليا فرصا لإجراء مفاوضات مع موسكو 13.07.2022

بعد أربعة أشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا استبعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إمكانية إجراء مفاوضات مع موسكو في الوقت الراهن. كما أكدت الوزيرة عدم إجرائها لأي اتصال مع وزير الخارجية الروسي منذ بداية لحرب.

epa01605886 (FILES) The image shows a gas pressure-gauge of the new gas-compressor station 'Bobrovnytska' in Mryn village, about 130 km of Kiev, Ukraine, 16 December 2008. Russian gas was on its way to Europe 20 January 2009 after the Russian monopoly Gazprom began pumping it into a Ukrainian transit pipeline for the first time since a nearly two-week supply blockade began. Ukrainian Prime Minister Yulia Tymoshenko said in Moscow that Gazprom began the deliveries at 4 am (0100 GMT), and Gazprom said it would resume normal gas flows to Europe about six hours later. EPA/SERGEY DOLZHENKO

ماذا سيحدث في ألمانيا لو أغلق بوتين صنبور الغاز بشكل كامل؟ 15.07.2022

القلق حول احتمال إغلاق روسيا لأنبوب غاز نورد ستريم 1 بحجة الصيانة دخل مرحلة حرجة. فخزانات الغاز الألمانية نصف ممتلئة وما هي إلا أشهر قليلة حتى يدخل الخريف ومن ثم الشتاء. ماذا سيحدث لو أغلق بوتين فعلا صنبور الغاز؟

Russian, Ukrainian and Turkish military delegations meet with U.N. officials in Istanbul, Turkey July 13, 2022. Turkish Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

تقدم في مفاوضات روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب 13.07.2022

حقق مفاوضون أوكران وروس تقدما في المحادثات حول تصدير الحبوب، التي جرت بمشاركة الأمم المتحدة ومسؤولين أتراك، بهدف كسر الجمود المستمر، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما يواجه الملايين خطر الجوع.