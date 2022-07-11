ألمانيا: منفى للصحفيين الروس

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ألمانيا هي ملاذ للعديد من الصحفيين الذين فروا من روسيا. فمنذ حرب بوتين العدوانية على أوكرانيا، تم إغلاق كل وسائل الإعلام الحرة في البلاد وتعرض الصحفيون للاضطهاد. لكن البعض يحاول الآن مواصلة العمل من المنفى.
عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطر كثير من الناشطين والمعارضين الروس، والذي ينتقدون الحرب على أوكرانيا، إلى مغادرة بلادهم. قصد العديد منهم تركيا حيث وجدوا في إسطنبول الملاذ الآمن، لكنها بالنسبة لبعضهم محطة توقف مؤقتة.
بعد أربعة أشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا استبعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إمكانية إجراء مفاوضات مع موسكو في الوقت الراهن. كما أكدت الوزيرة عدم إجرائها لأي اتصال مع وزير الخارجية الروسي منذ بداية لحرب.
القلق حول احتمال إغلاق روسيا لأنبوب غاز نورد ستريم 1 بحجة الصيانة دخل مرحلة حرجة. فخزانات الغاز الألمانية نصف ممتلئة وما هي إلا أشهر قليلة حتى يدخل الخريف ومن ثم الشتاء. ماذا سيحدث لو أغلق بوتين فعلا صنبور الغاز؟
حقق مفاوضون أوكران وروس تقدما في المحادثات حول تصدير الحبوب، التي جرت بمشاركة الأمم المتحدة ومسؤولين أتراك، بهدف كسر الجمود المستمر، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما يواجه الملايين خطر الجوع.
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