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ألمانيا: منفى للصحفيين الروس

ألمانيا هي ملاذ للعديد من الصحفيين الذين فروا من روسيا. فمنذ حرب بوتين العدوانية على أوكرانيا، تم إغلاق كل وسائل الإعلام الحرة في البلاد وتعرض الصحفيون للاضطهاد. لكن البعض يحاول الآن مواصلة العمل من المنفى.