ألمانيا.. منفد هجوم على معبد يهودي يحتجز رهينتين داخل السجن

أكدت وزارة العدل الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء (13 ديسمبر/كانون الأول 2022) أن شتيفان بالييت (30 عاما) احتجز اثنين من العاملين كرهائن في حوالي الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين (التوقيت المحلي) لمدة ساعة تقريبا. ولم يُصب العاملان المحتجزان بجروح. ولم يتضح بعد كيف تمكن بالييت من احتجاز العاملين كرهائن في السجن الكائن ببلدة بورغ، على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب برلين وعلى مسافة قصيرة من مدينة ماغدبورغ.

وتسبب الحادث في إطلاق عملية كبيرة للشرطة. ويتولى مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي التحقيقات داخل السجن الذي يمكن أن يستوعب أكثر من 600 نزيل. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، الذي وافق "يوم كيبور" وهو أقدس يوم في التقويم اليهودي، حاول بالييت اقتحام كنيس في مدينة هاله بشرق ألمانيا عبر استخدام عبوات ناسفة وإطلاق النار. ولم يتمكن بالييت من اقتحام الكنيس بسبب انغلاق بابه، لكنه قتل خلال ذلك شخصين في الجوار وأصاب اثنين آخرين أثناء فراره. واعترف المتهم بتنفيذ الهجوم.

وأدين وحكم عليه بالسجن المؤبد في عام 2020. ويقضي بالييت عقوبته في سجن حديث ذو حراسة مشددة في ولاية سكسونيا-أنهالت. ويقال إن المتطرف اليميني نزيل صعب المراس وغير متعاون. وأثناء محاكمته في عام 2020 حاول بالييت الهروب من السجن الذي كان محتجزا فيه في هاله. وأثناء التريض في الفناء تسلق بالييت سياجا بارتفاع 4.3 متر وأمضى خمس دقائق في البحث عن طرق للخروج من السجن قبل القبض عليه.

ح.ز/ ع.ش (د ب أ)