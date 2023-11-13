ألمانيا: منع 99 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين من أصل نحو 600

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها سجلت 1068 واقعة في البلاد على صلة بالهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي شنته حركة (حماس) وما تلاه من رد إسرائيلي.



وقال متحدث باسم الوزارة في برلين اليوم الإثنين (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، إن هناك 553 فعالية (مظاهرة) موالية لإسرائيل و515 موالية للفلسطينيين. وهذه البيانات مبدئية حيث أنه قد يكون هناك تأخيرات في نقل البيانات إلى مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية.

ولم يتمكن المتحدث من تحديد عدد التجمعات التي تم فيها ترديد شعارات إسلامية. وجرى حظر ما إجماله 99 فعالية موالية للفلسطينيين حيث أن السلطات كانت تخشى من وقوع اعتداءات مناهضة للسامية. وأفادت وزارة الداخلية بتسجيل 3150 جريمة جنائية ألمانية على صلة بحماس.



وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أكدت في مقابلة مع القناة الألمانية الثانية "زي دي إف"، أنها ستعمل مع وزراء داخلية الولايات الستة عشر المسؤولين لضمان اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الجرائم المعادية للسامية. وفيما يتعلق بالدعوات إلى تشديد القانون الجنائي، أشارت إلى الحظر المفروض على حركة حماس ومنظمة صامدون الفلسطينية. وأضافت: علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت هناك بالفعل ثغرات في المسؤولية الجنائية"، وأضافت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "إذا كان يتوجب تغيير القانون الجنائي، فأنا أؤيد ذلك".



يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)