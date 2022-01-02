 ألمانيا منزعجة من مشروع قانون أوربي لاعتبار الطاقة النووية خضراء | DW الأخبار | DW | 02.01.2022

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ألمانيا منزعجة من مشروع قانون أوربي لاعتبار الطاقة النووية خضراء

الاتحاد الأوروبي يناقش بضغط من فرنسا اعتبار الطاقة النووية رفيقة بالبيئة لأنها تقلل نسب الكاربون في الجو. ألمانيا تعارض، وتعتبر ذلك تسمية احتيالية، النمسا ولوكبمسبورغ تهددان باللجوء للقضاء.

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