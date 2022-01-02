ألمانيا منزعجة من مشروع قانون أوربي لاعتبار الطاقة النووية خضراء

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الاتحاد الأوروبي يناقش بضغط من فرنسا اعتبار الطاقة النووية رفيقة بالبيئة لأنها تقلل نسب الكاربون في الجو. ألمانيا تعارض، وتعتبر ذلك تسمية احتيالية، النمسا ولوكبمسبورغ تهددان باللجوء للقضاء.
أعرب وزراء حكوميون في ألمانيا والنمسا عن معارضتهم لاقتراح مثير للجدل تقدمت به المفوضية الأوروبية لتصنيف بعض الاستثمارات في الطاقة النووية على أنها صديقة للبيئة. فعلى ماذا ترتكز الاعتراضات؟
أكدت عديد المنابر الإعلامية الألمانية أن مشروع نورد ستريم 2 عاد ليضع العلاقات الأطلسية على المحك، بعدما لوحت واشنطن من جديد بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في المشروع العملاق الذي شارفت أشغاله على الانتهاء.
رغم تحسن إجراءات حماية المناخ في العديد من بلدان العالم، إلا أن الدول الأكثر تسببا في الانبعاثات أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاحترار بحدود 1.5 درجة مئوية، وفقا لمؤشر الأداء المناخي للعام الجاري.
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