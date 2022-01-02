ألمانيا منزعجة من مشروع قانون أوربي لاعتبار الطاقة النووية خضراء

نورد ستريم 2 ـ كيف تختبر واشنطن صبر ألمانيا وأوروبا؟

أكدت عديد المنابر الإعلامية الألمانية أن مشروع نورد ستريم 2 عاد ليضع العلاقات الأطلسية على المحك، بعدما لوحت واشنطن من جديد بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في المشروع العملاق الذي شارفت أشغاله على الانتهاء.