ألمانيا: مناشدات جديدة لأخذ اللقاح ضد كورونا والانفلونزا

تشهد ألمانيا ارتفاعاً في أعداد المصابين بكوفيد-19 وبالانفلونزا، ومن هنا جاءت نداءات من جهات صحية ألمانية بضرورة أخذ اللقاح لتخفيف الحمل عن العيادات والمشافي.

في ظل تزايد أعداد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، ناشدت "جمعية المستشفيات الألمانية" (DKG) السكان في البلاد أخذ التطعيم ضد الأنفلونزا وفيروس كورونا، كما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "تسايت" الألمانية، الخميس (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023).

وقال رئيس الجمعية، غيرالد غاس: "حتى قبل جائحة كورونا، كان فصلا الخريف والشتاء يمثلان على الدوام تحدياً للمشافي بسبب تزايد حالات أمراض الجهاز التنفسي. وأضاف فيروس كورونا المزيد من العبء"، مشدداً على ضرورة التطعيم ضد فيروسي كورونا والأنفلونزا.

وتوصي "لجنة التطعيم الدائمة" (Stiko) بالتطعيم ضد الأنفلونزا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة من جميع الأعمار، والنساء الحوامل، وكذلك للطواقم الطبية، ونزلاء دور رعاية المسنين.

وفي حالة كورونا، توصي اللجنة بأن يأخذ كل بالغ (18 عاماً فما فوق) 3 جرعات من التطعيم، إن لم يكن قد أصيب بالفيروس وشفي منه 3 مرات. بالإضافة إلى ما سبق، توصي اللجنة بجرعات معززة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وقبل أيام ناشد ممثلون عن الأطباء في ألمانيا الفئات المعرضة للخطر بأخذ اللقاح ضد كوفيد-19.

خ.س