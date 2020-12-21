 ألمانيا - مقتل إمام مسجد في جريمة مروّعة والتحقيق ″في جميع الاحتمالات″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.12.2020

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أخبار

ألمانيا - مقتل إمام مسجد في جريمة مروّعة والتحقيق "في جميع الاحتمالات"

تعرض إمام مسجد في ولاية بادن-فودينبرغ الألمانية إلى هجوم عنيف من قبل رجلين ملثمين، أسفر عن وفاته في عين المكان. الحادثة خلفت صدمة وأربكت أجواء أعياد الميلاد والشرطة تحقق "في جميع الاحتمالات".

Polizei Symbolbild

شرطة أولم تحقق في الواقعة

جريمة مروّعة أربكت أجواء الاحتفال بأعياد الميلاد بمدينة إيبرسباخ الصغيرة الواقعة في ولاية بادن-فورتنبرغ الألمانية، حيث تعرض إمام من أصول باكستانية إلى هجوم من قبل مجهولَين حين كان يقوم رفقة زوجته بفسحة في الهواء الطلق. ولقي الرجل البالغ من العمر 26 عاما حتفه في عين المكان إثر تعرضه "لضرب عنيف في رأسه" وفق بيانات شرطة مدينة أولم التي أوضحت أن وحدات الإسعاف لم تتمكن من إسعاف الرجل الذي توفي في مسرح الجريمة.

وحسب زوجة الضحية فإن رجلين ملثمين هاجما زوجها ووجها له ضربات متتالية في منطقة الرأس. وكان الرجل يؤم المصلين في مسجد شتوتغارت.

من جهتها، أعلنت شرطة أولم أنها تحقق "في جميع الاتجاهات" في إشارة إلى احتمالية وجود دوافع عنصرية للجريمة البشعة.

وتطلب شرطة المدينة من المواطنين الذين كانوا في عين المكان يوم وقوع الجريمة الاثنين الماضي (21 ديسمبر/ كانون الأول)، الاتصال بالشرطة والإدلاء بشهادتهم.

من حهته أعرب عمدة إبيرسباخ آن دير فيلس (مقاطعة غوبينغن)، إيبرهارد كيلر، عن تضامنه مع أسرة الضحية. وطلب من سكان مدينة بادن فورتمبيرغ عدم المشاركة في التكهنات، وإذا أمكن، دعم أعمال التحقيق التي تقوم بها الشرطة. 

و.ب/ م.س (أ ف ب، صحف)

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